Highlights Worcestershire vs Derbyshire List a One-Day Cup 24.07.2026

Live
List a

County Ground

WOR
WOR
DER
DER

(36 ov.) 136/9

36.3
.

Singh to Haydon, 0 runs

36.2
W

Singh to Morley, appeal, wicket (caught - Morley)

36.1
1

Singh to Bin Naeem, 1 run

35.6
.

Swanepoel to Morley, 0 runs

35.5
.

Swanepoel to Morley, 0 runs

35.4
.

Swanepoel to Morley, 0 runs

35.3
W

Swanepoel to Aitchison, appeal, wicket (caught - Aitchison)

35.2
1

Bin Naeem plays a defensive stroke for one run.

35.1
.

Swanepoel to Bin Naeem, 0 runs

34.6
.

Singh to Aitchison, 0 runs

34.5
.

Singh to Aitchison, 0 runs

34.4
.

Singh to Aitchison, 0 runs

34.3
.

Singh to Aitchison, 0 runs

34.2
W

Singh to Potts, appeal, wicket (bowled - Potts)

34.1
.

Singh to Potts, 0 runs

33.6
.

Swanepoel to Bin Naeem, 0 runs

33.5
1

Swanepoel to Potts, 1 run

33.4
.

Swanepoel to Potts, 0 runs

33.3
.

Swanepoel to Potts, 0 runs

33.2
1

Swanepoel to Bin Naeem, 1 run

33.1
.

Swanepoel to Bin Naeem, 0 runs

32.6
W

Singh to Bin Naeem, wicket (run out - Whiteley)

32.5
1

Singh to Whiteley, 1 run

32.4
.

Singh to Whiteley, 0 runs

32.3
6

Singh to Whiteley, 6 runs

32.2
1

Singh to Bin Naeem, 1 run

32.1
4

Singh to Bin Naeem, 4 runs

31.6
1

Taylor to Bin Naeem, 1 run

31.5
.

Taylor to Bin Naeem, 0 runs

31.4
.

Taylor to Bin Naeem, 0 runs

31.3
1

Taylor to Whiteley, leg bye

31.2
.

Taylor to Whiteley, 0 runs

31.1
.

Taylor to Whiteley, 0 runs

30.6
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

30.5
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

30.4
1

Singh to Whiteley, 1 run

30.3
W

Singh to Madsen, appeal, wicket (bowled - Madsen)

30.2
4

Singh to Madsen, 4 runs

30.1
.

0 runs

29.6
.

Taylor to Bin Naeem, 0 runs

29.5
.

Taylor to Bin Naeem, 0 runs

29.4
.

Taylor to Bin Naeem, 0 runs

29.3
1

Taylor to Madsen, 1 run

29.2
.

Taylor to Madsen, 0 runs

29.1
.

Taylor to Madsen, 0 runs

28.6
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

28.5
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

28.4
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

28.3
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

28.2
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

28.1
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

27.6
.

Taylor to Madsen, 0 runs

27.5
.

Taylor to Madsen, 0 runs

27.4
.

Taylor to Madsen, 0 runs

27.3
1

Taylor to Bin Naeem, 1 run

27.2
1

Taylor to Madsen, 1 run

27.1
.

Taylor to Madsen, 0 runs

26.6
.

Singh to Bin Naeem, 0 runs

26.5
W

Singh to Dal, appeal, wicket (stumped - Dal)

26.4
W

Singh to Andersson, appeal, wicket (caught - Andersson)

26.3
.

0 runs

26.2
.

0 runs

26.1
.

0 runs

25.6
.

0 runs

25.5
1

Taylor to Andersson, 1 run

25.4
.

Singh to Madsen, 0 runs

25.3
2

Taylor to Andersson, 2 runs

25.2
.

Taylor to Andersson, 0 runs

25.1
.

Taylor to Andersson, 0 runs

24.6
1

Singh to Andersson, 1 run

24.5
.

Singh to Andersson, 0 runs

24.4
1

Singh to Madsen, 1 run

24.3
1

Singh to Andersson, 1 run

24.2
1

Singh to Madsen, 1 run

24.1
.

Singh to Madsen, 0 runs

23.6
.

Allison to Andersson, 0 runs

23.5
1

Allison to Madsen, 1 run

23.4
1

Andersson plays a defensive stroke for a single run.

23.3
4

Allison to Andersson, 4 runs

23.2
1

Allison to Madsen, 1 run

23.2
1

Allison to Madsen, wide

23.1
.

Allison to Madsen, 0 runs

22.6
.

Singh to Andersson, 0 runs

22.5
.

Singh to Andersson, 0 runs

22.4
.

Singh to Andersson, 0 runs

22.3
.

Singh to Andersson, 0 runs

22.2
6

Singh to Andersson, 6 runs

22.1
1

Singh to Madsen, 1 run

21.6
.

Allison to Andersson, 0 runs

21.5
1

Allison to Madsen, 1 run

21.4
.

Allison to Madsen, 0 runs

21.3
1

Allison to Andersson, 1 run

21.2
.

Allison to Andersson, 0 runs

21.1
1

Allison to Madsen, 1 run

20.6
1

Singh to Madsen, 1 run

20.5
.

Singh to Madsen, 0 runs

20.4
W

Singh to Guest, wicket (lbw - Guest)

20.3
.

Singh to Guest, 0 runs

20.2
.

Singh to Guest, 0 runs

20.1
.

Singh to Guest, 0 runs

19.6
.

Waite to Andersson, 0 runs

19.5
.

Waite to Andersson, 0 runs

19.3
.

Waite to Guest, 0 runs

19.2
1

Waite to Andersson, 1 run

19.1
4

Waite to Andersson, 4 runs

18.6
1

Allison to Andersson, 1 run

18.5
1

Allison to Guest, 1 run

18.4
.

Allison to Guest, 0 runs

18.3
4

Allison to Guest, 4 runs

18.2
.

Allison to Guest, 0 runs

18.1
1

Allison to Andersson, 1 run

17.6
.

Waite to Guest, 0 runs

17.5
1

Waite to Andersson, 1 run

17.4
.

Waite to Andersson, appeal

17.3
.

Waite to Andersson, 0 runs

17.2
1

Waite to Guest, 1 run

17.1
.

Waite to Guest, 0 runs

16.6
1

Allison to Guest, 1 run

16.5
.

Allison to Guest, 0 runs

16.4
.

Allison to Guest, 0 runs

16.3
.

Allison to Guest, 0 runs

16.2
.

Allison to Guest, 0 runs

16.1
1

Allison to Andersson, 1 run

15.6
1

Waite to Andersson, 1 run

15.5
.

Waite to Andersson, 0 runs

15.4
1

Waite to Guest, 1 run

15.3
.

Waite to Guest, 0 runs

15.2
1

Waite to Andersson, 1 run

15.1
4

Waite to Andersson, 4 runs

15.1
1

Waite to Andersson, wide

14.6
.

Allison to Guest, 0 runs

14.5
1

Allison to Andersson, 1 run

14.4
.

Allison to Andersson, 0 runs

14.3
1

Allison to Guest, 1 run

14.2
.

Allison to Guest, 0 runs

14.1
.

Allison to Guest, 0 runs

13.6
1

Waite to Guest, 1 run

13.5
.

Waite to Guest, 0 runs

13.4
4

Waite to Guest, 4 runs

13.3
2

Waite to Guest, 2 runs

13.2
.

Waite to Guest, 0 runs

13.1
.

Waite to Guest, 0 runs

12.6
1

Allison to Guest, 1 run

12.5
1

Allison to Andersson, 1 run

12.4
1

Allison to Guest, 1 run

12.3
.

Allison to Guest, 0 runs

12.2
1

Allison to Andersson, 1 run

12.1
.

Allison to Andersson, 0 runs

11.6
.

Waite to Guest, 0 runs

11.5
2

Waite to Guest, 2 runs

11.4
2

Waite to Guest, 2 runs

11.3
1

Andersson defends for a run.

11.2
1

Guest plays a defensive stroke for 1 run.

11.1
.

0 runs

10.6
2

Taylor to Andersson, 2 runs

10.5
.

Taylor to Andersson, 0 runs

10.4
4

Taylor to Andersson, 4 runs

10.3
.

Taylor to Andersson, 0 runs

10.2
.

Taylor to Andersson, 0 runs

9.6
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

9.5
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

9.4
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

9.3
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

9.2
.

Swanepoel to Guest, appeal

9.1
1

Swanepoel to Andersson, 1 run

8.6
.

Taylor to Guest, 0 runs

8.5
.

Taylor to Guest, 0 runs

8.4
4

Taylor to Guest, 4 runs

8.3
2

Taylor to Guest, 2 runs

8.2
.

Taylor to Guest, 0 runs

8.1
.

Taylor to Guest, 0 runs

7.6
.

Swanepoel to Andersson, 0 runs

7.5
1

Swanepoel to Guest, 1 run

7.4
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

7.3
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

7.2
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

7.1
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

6.6
.

Taylor to Andersson, 0 runs

6.6
1

Taylor to Andersson, wide

6.5
.

Taylor to Andersson, 0 runs

6.4
.

Taylor to Andersson, 0 runs

6.3
.

Taylor to Andersson, 0 runs

6.2
.

Taylor to Andersson, 0 runs

6.1
.

Taylor to Andersson, 0 runs

5.6
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

5.5
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

5.4
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

5.3
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

5.2
.

Swanepoel to Guest, 0 runs

5.1
1

Swanepoel to Andersson, 1 run

4.6
.

Taylor to Guest, 0 runs

4.5
4

Taylor to Guest, 4 runs

4.4
.

Taylor to Guest, 0 runs

4.3
.

Taylor to Guest, 0 runs

4.2
.

Taylor to Guest, 0 runs

4.1
.

Taylor to Guest, 0 runs

3.6
.

Swanepoel to Andersson, 0 runs

3.5
.

Swanepoel to Andersson, 0 runs

3.4
4

Swanepoel to Andersson, 4 runs

3.3
.

Swanepoel to Andersson, 0 runs

3.2
.

Swanepoel to Andersson, 0 runs

3.1
.

Swanepoel to Andersson, 0 runs

2.6
1

Taylor to Andersson, 1 run

2.5
.

Taylor to Andersson, 0 runs

2.4
1

Taylor to Guest, 1 run

2.3
.

Taylor to Guest, 0 runs

2.2
2

Taylor to Guest, 2 runs

1.6
W

Swanepoel to Came, appeal, wicket (caught - Came)

1.5
.

Swanepoel to Came, 0 runs

1.4
.

Swanepoel to Came, 0 runs

1.3
4

Swanepoel to Came, 4 runs

1.2
1

Swanepoel to Andersson, 1 run

1.1
.

Swanepoel to Andersson, 0 runs

0.6
.

Taylor to Came, 0 runs

0.5
1lb

Andersson defends for a single leg bye.

0.4
.

Taylor to Andersson, 0 runs

0.3
1

Taylor to Came, 1 run

0.2
.

Taylor to Came, 0 runs

0.1
4

Taylor to Came, 4 runs