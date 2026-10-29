Squads Pakistan vs Sri Lanka Odi ODI Pakistan Tri-Series 31.10.2026

Odi

PAK
PAK
SRI
SRI

Playing

PAK
PAK
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Ashraf Faheem

all rounder

Ayub Saim

batsman

Azam Babar

batsman

Baig Saad

batsman

Ghouri Ghazi

wicket keeper

Khan Shadab

all rounder

Minhas Arafat

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Nawaz Hasan

no information yet

Razaullah

no information yet

Rathnayake Paven

all rounder

Sadaqat Maaz

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Salman Agha

all rounder

Bench

PAK
PAK
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet