Squads Yorkshire vs Hampshire List a One-Day Cup 21.07.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Bairstow Jonny
wicket keeper
Abbott Kyle
bowler
Bean Finlay
wicket keeper
Albert Toby Edward
batsman
Bennison Will
no information yet
Baartman Ottniel
bowler
Bess Dom
bowler
Baker Sonny
bowler
Brook Harry
batsman
Barker Keith
all rounder
Chohan Jafer
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Cliff Benjamin Michael
bowler
Brown Ben
wicket keeper
Coad Ben
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Edwards Mickey
bowler
Currie Scott
bowler
Ferreira Donovan
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Firbank Matthew
no information yet
Eckland Joseph
wicket keeper
Fraine William
batsman
Ellis Nathan
bowler
Gaikwad Ruturaj
batsman
Fuller James
all rounder
Hill George
all rounder
Gubbins Nick
batsman
Kelly Noah
no information yet
Jack Eddie
bowler
Leech Dominic
bowler
Kelly Dominic
bowler
Luxton William
batsman
Lumsden Manny
no information yet
Lyth Adam
batsman
Mayes Ben
no information yet
Malan Dawid
batsman
McMullen Brandon
all rounder
Milnes Matt
bowler
Middleton Fletcha
batsman
Moriarty Daniel
bowler
Naveen-ul-Haq
bowler
O'Rourke William
bowler
Neal Andrew
no information yet
Rashid Adil
bowler
Neser Michael
all rounder
Revis Matthew L
batsman
Organ Felix
batsman
Root Joe
batsman
Orr Ali
batsman
Shafique Abdullah
batsman
Prest Thomas James
all rounder
Steketee Mark
bowler
Turner John
bowler
Sutherland Will
all rounder
Varma Tilak
batsman
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Vince James
batsman
Thompson Jordan
all rounder
Weatherley Joe
batsman
ul-Haq Imam
no information yet
Wood Chris
bowler
Vagadia Yash
all rounder
Wharton James Henry
batsman
White Curtley-Jack
bowler
Wiese David
all rounder
Match has not started yet