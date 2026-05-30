H2h Pakistan vs Australia Odi ODI Series Pakistan vs Australia 30.05.2026

Odi

PAK
PAK

202

AUS
AUS

200

Pakistan vs Australia

T20i, T20 Series Pakistan vs. Australia

PAKPakistan

207

AUSAustralia

96

T20i, T20 Series Pakistan vs. Australia

PAKPakistan

198

AUSAustralia

108

T20i, T20 Series Pakistan vs. Australia

PAKPakistan

168

AUSAustralia

146