T20 Andhra Premier League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 09, 2026

02:00 PM

No info

Jun 10, 2026

08:00 AM

No info

Jun 10, 2026

01:00 PM

No info

Jun 11, 2026

08:00 AM

No info

Jun 11, 2026

01:00 PM

No info

Jun 12, 2026

08:00 AM

No info

Jun 12, 2026

01:00 PM

No info

Jun 13, 2026

08:00 AM

No info

Jun 13, 2026

01:00 PM

No info

Jun 14, 2026

08:00 AM

Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls

T20 Andhra Premier League

No info

Jun 14, 2026

01:00 PM

No info

Jun 17, 2026

01:00 PM

No info

Jun 18, 2026

08:00 AM

No info

Jun 18, 2026

01:00 PM

No info

Jun 19, 2026

08:00 AM

No info

Jun 19, 2026

01:00 PM

No info

Jun 20, 2026

08:00 AM

No info

Jun 20, 2026

01:00 PM

Amaravati Royals vs Kakinada Kings

T20 Andhra Premier League

No info

Jun 21, 2026

08:00 AM

No info

Jun 21, 2026

01:00 PM

No info

Jun 24, 2026

08:00 AM

No info

Jun 24, 2026

01:00 PM

Bhimavaram Bulls vs Amaravati Royals

T20 Andhra Premier League

No info

Jun 25, 2026

08:30 AM

No info

Jun 25, 2026

01:30 PM

No info

Jun 26, 2026

08:00 AM

No info

Jun 26, 2026

01:00 PM

Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls

T20 Andhra Premier League

No info

Jun 27, 2026

08:00 AM

No info

Jun 27, 2026

01:00 PM

No info

Jun 28, 2026

01:00 PM

Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls

T20 Andhra Premier League

No info

Jun 29, 2026

01:00 PM

We1 vs Lq1

T20 Andhra Premier League

No info

Jun 29, 2026

01:00 PM

No info

Jun 30, 2026

02:00 PM

No info

T20 Andhra Premier League Team List

view all
image

Amaravati Royals

image

Bhimavaram Bulls

image

Simhadri Vizag Lions

image

Kakinada Kings

image

Royals of Rayalaseema

image

Tungabhadra Warriors

image

Vijayawada Sunshiners

image

Lq1

image

We1