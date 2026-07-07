Squads Yorkshire vs Hampshire List a One-Day Cup 21.07.2026

List a

YOR
YOR
HAM
HAM

Playing

YOR
YOR
HAM
HAM
First TeamSecond Team
Bairstow Jonny

wicket keeper

Bean Finlay

wicket keeper

Bennison Will

no information yet

Bess Dom

bowler

Barker Keith

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Brevis Dewald

all rounder

Brown Ben

wicket keeper

Coad Ben

bowler

Ferreira Donovan

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Firbank Matthew

no information yet

Eckland Joseph

wicket keeper

Fuller James

all rounder

Hill George

all rounder

Kelly Noah

no information yet

Lumsden Manny

no information yet

Lyth Adam

batsman

Mayes Ben

no information yet

McMullen Brandon

all rounder

Neal Andrew

no information yet

Neser Michael

all rounder

Root Joe

batsman

Orr Ali

batsman

Sutherland Will

all rounder

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

ul-Haq Imam

no information yet

Vagadia Yash

all rounder

Wiese David

all rounder

Bench

YOR
YOR
HAM
HAM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet