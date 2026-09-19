Squads Budapest Blinders vs Royal Tigers Cricket Club T10 ECS Hungary T10 League 19.09.2026

T10

BUD
BUD
ROY
ROY

Playing

BUD
BUD
ROY
ROY
First TeamSecond Team
Amjad Aziz

all rounder

Danyal Akbar

all rounder

Gooch Steffan

wicket keeper

Goyal Rahul

all rounder

Yalmaz Ali

all rounder

Bench

BUD
BUD
ROY
ROY

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet