H2h Vijayawada Sunshiners vs Simhadri Vizag Lions T20 T20 Andhra Premier League 14.06.2026

T20

VIJ
VIJ

167

SIM
SIM

234

Vijayawada Sunshiners vs Simhadri Vizag Lions

T20, T20 Andhra Premier League

VIJVijayawada Sunshiners

SIMSimhadri Vizag Lions