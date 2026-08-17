Squads Leicestershire vs Middlesex List a One-Day Cup 20.09.2026

List a

LEI
LEI
MID
MID

Playing

LEI
LEI
MID
MID
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Amin Umar

batsman

Bo Cornwell Noah Bo

no information yet

Bailey JE

no information yet

Bosch Eathan

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Cracknell Joe

wicket keeper

De Swardt Ruan

wicket keeper

Davies Jack

wicket keeper

Evans Sam

batsman

Falconer Caleb

no information yet

Green Alex M

no information yet

Feldman James Joseph

no information yet

Green Ben

all rounder

Fernandes Nathan

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Hill Lewis

wicket keeper

Helm Tom

bowler

Holland Ian

all rounder

Higgins Ryan

all rounder

Hull Josh

bowler

Holden Max

batsman

Keast James

no information yet

Hollman Luke

all rounder

Mike Ben

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Robson Sam

batsman

Sawant Aaryan

no information yet

Rhodes George

all rounder

Rizvi Mohammed

no information yet

White Robbie

wicket keeper

Scriven Tom

all rounder

Swindells Harry

wicket keeper

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Wood Sam

no information yet

Bench

LEI
LEI
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet