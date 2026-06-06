H2h Shrachi Rarh Tigers vs Servotech Siliguri Strikers T20 Bengal Pro T20 League 06.06.2026

T20

SHR
SHR

184

SER
SER

208

Shrachi Rarh Tigers vs Servotech Siliguri Strikers

T20, Bengal Pro T20 League

SHRShrachi Rarh Tigers

SERServotech Siliguri Strikers