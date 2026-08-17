Squads Leicestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 20.09.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Amin Umar
batsman
Bo Cornwell Noah Bo
no information yet
Bailey JE
no information yet
Bosch Eathan
all rounder
Budinger SG
batsman
Caires Joshua Michael De
batsman
Cox Ben
wicket keeper
Cracknell Joe
wicket keeper
Davis Will
bowler
Cullen Blake
bowler
De Swardt Ruan
wicket keeper
Davies Jack
wicket keeper
Eskinazi Stevie
batsman
Du Plooy Leus
batsman
Evans Sam
batsman
Falconer Caleb
no information yet
Green Alex M
no information yet
Feldman James Joseph
no information yet
Green Ben
all rounder
Fernandes Nathan
all rounder
Gumbs Sheridon
batsman
Gohar Zafar
bowler
Handscomb Peter
wicket keeper
Harris Max Benjamin
bowler
Hill Lewis
wicket keeper
Helm Tom
bowler
Holland Ian
all rounder
Higgins Ryan
all rounder
Hull Josh
bowler
Holden Max
batsman
Keast James
no information yet
Hollman Luke
all rounder
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Kaushal Ishaan
bowler
Masood Shan
batsman
Little Joshua
bowler
Mike Ben
all rounder
Maharaj Keshav
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Malan Pieter
batsman
Patel Ajaz
bowler
Morgan Sebastian Herbert Bache
no information yet
Patel Rishi
batsman
Robson Sam
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
Roland-Jones Toby
bowler
Ramji Uttam
bowler
Sawant Aaryan
no information yet
Rhodes George
all rounder
Walallawita Thilan N
bowler
Rizvi Mohammed
no information yet
White Robbie
wicket keeper
Salisbury Matt
bowler
Williamson Kane
batsman
Scriven Tom
all rounder
Yadav Jayant
bowler
Shah Naseem
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Stirling Paul
batsman
Swindells Harry
wicket keeper
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Trevaskis Liam
bowler
Walker Roman
bowler
Wood Sam
no information yet
Wright Chris
bowler
Match has not started yet