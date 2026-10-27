H2h Pakistan vs Sri Lanka Odi ODI Pakistan Tri-Series 31.10.2026

Odi

PAK
PAK
SRI
SRI
Pakistan vs Sri Lanka

Odi, ODI Pakistan Tri-Series

PAKPakistan

110

SRISri Lanka

114

Odi, ODI Pakistan Tri-Series

PAKPakistan

305

SRISri Lanka

268

T20i, T20 Series Pakistan vs. Sri Lanka

PAKPakistan

168

SRISri Lanka

172
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