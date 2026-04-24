H2h Sussex vs Yorkshire List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

SUS
SUS
YOR
YOR
Sussex vs Yorkshire

First class, County Championship

YORYorkshire

SUSSussex

(96 ov.) 373/6

First class, County Championship

SUSSussex

YORYorkshire

List a, One-Day Cup

SUSSussex

284

YORYorkshire

286
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