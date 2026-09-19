Squads Budapest Blinders vs Royal Tigers Cricket Club T10 ECS Hungary T10 League 19.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmad Ibrar
bowler
Akurugoda Kalum
bowler
Ali Wani Farasat
batsman
Amjad Aziz
all rounder
Danyal Akbar
all rounder
du Plooy Ximus
batsman
Ghani Muhammad Abbas
batsman
Gooch Steffan
wicket keeper
Goyal Rahul
all rounder
Mehraj Haris
bowler
Mohandas Sandeep
bowler
Nayak Maanav Sameer
bowler
Wahid Kamran
bowler
Weligamage Asanka
all rounder
Wickramaratne Kanishka
batsman
Yalmaz Ali
all rounder
Match has not started yet