Squads Pakistan vs Australia Odi ODI Series Pakistan vs Australia 30.05.2026

Odi

PAK
PAK

202

AUS
AUS

200

Playing

PAK
PAK
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Carey Alex

wicket keeper

Sadaqat Maaz

all rounder

Short Matt

all rounder

Azam Babar

batsman

Ghouri Ghazi

wicket keeper

Inglis Josh

wicket keeper

Salman Agha

all rounder

Green Cameron

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Peake Oliver

no information yet

Minhas Arafat

all rounder

Bench

PAK
PAK
AUS
AUS
First TeamSecond Team
Marsh Mitchell

all rounder

Moqim Sufyan

no information yet

Scott Liam

all rounder

Nazir Rohail

wicket keeper