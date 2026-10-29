Squads Pakistan vs Sri Lanka Odi ODI Pakistan Tri-Series 31.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Arachchige Sahan
batsman
Ahmed Abrar
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Ashraf Faheem
all rounder
Colombage Sachindu
bowler
Ayub Saim
batsman
Fernando Asitha
bowler
Azam Babar
batsman
Fernando Avishka
batsman
Baig Saad
batsman
Liyanage Janith
batsman
Ghouri Ghazi
wicket keeper
Madushanka Dilshan
bowler
Khan Shadab
all rounder
Malinga Eshan
bowler
Minhas Arafat
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Moqim Sufyan
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Nawaz Hasan
no information yet
Mishara Kamil
batsman
Rauf Haris
bowler
Nissanka Pathum
batsman
Razaullah
no information yet
Rathnayake Paven
all rounder
Sadaqat Maaz
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Salman Agha
all rounder
Shah Naseem
bowler
Zaman Fakhar
batsman
Match has not started yet