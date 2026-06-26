H2h Yorkshire vs Hampshire List a One-Day Cup 21.07.2026

List a

YOR
YOR
HAM
HAM
Yorkshire vs Hampshire

T20, T20 Blast

HAMHampshire

155

YORYorkshire

150

First class, County Championship

YORYorkshire

(24 ov.) 48/4

HAMHampshire

251

List a, One-Day Cup

YORYorkshire

235

HAMHampshire

304
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