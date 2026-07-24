Highlights Worcestershire vs Derbyshire List a One-Day Cup 24.07.2026
Singh to Haydon, 0 runs
Singh to Morley, appeal, wicket (caught - Morley)
Singh to Bin Naeem, 1 run
Swanepoel to Morley, 0 runs
Swanepoel to Morley, 0 runs
Swanepoel to Morley, 0 runs
Swanepoel to Aitchison, appeal, wicket (caught - Aitchison)
Bin Naeem plays a defensive stroke for one run.
Swanepoel to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Aitchison, 0 runs
Singh to Aitchison, 0 runs
Singh to Aitchison, 0 runs
Singh to Aitchison, 0 runs
Singh to Potts, appeal, wicket (bowled - Potts)
Singh to Potts, 0 runs
Swanepoel to Bin Naeem, 0 runs
Swanepoel to Potts, 1 run
Swanepoel to Potts, 0 runs
Swanepoel to Potts, 0 runs
Swanepoel to Bin Naeem, 1 run
Swanepoel to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Bin Naeem, wicket (run out - Whiteley)
Singh to Whiteley, 1 run
Singh to Whiteley, 0 runs
Singh to Whiteley, 6 runs
Singh to Bin Naeem, 1 run
Singh to Bin Naeem, 4 runs
Taylor to Bin Naeem, 1 run
Taylor to Bin Naeem, 0 runs
Taylor to Bin Naeem, 0 runs
Taylor to Whiteley, leg bye
Taylor to Whiteley, 0 runs
Taylor to Whiteley, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Whiteley, 1 run
Singh to Madsen, appeal, wicket (bowled - Madsen)
Singh to Madsen, 4 runs
0 runs
Taylor to Bin Naeem, 0 runs
Taylor to Bin Naeem, 0 runs
Taylor to Bin Naeem, 0 runs
Taylor to Madsen, 1 run
Taylor to Madsen, 0 runs
Taylor to Madsen, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Taylor to Madsen, 0 runs
Taylor to Madsen, 0 runs
Taylor to Madsen, 0 runs
Taylor to Bin Naeem, 1 run
Taylor to Madsen, 1 run
Taylor to Madsen, 0 runs
Singh to Bin Naeem, 0 runs
Singh to Dal, appeal, wicket (stumped - Dal)
Singh to Andersson, appeal, wicket (caught - Andersson)
0 runs
0 runs
0 runs
0 runs
Taylor to Andersson, 1 run
Singh to Madsen, 0 runs
Taylor to Andersson, 2 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Singh to Andersson, 1 run
Singh to Andersson, 0 runs
Singh to Madsen, 1 run
Singh to Andersson, 1 run
Singh to Madsen, 1 run
Singh to Madsen, 0 runs
Allison to Andersson, 0 runs
Allison to Madsen, 1 run
Andersson plays a defensive stroke for a single run.
Allison to Andersson, 4 runs
Allison to Madsen, 1 run
Allison to Madsen, wide
Allison to Madsen, 0 runs
Singh to Andersson, 0 runs
Singh to Andersson, 0 runs
Singh to Andersson, 0 runs
Singh to Andersson, 0 runs
Singh to Andersson, 6 runs
Singh to Madsen, 1 run
Allison to Andersson, 0 runs
Allison to Madsen, 1 run
Allison to Madsen, 0 runs
Allison to Andersson, 1 run
Allison to Andersson, 0 runs
Allison to Madsen, 1 run
Singh to Madsen, 1 run
Singh to Madsen, 0 runs
Singh to Guest, wicket (lbw - Guest)
Singh to Guest, 0 runs
Singh to Guest, 0 runs
Singh to Guest, 0 runs
Waite to Andersson, 0 runs
Waite to Andersson, 0 runs
Waite to Guest, 0 runs
Waite to Andersson, 1 run
Waite to Andersson, 4 runs
Allison to Andersson, 1 run
Allison to Guest, 1 run
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Guest, 4 runs
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Andersson, 1 run
Waite to Guest, 0 runs
Waite to Andersson, 1 run
Waite to Andersson, appeal
Waite to Andersson, 0 runs
Waite to Guest, 1 run
Waite to Guest, 0 runs
Allison to Guest, 1 run
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Andersson, 1 run
Waite to Andersson, 1 run
Waite to Andersson, 0 runs
Waite to Guest, 1 run
Waite to Guest, 0 runs
Waite to Andersson, 1 run
Waite to Andersson, 4 runs
Waite to Andersson, wide
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Andersson, 1 run
Allison to Andersson, 0 runs
Allison to Guest, 1 run
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Guest, 0 runs
Waite to Guest, 1 run
Waite to Guest, 0 runs
Waite to Guest, 4 runs
Waite to Guest, 2 runs
Waite to Guest, 0 runs
Waite to Guest, 0 runs
Allison to Guest, 1 run
Allison to Andersson, 1 run
Allison to Guest, 1 run
Allison to Guest, 0 runs
Allison to Andersson, 1 run
Allison to Andersson, 0 runs
Waite to Guest, 0 runs
Waite to Guest, 2 runs
Waite to Guest, 2 runs
Andersson defends for a run.
Guest plays a defensive stroke for 1 run.
0 runs
Taylor to Andersson, 2 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, 4 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, appeal
Swanepoel to Andersson, 1 run
Taylor to Guest, 0 runs
Taylor to Guest, 0 runs
Taylor to Guest, 4 runs
Taylor to Guest, 2 runs
Taylor to Guest, 0 runs
Taylor to Guest, 0 runs
Swanepoel to Andersson, 0 runs
Swanepoel to Guest, 1 run
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, wide
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Guest, 0 runs
Swanepoel to Andersson, 1 run
Taylor to Guest, 0 runs
Taylor to Guest, 4 runs
Taylor to Guest, 0 runs
Taylor to Guest, 0 runs
Taylor to Guest, 0 runs
Taylor to Guest, 0 runs
Swanepoel to Andersson, 0 runs
Swanepoel to Andersson, 0 runs
Swanepoel to Andersson, 4 runs
Swanepoel to Andersson, 0 runs
Swanepoel to Andersson, 0 runs
Swanepoel to Andersson, 0 runs
Taylor to Andersson, 1 run
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Guest, 1 run
Taylor to Guest, 0 runs
Taylor to Guest, 2 runs
Swanepoel to Came, appeal, wicket (caught - Came)
Swanepoel to Came, 0 runs
Swanepoel to Came, 0 runs
Swanepoel to Came, 4 runs
Swanepoel to Andersson, 1 run
Swanepoel to Andersson, 0 runs
Taylor to Came, 0 runs
Andersson defends for a single leg bye.
Taylor to Andersson, 0 runs
Taylor to Came, 1 run
Taylor to Came, 0 runs
Taylor to Came, 4 runs