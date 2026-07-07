Squads Sussex vs Yorkshire List a One-Day Cup 26.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Alsop Tom
wicket keeper
Bairstow Jonny
wicket keeper
Archer Jofra
bowler
Bean Finlay
wicket keeper
Bennison Will
no information yet
Campbell Jack
bowler
Bess Dom
bowler
Carson Jack
bowler
Brook Harry
batsman
Carter Oliver
wicket keeper
Chohan Jafer
all rounder
Clark Tom
batsman
Cliff Benjamin Michael
bowler
Coles James Matthew
all rounder
Coad Ben
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Edwards Mickey
bowler
Currie Bradley
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Finn Steven
bowler
Firbank Matthew
no information yet
Foreman Bertie
all rounder
Fraine William
batsman
Haines Tom
batsman
Gaikwad Ruturaj
batsman
Henry Troy
no information yet
Hill George
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Kelly Noah
no information yet
Hughes Daniel
batsman
Leech Dominic
bowler
Hunt Sean Frank
bowler
Luxton William
batsman
Ibrahim Danial
batsman
Lyth Adam
batsman
Jamie Atkins
bowler
Malan Dawid
batsman
Karvelas Aristides
bowler
Milnes Matt
bowler
Khan Shadab
all rounder
Moriarty Daniel
bowler
Lamb Danny
all rounder
O'Rourke William
bowler
Lenham Archie
bowler
Rashid Adil
bowler
Lion-Cachet Zach Benjamin
batsman
Revis Matthew L
batsman
Mills Tymal
bowler
Root Joe
batsman
Pujara Cheteshwar
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Rawlins Delray
all rounder
Steketee Mark
bowler
Robinson Oliver
bowler
Sutherland Will
all rounder
Rogers Henry P
all rounder
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Seales Jayden
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Shipley Henry
all rounder
ul-Haq Imam
no information yet
Simpson John
wicket keeper
Vagadia Yash
all rounder
Smith Steve
batsman
Wharton James Henry
batsman
Tear Charlie
wicket keeper
White Curtley-Jack
bowler
Thomas George
batsman
Wiese David
all rounder
Unadkat Jaydev
bowler
Ward Harrison
batsman
Match has not started yet