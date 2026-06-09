T20 Andhra Premier League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 09, 2026
02:00 PM
Simhadri Vizag Lions vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 10, 2026
08:00 AM
Tungabhadra Warriors vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 10, 2026
01:00 PM
Vijayawada Sunshiners vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 11, 2026
08:00 AM
Simhadri Vizag Lions vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 11, 2026
01:00 PM
Bhimavaram Bulls vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 12, 2026
08:00 AM
Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 12, 2026
01:00 PM
Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 13, 2026
08:00 AM
Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 13, 2026
01:00 PM
Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 14, 2026
08:00 AM
Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 14, 2026
01:00 PM
Vijayawada Sunshiners vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 17, 2026
01:00 PM
Vijayawada Sunshiners vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 18, 2026
08:00 AM
Kakinada Kings vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 18, 2026
01:00 PM
Amaravati Royals vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 19, 2026
08:00 AM
Bhimavaram Bulls vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 19, 2026
01:00 PM
Simhadri Vizag Lions vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 20, 2026
08:00 AM
Tungabhadra Warriors vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 20, 2026
01:00 PM
Amaravati Royals vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 21, 2026
08:00 AM
Royals of Rayalaseema vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 21, 2026
01:00 PM
Kakinada Kings vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 24, 2026
08:00 AM
Royals of Rayalaseema vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 24, 2026
01:00 PM
Bhimavaram Bulls vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 25, 2026
08:30 AM
Vijayawada Sunshiners vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 25, 2026
01:30 PM
Tungabhadra Warriors vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 26, 2026
08:00 AM
Amaravati Royals vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 26, 2026
01:00 PM
Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 27, 2026
08:00 AM
Simhadri Vizag Lions vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 27, 2026
01:00 PM
Royals of Rayalaseema vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 28, 2026
01:00 PM
Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 29, 2026
01:00 PM
We1 vs Lq1
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 29, 2026
01:00 PM
Simhadri Vizag Lions vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
No info
Jun 30, 2026
02:00 PM
Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
No info