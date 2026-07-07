Squads Sussex vs Yorkshire List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

SUS
SUS
YOR
YOR

Playing

SUS
SUS
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Bairstow Jonny

wicket keeper

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Bess Dom

bowler

Carter Oliver

wicket keeper

Chohan Jafer

all rounder

Clark Tom

batsman

Coad Ben

bowler

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Foreman Bertie

all rounder

Haines Tom

batsman

Henry Troy

no information yet

Hill George

all rounder

Kelly Noah

no information yet

Lyth Adam

batsman

Khan Shadab

all rounder

Lamb Danny

all rounder

Root Joe

batsman

Rawlins Delray

all rounder

Sutherland Will

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Shipley Henry

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Simpson John

wicket keeper

Vagadia Yash

all rounder

Tear Charlie

wicket keeper

Wiese David

all rounder

Bench

SUS
SUS
YOR
YOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet