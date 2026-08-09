Highlights Sussex vs Hampshire List a One-Day Cup 09.08.2026

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List a

County Ground in Hove

SUS
SUS
HAM
HAM

(16 ov.) 101/0

15.5
.

Ibrahim to Mayes, 0 runs

15.4
.

Ibrahim to Mayes, 0 runs

15.3
1

Ibrahim to Orr, 1 run

15.3
1

Ibrahim to Orr, wide

15.2
.

Ibrahim to Orr, 0 runs

15.1
1

Ibrahim to Mayes, 1 run

14.6
1

Carson to Mayes, 1 run

14.5
1

Carson to Orr, 1 run

14.4
1

Carson to Mayes, 1 run

14.3
4

Carson to Mayes, 4 runs

14.2
.

Carson to Mayes, 0 runs

14.1
1

Carson to Orr, 1 run

13.6
6

Ibrahim to Mayes, 6 runs

13.5
1

Ibrahim to Orr, 1 run

13.4
1

Mayes defends for a run.

13.3
.

Ibrahim to Mayes, 0 runs

13.2
.

Ibrahim to Mayes, 0 runs

13.1
1

Ibrahim to Orr, 1 run

12.6
1

Carson to Orr, 1 run

12.5
.

Carson to Orr, 0 runs

12.4
1

Carson to Mayes, 1 run

12.3
.

Carson to Mayes, 0 runs

12.2
.

Carson to Mayes, 0 runs

12.1
.

Carson to Mayes, 0 runs

11.6
.

Ibrahim to Orr, 0 runs

11.5
.

Ibrahim to Orr, 0 runs

11.4
1

Ibrahim to Mayes, 1 run

11.3
.

Ibrahim to Mayes, 0 runs

11.2
.

Ibrahim to Mayes, 0 runs

11.1
.

Ibrahim to Mayes, 0 runs

10.6
4

Oosthuizen to Orr, 4 runs

10.6
1

Oosthuizen to Orr, wide

10.5
6

Oosthuizen to Orr, 6 runs

10.4
2

Oosthuizen to Orr, 2 runs

10.3
.

Oosthuizen to Orr, 0 runs

10.2
.

Oosthuizen to Orr, 0 runs

10.2
1

Oosthuizen to Orr, wide

10.1
1

Oosthuizen to Mayes, 1 run

9.6
.

Kirtley to Orr, 0 runs

9.5
.

Kirtley to Orr, 0 runs

9.5
1

Kirtley to Orr, wide

9.4
.

Kirtley to Orr, 0 runs

9.3
.

Kirtley to Orr, 0 runs

9.2
4

Kirtley to Orr, 4 runs

9.1
1

Kirtley to Mayes, 1 run

9.1
1

Kirtley to Mayes, wide

8.6
.

Oosthuizen to Orr, 0 runs

8.5
4

Oosthuizen to Orr, 4 runs

8.5
2

Oosthuizen to Mayes, 2 wides

8.4
.

Oosthuizen to Mayes, 0 runs

8.3
2

Oosthuizen to Mayes, 2 runs

8.2
.

Oosthuizen to Mayes, 0 runs

8.1
1

Orr defends for 1 run.

7.6
4

Kirtley to Mayes, 4 runs

7.5
1

Kirtley to Orr, 1 run

7.4
.

Kirtley to Orr, 0 runs

7.3
4

Kirtley to Orr, 4 runs

7.2
4

Kirtley to Orr, 4 runs

7.1
1

Kirtley to Mayes, 1 run

6.6
1

OE Robinson to Mayes, 1 run

6.5
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

6.5
1

OE Robinson to Mayes, wide

6.4
1

OE Robinson to Orr, 1 run

6.3
.

OE Robinson to Orr, 0 runs

6.2
4

OE Robinson to Orr, 4 runs

6.1
.

OE Robinson to Orr, 0 runs

5.5
.

Kirtley to Mayes, 0 runs

5.4
.

Kirtley to Mayes, 0 runs

5.4
1

Kirtley to Mayes, wide

5.3
4

Kirtley to Mayes, 4 runs

5.2
.

Kirtley to Mayes, 0 runs

5.1
1

Kirtley to Orr, 1 run

4.6
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

4.6
1

OE Robinson to Mayes, wide

4.5
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

4.4
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

4.3
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

4.2
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

4.1
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

3.6
.

Kirtley to Orr, 0 runs

3.5
4

Kirtley to Orr, 4 runs

3.4
.

Kirtley to Orr, 0 runs

3.3
.

Kirtley to Orr, 0 runs

3.2
.

Kirtley to Orr, 0 runs

3.1
.

Kirtley to Orr, 0 runs

2.6
4

OE Robinson to Mayes, 4 runs

2.5
.

OE Robinson to Mayes, appeal

2.4
2

OE Robinson to Mayes, 2 runs

2.3
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

2.2
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

2.1
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

1.6
.

Kirtley to Orr, 0 runs

1.5
4

Kirtley to Orr, 4 runs

1.4
.

Kirtley to Orr, 0 runs

1.3
.

Kirtley to Orr, 0 runs

1.2
.

Kirtley to Orr, 0 runs

1.1
.

Kirtley to Orr, 0 runs

0.6
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

0.5
4

OE Robinson to Mayes, 4 runs

0.4
.

OE Robinson to Mayes, 0 runs

0.3
1

OE Robinson to Orr, 1 run

0.2
.

OE Robinson to Orr, 0 runs

0.1
.

OE Robinson to Orr, 0 runs