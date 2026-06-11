H2h Bhimavaram Bulls vs Royals of Rayalaseema T20 T20 Andhra Premier League 11.06.2026

T20

BHI
BHI

210

ROY
ROY

208

Bhimavaram Bulls vs Royals of Rayalaseema

T20, T20 Andhra Premier League

BHIBhimavaram Bulls

ROYRoyals of Rayalaseema