T20, Caribbean Premier League
Providence Stadium, Guyana
Trinbago Knight Riders168
Antigua And Barbuda Falcons166
T20, Caribbean Premier League
Providence Stadium, Guyana
Trinbago Knight Riders168
Antigua And Barbuda Falcons166
T20, Caribbean Premier League
Brian Lara Stadium, Tarouba, Trinidad
Trinbago Knight Riders
Antigua And Barbuda Falcons(10 ov.) 68/3
T20, Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua
Antigua And Barbuda Falcons(0 ov.) 69/4
Trinbago Knight Riders