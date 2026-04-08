Squads Delhi Capitals vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 08.04.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

209

GT
GT

210

Playing

DC
DC
GT
GT
First TeamSecond Team
Rahul KL

batsman

Buttler Jos

wicket keeper

Phillips Glenn

all rounder

Tewatia Rahul

all rounder

Patel Axar

all rounder

Nigam Vipraj

all rounder

Holder Jason

all rounder

Nair Karun

batsman

Rawat Anuj

wicket keeper

Bench

DC
DC
GT
GT
First TeamSecond Team
Duckett Ben

wicket keeper

Banton Tom

batsman

Parikh Sahil

all rounder

Porel Abhishek

wicket keeper

Kushagra Kumar

wicket keeper

Tiwari Madhav

no information yet

Sindhu Nishant

all rounder

Wood Luke

bowler