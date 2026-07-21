Highlights Yorkshire vs Hampshire List a One-Day Cup 21.07.2026
Cliff to Prest, 1 run
Coad to Brown, 0 runs
Coad to Brown, 4 runs
Coad to Prest, 1 run
Coad to Brown, 1 run
Coad to Prest, 1 run
Coad to Prest, 0 runs
Hill to Brown, 4 runs
Hill to Prest, 1 run
Hill to Prest, wide
Hill to Prest, 0 runs
Hill to Brown, 1 run
Hill to Brown, 4 runs
Hill to Prest, 1 run
Hill to Brown, 2 wides
Bess to Brown, 1 run
Bess to Brown, 4 runs
Bess to Brown, 4 runs
Bess to Brown, 0 runs
Bess to Prest, 1 run
Bess to Prest, 2 runs
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to Prest, 0 runs
Bepey to Brown, 1 run
Bepey to Brown, 0 runs
appeal, wicket (caught - AR Sharma)
Bepey to AR Sharma, 6 runs
Bess to AR Sharma, 1 run
Bess to Prest, 1 run
Bess to AR Sharma, 1 run
Bess to AR Sharma, 0 runs
Bess to AR Sharma, 0 runs
Bess to Prest, 1 run
Bepey to AR Sharma, 0 runs
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to AR Sharma, 1 run
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to AR Sharma, 1 run
Bepey to Prest, 1 run
Cliff to Lehmann, appeal, wicket (caught - Lehmann)
Cliff to Lehmann, 2 runs
Cliff to Lehmann, 0 runs
Prest defends for 1 run.
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to Prest, 0 runs
Bepey to Lehmann, 1 run
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to Lehmann, 1 run
Bepey to Prest, 1 run
Cliff to Prest, 1 run
Cliff to Prest, wide
Cliff to Prest, 6 runs
Cliff to Lehmann, 1 run
Cliff to Lehmann, 0 runs
Cliff to Lehmann, 0 runs
Cliff to Lehmann, 4 runs
Hill to Prest, 6 runs
Hill to Lehmann, 1 run
Hill to Lehmann, 4 runs
Hill to Prest, 1 run
Hill to Lehmann, 1 run
Hill to Lehmann, 4 runs
Coad to Prest, 4 runs
Coad to Lehmann, 1 run
Coad to Prest, 1 run
Coad to Prest, 0 runs
Coad to Lehmann, 1 run
Coad to Prest, 1 run
Hill to Lehmann, 0 runs
Hill to Lehmann, 0 runs
Hill to Prest, 1 run
Hill to Lehmann, 1 run
Hill to Prest, 1 run
Hill to Lehmann, 1 run
Coad to Prest, 0 runs
Coad to Prest, 0 runs
Coad to Lehmann, 1 run
Coad to Prest, 1 run
Coad to Prest, appeal
Coad to Prest, wide
Coad to Prest, 4 runs
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to Lehmann, 1 run
Bepey to Lehmann, wide
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to Lehmann, 1 run
Bepey to Lehmann, 4 runs
Bepey to Lehmann, 2 runs
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Prest, 6 runs
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Lehmann, 1 run
Bess to Prest, 1 run
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to Prest, 4 runs
Bepey to Prest, 0 runs
Bepey to Lehmann, 1 run
Bepey to Prest, 1 run
Bepey to Lehmann, 1 run
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Lehmann, 1 run
Bess to Lehmann, 0 runs
Bess to Lehmann, 0 runs
Bess to Prest, 1 run
Bennison to Lehmann, 0 runs
Bennison to Prest, 1 run
Bennison to Lehmann, 1 run
Bennison to Prest, 1 run
Bennison to Lehmann, 1 run
Bennison to Lehmann, 0 runs
Bess to Lehmann, 1 run
Bess to Prest, 1 run
Bess to Lehmann, 1 run
Bess to Lehmann, 2 runs
Bess to Prest, 1 run
Bess to Lehmann, 1 run
Bennison to Lehmann, 1 run
Bennison to Lehmann, 0 runs
Bennison to Prest, 1 run
Bennison to Lehmann, 1 run
Prest defends for a single run.
FOUR! Prest plays a defensive stroke for 4 runs.
Bess to Prest, 1 run
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Prest, 4 runs
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Prest, 0 runs
Coad to Prest, 1 run
Coad to Prest, 0 runs
Coad to Prest, 0 runs
Coad to Prest, 1 run
Coad to Prest, 4 runs
Coad to Lehmann, 1 run
Bess to Lehmann, 1 run
Lehmann plays a defensive stroke for a run.
Lehmann plays a defensive stroke for 2 runs.
0 runs
Bess to Lehmann, 1 run
Lehmann plays a defensive stroke for 1 run.
Coad to Lehmann, 1 run
Coad to Lehmann, 0 runs
Coad to Lehmann, 0 runs
Coad to Lehmann, 0 runs
Coad to Lehmann, 0 runs
Coad to Lehmann, 0 runs
Bess to Prest, 0 runs
Bess to Lehmann, 1 run
Bess to Lehmann, 0 runs
Bess to Prest, 1 run
Coad to Lehmann, 4 runs
0 runs
0 runs
Prest plays a defensive stroke for 1 run.
Coad to Prest, 1 run
0 runs
Bess to Lehmann, 1 run
Bess to Lehmann, 0 runs
Bess to Lehmann, 0 runs
Bess to Lehmann, 0 runs
Bess to Lehmann, 0 runs
Bess to Lehmann, 0 runs
Bepey to Prest, 4 runs
Bepey to Prest, 4 leg byes
Bepey to Prest, 0 runs
Bepey to Lehmann, 1 run
Bepey to Lehmann, 0 runs
Bepey to Prest, 1 run
Cliff to Prest, 1 run
Cliff to Prest, 0 runs
Cliff to Prest, 0 runs
Cliff to Prest, 0 runs
Cliff to Lehmann, 1 run
Cliff to Lehmann, 0 runs
Bepey to Prest, 0 runs
Bepey to Prest, 0 runs
Bepey to Middleton, appeal, wicket (caught - Middleton)
Bepey to Lehmann, 1 run
Bepey to Lehmann, 4 runs
Bepey to Middleton, 1 run
Cliff to Lehmann, 0 runs
Cliff to Lehmann, 0 runs
Cliff to Lehmann, 4 runs
Cliff to Lehmann, 0 runs
Cliff to Middleton, 1 run
Cliff to Middleton, wide
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Middleton, wide
Bepey to Lehmann, 0 runs
Bepey to Lehmann, 0 runs
Bepey to Lehmann, 0 runs
Bepey to Lehmann, 0 runs
Bepey to Lehmann, 0 runs
Bepey to Lehmann, 0 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Lehmann, 1 run
Cliff to Orr, appeal, wicket (caught - Orr)
Cliff to Middleton, 1 run
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Bepey to Orr, 0 runs
Bepey to Middleton, 1 run
Bepey to Middleton, 0 runs
Bepey to Middleton, 2 runs
Bepey to Middleton, 0 runs
Bepey to Middleton, 0 runs
Cliff to Orr, 2 runs
Cliff to Orr, 0 runs
Cliff to Orr, 6 runs
Cliff to Orr, 0 runs
Cliff to Middleton, 1 run
Cliff to Orr, 1 run
Hill to Middleton, 0 runs
Hill to Orr, 1 run
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Orr, 1 run
Cliff to Orr, 0 runs
Middleton defends for one run.
Cliff to Middleton, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Middleton, 4 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Cliff to Middleton, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Middleton, 1 run
Hill to Middleton, 0 runs
Hill to Middleton, 0 runs
Hill to Middleton, 0 runs
Coad to Orr, 0 runs
Coad to Orr, 4 runs
Coad to Orr, 0 runs
Coad to Orr, 4 runs
Coad to Orr, 0 runs
Coad to Orr, 0 runs
Hill to Middleton, 0 runs
Hill to Middleton, 0 runs
Hill to Middleton, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Middleton defends for two runs.
Coad to Orr, 4 runs
Coad to Orr, 0 runs
Coad to Orr, 6 runs
Coad to Middleton, 1 run
Coad to Gubbins, appeal, wicket (bowled - Gubbins)
Coad to Gubbins, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Coad to Gubbins, 0 runs
Coad to Gubbins, wide
Coad to Gubbins, 0 runs
Coad to Gubbins, 0 runs
Coad to Gubbins, 4 runs
Coad to Gubbins, 0 runs
Coad to Gubbins, 4 runs
Hill to Orr, 0 runs
Hill to Gubbins, 1 run
Hill to Gubbins, 0 runs
Hill to Gubbins, 0 runs
Hill to Orr, 0 runs
Orr plays a defensive stroke for one run.