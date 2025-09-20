H2h Worcestershire vs Hampshire List a One-Day Cup 26.07.2026

List a

WOR
WOR
HAM
HAM
Worcestershire vs Hampshire

List a, One-Day Cup

HAMHampshire

237

WORWorcestershire

188

List a, One-Day Cup

WORWorcestershire

196

HAMHampshire

194

First class, County Championship

WORWorcestershire

HAMHampshire

(39 ov.) 146/2
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