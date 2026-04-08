Match details Delhi Capitals vs Gujarat Titans T20 Indian Premier League 08.04.2026

T20Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
DC

209

GT
GT

210

Match Info

Match:Indian Premier League 2026
Date:Saturday, March 28, 2026 - Sunday, May 31, 2026
Toss:Delhi Capitals won the toss and opt to bat
Time:Wednesday, April 08, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:Arun Jaitley Stadium, Delhi, India
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Delhi Capitals Squad

PlayersRahul KL, Nissanka Pathum, Rana Nitish, Rizvi Sameer, Miller David, Stubbs Tristan, Patel Axar, Nigam Vipraj, Yadav Kuldeep Singh, Ngidi Lungi, Natarajan Thangarasu, Kumar Mukesh, Sharma Ashutosh, Nabi Aquib, Chameera Dushmantha, Nair Karun
BenchDuckett Ben, Jamieson Kyle, Mandal Ajay Jadav, Parikh Sahil, Porel Abhishek, Shaw Prithvi, Starc Mitchell, Tiwari Madhav, Vijay Tripurana

Gujarat Titans Squad

PlayersGill Shubman, Sudharsan Sai, Buttler Jos, Phillips Glenn, Sundar Washington, Tewatia Rahul, Khan Rashid, Rabada Kagiso, Siraj Mohammed, Sharma Ashok, Krishna Prasidh, Khan Shahrukh, Holder Jason, Suthar Manav, Yadav Jayant, Rawat Anuj
BenchBanton Tom, Brar Gurnoor, Khan Mohd Arshad, Kishore Sai, Kushagra Kumar, Raj Prithvi, Sharma Ishant, Sindhu Nishant, Wood Luke

Venue Guide

StadiumArun Jaitley Stadium
CityDelhi
Capacity48000
EndsStadium End
Hosts toPavilion End