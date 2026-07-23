Squads Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026

T20

COL
COL
KAN
KAN

Playing

COL
COL
KAN
KAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

COL
COL
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Bhurtel Kushal

no information yet

Ali Moeen

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Hermann Rubin

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Lakshan Muditha

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

McMullen Brandon

all rounder

Neesham James

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Pragasam Arul

no information yet

Sandesh Pawan

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Udara Lahiru

wicket keeper