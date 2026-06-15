H2h Sobisco Smashers Malda vs Adamas Howrah Warriors T20 Bengal Pro T20 League 15.06.2026

T20

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Sobisco Smashers Malda vs Adamas Howrah Warriors

T20, Bengal Pro T20 League

SOBSobisco Smashers Malda

ADAAdamas Howrah Warriors