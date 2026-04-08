Squads Delhi Capitals vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 08.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Rahul KL
batsman
Gill Shubman
batsman
Nissanka Pathum
batsman
Sudharsan Sai
batsman
Rana Nitish
batsman
Buttler Jos
wicket keeper
Rizvi Sameer
batsman
Phillips Glenn
all rounder
Miller David
batsman
Sundar Washington
all rounder
Stubbs Tristan
batsman
Tewatia Rahul
all rounder
Patel Axar
all rounder
Khan Rashid
bowler
Nigam Vipraj
all rounder
Rabada Kagiso
bowler
Yadav Kuldeep Singh
bowler
Siraj Mohammed
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Sharma Ashok
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Krishna Prasidh
bowler
Kumar Mukesh
bowler
Khan Shahrukh
batsman
Sharma Ashutosh
batsman
Holder Jason
all rounder
Nabi Aquib
bowler
Suthar Manav
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Yadav Jayant
bowler
Nair Karun
batsman
Rawat Anuj
wicket keeper
Bench
|First Team
|Second Team
Duckett Ben
wicket keeper
Banton Tom
batsman
Jamieson Kyle
bowler
Brar Gurnoor
bowler
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Khan Mohd Arshad
bowler
Parikh Sahil
all rounder
Kishore Sai
bowler
Porel Abhishek
wicket keeper
Kushagra Kumar
wicket keeper
Shaw Prithvi
batsman
Raj Prithvi
bowler
Starc Mitchell
bowler
Sharma Ishant
bowler
Tiwari Madhav
no information yet
Sindhu Nishant
all rounder
Vijay Tripurana
bowler
Wood Luke
bowler