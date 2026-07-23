H2h Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026

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Colombo Kaps vs Kandy Royals

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