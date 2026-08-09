Highlights Sussex vs Hampshire List a One-Day Cup 09.08.2026
Ibrahim to Mayes, 0 runs
Ibrahim to Mayes, 0 runs
Ibrahim to Orr, 1 run
Ibrahim to Orr, wide
Ibrahim to Orr, 0 runs
Ibrahim to Mayes, 1 run
Carson to Mayes, 1 run
Carson to Orr, 1 run
Carson to Mayes, 1 run
Carson to Mayes, 4 runs
Carson to Mayes, 0 runs
Carson to Orr, 1 run
Ibrahim to Mayes, 6 runs
Ibrahim to Orr, 1 run
Mayes defends for a run.
Ibrahim to Mayes, 0 runs
Ibrahim to Mayes, 0 runs
Ibrahim to Orr, 1 run
Carson to Orr, 1 run
Carson to Orr, 0 runs
Carson to Mayes, 1 run
Carson to Mayes, 0 runs
Carson to Mayes, 0 runs
Carson to Mayes, 0 runs
Ibrahim to Orr, 0 runs
Ibrahim to Orr, 0 runs
Ibrahim to Mayes, 1 run
Ibrahim to Mayes, 0 runs
Ibrahim to Mayes, 0 runs
Ibrahim to Mayes, 0 runs
Oosthuizen to Orr, 4 runs
Oosthuizen to Orr, wide
Oosthuizen to Orr, 6 runs
Oosthuizen to Orr, 2 runs
Oosthuizen to Orr, 0 runs
Oosthuizen to Orr, 0 runs
Oosthuizen to Orr, wide
Oosthuizen to Mayes, 1 run
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, wide
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 4 runs
Kirtley to Mayes, 1 run
Kirtley to Mayes, wide
Oosthuizen to Orr, 0 runs
Oosthuizen to Orr, 4 runs
Oosthuizen to Mayes, 2 wides
Oosthuizen to Mayes, 0 runs
Oosthuizen to Mayes, 2 runs
Oosthuizen to Mayes, 0 runs
Orr defends for 1 run.
Kirtley to Mayes, 4 runs
Kirtley to Orr, 1 run
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 4 runs
Kirtley to Orr, 4 runs
Kirtley to Mayes, 1 run
OE Robinson to Mayes, 1 run
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, wide
OE Robinson to Orr, 1 run
OE Robinson to Orr, 0 runs
OE Robinson to Orr, 4 runs
OE Robinson to Orr, 0 runs
Kirtley to Mayes, 0 runs
Kirtley to Mayes, 0 runs
Kirtley to Mayes, wide
Kirtley to Mayes, 4 runs
Kirtley to Mayes, 0 runs
Kirtley to Orr, 1 run
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, wide
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 4 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 4 runs
OE Robinson to Mayes, appeal
OE Robinson to Mayes, 2 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 4 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
Kirtley to Orr, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Mayes, 4 runs
OE Robinson to Mayes, 0 runs
OE Robinson to Orr, 1 run
OE Robinson to Orr, 0 runs
OE Robinson to Orr, 0 runs