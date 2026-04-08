H2h Delhi Capitals vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 08.04.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

209

GT
GT

210

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

T20, Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium

DCDelhi Capitals

199

GTGujarat Titans

205

T20, Indian Premier League

GTGujarat Titans

204

DCDelhi Capitals

203