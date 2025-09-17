H2h Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders T20 Caribbean Premier League 22.08.2026

T20

Antigua

ANT
ANT
TKR
TKR
Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

T20, Caribbean Premier League

Providence Stadium, Guyana

TKRTrinbago Knight Riders

168

ANTAntigua And Barbuda Falcons

166

T20, Caribbean Premier League

Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad

TKRTrinbago Knight Riders

ANTAntigua And Barbuda Falcons

(10 ov.) 68/3

T20, Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua

ANTAntigua And Barbuda Falcons

(0 ov.) 69/4

TKRTrinbago Knight Riders