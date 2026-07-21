Highlights Yorkshire vs Hampshire List a One-Day Cup 21.07.2026

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North Marine Road Ground

YOR
YOR
HAM
HAM

(46 ov.) 266/5

46.1
1

Cliff to Prest, 1 run

45.6
.

Coad to Brown, 0 runs

45.5
4

Coad to Brown, 4 runs

45.4
1

Coad to Prest, 1 run

45.3
1

Coad to Brown, 1 run

45.2
1

Coad to Prest, 1 run

45.1
.

Coad to Prest, 0 runs

44.6
4

Hill to Brown, 4 runs

44.5
1

Hill to Prest, 1 run

44.5
1

Hill to Prest, wide

44.4
.

Hill to Prest, 0 runs

44.3
1

Hill to Brown, 1 run

44.2
4

Hill to Brown, 4 runs

44.1
1

Hill to Prest, 1 run

44.1
2

Hill to Brown, 2 wides

43.6
1

Bess to Brown, 1 run

43.5
4

Bess to Brown, 4 runs

43.4
4

Bess to Brown, 4 runs

43.3
.

Bess to Brown, 0 runs

43.2
1

Bess to Prest, 1 run

43.1
2

Bess to Prest, 2 runs

42.6
1

Bepey to Prest, 1 run

42.5
.

Bepey to Prest, 0 runs

42.4
1

Bepey to Brown, 1 run

42.3
.

Bepey to Brown, 0 runs

42.2
W

appeal, wicket (caught - AR Sharma)

42.1
6

Bepey to AR Sharma, 6 runs

41.6
1

Bess to AR Sharma, 1 run

41.5
1

Bess to Prest, 1 run

41.4
1

Bess to AR Sharma, 1 run

41.3
.

Bess to AR Sharma, 0 runs

41.2
.

Bess to AR Sharma, 0 runs

41.1
1

Bess to Prest, 1 run

40.6
.

Bepey to AR Sharma, 0 runs

40.5
1

Bepey to Prest, 1 run

40.4
1

Bepey to AR Sharma, 1 run

40.3
1

Bepey to Prest, 1 run

40.2
1

Bepey to AR Sharma, 1 run

40.1
1

Bepey to Prest, 1 run

39.6
W

Cliff to Lehmann, appeal, wicket (caught - Lehmann)

39.3
2

Cliff to Lehmann, 2 runs

39.2
.

Cliff to Lehmann, 0 runs

39.1
1

Prest defends for 1 run.

38.6
1

Bepey to Prest, 1 run

38.5
.

Bepey to Prest, 0 runs

38.4
1

Bepey to Lehmann, 1 run

38.3
1

Bepey to Prest, 1 run

38.2
1

Bepey to Lehmann, 1 run

38.1
1

Bepey to Prest, 1 run

37.6
1

Cliff to Prest, 1 run

37.6
1

Cliff to Prest, wide

37.5
6

Cliff to Prest, 6 runs

37.4
1

Cliff to Lehmann, 1 run

37.3
.

Cliff to Lehmann, 0 runs

37.2
.

Cliff to Lehmann, 0 runs

37.1
4

Cliff to Lehmann, 4 runs

36.6
6

Hill to Prest, 6 runs

36.5
1

Hill to Lehmann, 1 run

36.4
4

Hill to Lehmann, 4 runs

36.3
1

Hill to Prest, 1 run

36.2
1

Hill to Lehmann, 1 run

36.1
4

Hill to Lehmann, 4 runs

35.6
4

Coad to Prest, 4 runs

35.5
1

Coad to Lehmann, 1 run

35.4
1

Coad to Prest, 1 run

35.3
.

Coad to Prest, 0 runs

35.2
1

Coad to Lehmann, 1 run

35.1
1

Coad to Prest, 1 run

34.6
.

Hill to Lehmann, 0 runs

34.5
.

Hill to Lehmann, 0 runs

34.4
1

Hill to Prest, 1 run

34.3
1

Hill to Lehmann, 1 run

34.2
1

Hill to Prest, 1 run

34.1
1

Hill to Lehmann, 1 run

33.6
.

Coad to Prest, 0 runs

33.5
.

Coad to Prest, 0 runs

33.4
1

Coad to Lehmann, 1 run

33.3
1

Coad to Prest, 1 run

33.2
.

Coad to Prest, appeal

33.2
1

Coad to Prest, wide

33.1
4

Coad to Prest, 4 runs

32.6
1

Bepey to Prest, 1 run

32.5
1

Bepey to Lehmann, 1 run

32.5
1

Bepey to Lehmann, wide

32.4
1

Bepey to Prest, 1 run

32.3
1

Bepey to Lehmann, 1 run

32.2
4

Bepey to Lehmann, 4 runs

32.1
2

Bepey to Lehmann, 2 runs

31.6
.

Bess to Prest, 0 runs

31.5
.

Bess to Prest, 0 runs

31.4
6

Bess to Prest, 6 runs

31.3
.

Bess to Prest, 0 runs

31.2
1

Bess to Lehmann, 1 run

31.1
1

Bess to Prest, 1 run

30.6
1

Bepey to Prest, 1 run

30.5
4

Bepey to Prest, 4 runs

30.4
.

Bepey to Prest, 0 runs

30.3
1

Bepey to Lehmann, 1 run

30.2
1

Bepey to Prest, 1 run

30.1
1

Bepey to Lehmann, 1 run

29.6
.

Bess to Prest, 0 runs

29.5
.

Bess to Prest, 0 runs

29.4
1

Bess to Lehmann, 1 run

29.3
.

Bess to Lehmann, 0 runs

29.2
.

Bess to Lehmann, 0 runs

29.1
1

Bess to Prest, 1 run

28.6
.

Bennison to Lehmann, 0 runs

28.5
1

Bennison to Prest, 1 run

28.4
1

Bennison to Lehmann, 1 run

28.3
1

Bennison to Prest, 1 run

28.2
1

Bennison to Lehmann, 1 run

28.1
.

Bennison to Lehmann, 0 runs

27.6
1

Bess to Lehmann, 1 run

27.5
1

Bess to Prest, 1 run

27.4
1

Bess to Lehmann, 1 run

27.3
2

Bess to Lehmann, 2 runs

27.2
1

Bess to Prest, 1 run

27.1
1

Bess to Lehmann, 1 run

26.6
1

Bennison to Lehmann, 1 run

26.5
.

Bennison to Lehmann, 0 runs

26.4
1

Bennison to Prest, 1 run

26.3
1

Bennison to Lehmann, 1 run

26.2
1

Prest defends for a single run.

26.1
4

FOUR! Prest plays a defensive stroke for 4 runs.

25.6
1

Bess to Prest, 1 run

25.5
.

Bess to Prest, 0 runs

25.4
.

Bess to Prest, 0 runs

25.3
4

Bess to Prest, 4 runs

25.2
.

Bess to Prest, 0 runs

25.1
.

Bess to Prest, 0 runs

24.6
1

Coad to Prest, 1 run

24.5
.

Coad to Prest, 0 runs

24.4
.

Coad to Prest, 0 runs

24.3
1

Coad to Prest, 1 run

24.2
4

Coad to Prest, 4 runs

24.1
1

Coad to Lehmann, 1 run

23.6
1

Bess to Lehmann, 1 run

23.5
1

Lehmann plays a defensive stroke for a run.

23.4
2

Lehmann plays a defensive stroke for 2 runs.

23.3
.

0 runs

23.2
1

Bess to Lehmann, 1 run

23.1
1

Lehmann plays a defensive stroke for 1 run.

22.6
1

Coad to Lehmann, 1 run

22.5
.

Coad to Lehmann, 0 runs

22.4
.

Coad to Lehmann, 0 runs

22.3
.

Coad to Lehmann, 0 runs

22.2
.

Coad to Lehmann, 0 runs

22.1
.

Coad to Lehmann, 0 runs

21.4
.

Bess to Prest, 0 runs

21.3
1

Bess to Lehmann, 1 run

21.2
.

Bess to Lehmann, 0 runs

21.1
1

Bess to Prest, 1 run

20.6
4

Coad to Lehmann, 4 runs

20.5
.

0 runs

20.4
.

0 runs

20.3
1

Prest plays a defensive stroke for 1 run.

20.2
1

Coad to Prest, 1 run

20.1
.

0 runs

19.6
1

Bess to Lehmann, 1 run

19.5
.

Bess to Lehmann, 0 runs

19.4
.

Bess to Lehmann, 0 runs

19.3
.

Bess to Lehmann, 0 runs

19.2
.

Bess to Lehmann, 0 runs

19.1
.

Bess to Lehmann, 0 runs

18.6
4

Bepey to Prest, 4 runs

18.5
4

Bepey to Prest, 4 leg byes

18.4
.

Bepey to Prest, 0 runs

18.3
1

Bepey to Lehmann, 1 run

18.2
.

Bepey to Lehmann, 0 runs

18.1
1

Bepey to Prest, 1 run

17.6
1

Cliff to Prest, 1 run

17.5
.

Cliff to Prest, 0 runs

17.4
.

Cliff to Prest, 0 runs

17.3
.

Cliff to Prest, 0 runs

17.2
1

Cliff to Lehmann, 1 run

17.1
.

Cliff to Lehmann, 0 runs

16.6
.

Bepey to Prest, 0 runs

16.5
.

Bepey to Prest, 0 runs

16.4
W

Bepey to Middleton, appeal, wicket (caught - Middleton)

16.3
1

Bepey to Lehmann, 1 run

16.2
4

Bepey to Lehmann, 4 runs

16.1
1

Bepey to Middleton, 1 run

15.6
.

Cliff to Lehmann, 0 runs

15.5
.

Cliff to Lehmann, 0 runs

15.4
4

Cliff to Lehmann, 4 runs

15.3
.

Cliff to Lehmann, 0 runs

15.2
1

Cliff to Middleton, 1 run

15.2
1

Cliff to Middleton, wide

15.1
.

Cliff to Middleton, 0 runs

15.1
1

Cliff to Middleton, wide

14.6
.

Bepey to Lehmann, 0 runs

14.5
.

Bepey to Lehmann, 0 runs

14.4
.

Bepey to Lehmann, 0 runs

14.3
.

Bepey to Lehmann, 0 runs

14.2
.

Bepey to Lehmann, 0 runs

14.1
.

Bepey to Lehmann, 0 runs

13.6
.

Cliff to Middleton, 0 runs

13.5
1

Cliff to Lehmann, 1 run

13.4
W

Cliff to Orr, appeal, wicket (caught - Orr)

13.3
1

Cliff to Middleton, 1 run

13.2
.

Cliff to Middleton, 0 runs

13.1
.

Cliff to Middleton, 0 runs

12.6
.

Bepey to Orr, 0 runs

12.5
1

Bepey to Middleton, 1 run

12.4
.

Bepey to Middleton, 0 runs

12.3
2

Bepey to Middleton, 2 runs

12.2
.

Bepey to Middleton, 0 runs

12.1
.

Bepey to Middleton, 0 runs

11.6
2

Cliff to Orr, 2 runs

11.5
.

Cliff to Orr, 0 runs

11.4
6

Cliff to Orr, 6 runs

11.3
.

Cliff to Orr, 0 runs

11.2
1

Cliff to Middleton, 1 run

11.1
1

Cliff to Orr, 1 run

10.6
.

Hill to Middleton, 0 runs

10.5
1

Hill to Orr, 1 run

10.4
.

Hill to Orr, 0 runs

10.3
.

Hill to Orr, 0 runs

10.2
.

Hill to Orr, 0 runs

10.1
.

Hill to Orr, 0 runs

9.6
.

Cliff to Middleton, 0 runs

9.5
.

Cliff to Middleton, 0 runs

9.4
1

Cliff to Orr, 1 run

9.3
.

Cliff to Orr, 0 runs

9.2
1

Middleton defends for one run.

9.1
.

Cliff to Middleton, 0 runs

8.6
.

Hill to Orr, 0 runs

8.5
.

Hill to Orr, 0 runs

8.4
.

Hill to Orr, 0 runs

8.3
.

Hill to Orr, 0 runs

8.2
.

Hill to Orr, 0 runs

8.1
.

Hill to Orr, 0 runs

7.6
.

Cliff to Middleton, 0 runs

7.5
4

Cliff to Middleton, 4 runs

7.4
.

Cliff to Middleton, 0 runs

7.3
.

Cliff to Middleton, 0 runs

7.2
.

Cliff to Middleton, 0 runs

7.1
.

Cliff to Middleton, 0 runs

6.6
.

Hill to Orr, 0 runs

6.5
.

Hill to Orr, 0 runs

6.4
1

Hill to Middleton, 1 run

6.3
.

Hill to Middleton, 0 runs

6.2
.

Hill to Middleton, 0 runs

6.1
.

Hill to Middleton, 0 runs

5.6
.

Coad to Orr, 0 runs

5.5
4

Coad to Orr, 4 runs

5.4
.

Coad to Orr, 0 runs

5.3
4

Coad to Orr, 4 runs

5.2
.

Coad to Orr, 0 runs

5.1
.

Coad to Orr, 0 runs

4.6
.

Hill to Middleton, 0 runs

4.5
.

Hill to Middleton, 0 runs

4.4
.

Hill to Middleton, 0 runs

4.3
.

Hill to Orr, 0 runs

4.2
.

Hill to Orr, 0 runs

4.1
2

Middleton defends for two runs.

3.6
4

Coad to Orr, 4 runs

3.5
.

Coad to Orr, 0 runs

3.4
6

Coad to Orr, 6 runs

3.3
1

Coad to Middleton, 1 run

3.2
W

Coad to Gubbins, appeal, wicket (bowled - Gubbins)

3.1
.

Coad to Gubbins, 0 runs

2.6
.

Hill to Orr, 0 runs

2.5
.

Hill to Orr, 0 runs

2.4
.

Hill to Orr, 0 runs

2.3
.

Hill to Orr, 0 runs

2.2
.

Hill to Orr, 0 runs

2.1
.

Hill to Orr, 0 runs

1.6
.

Coad to Gubbins, 0 runs

1.6
1

Coad to Gubbins, wide

1.5
.

Coad to Gubbins, 0 runs

1.4
.

Coad to Gubbins, 0 runs

1.3
4

Coad to Gubbins, 4 runs

1.2
.

Coad to Gubbins, 0 runs

1.1
4

Coad to Gubbins, 4 runs

0.6
.

Hill to Orr, 0 runs

0.5
1

Hill to Gubbins, 1 run

0.4
.

Hill to Gubbins, 0 runs

0.3
.

Hill to Gubbins, 0 runs

0.2
.

Hill to Orr, 0 runs

0.1
1

Orr plays a defensive stroke for one run.