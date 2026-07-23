Squads Colombo Kaps vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 23.07.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Bhurtel Kushal
no information yet
Afridi Shaheen
bowler
Dabare P Thanuka Madshan
batsman
Ali Moeen
all rounder
Dahani Shahnawaz
no information yet
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Fernando Binura
bowler
Atal Sediqullah
batsman
Hermann Rubin
wicket keeper
Fernando Asitha
bowler
Kumara Wanuja Sahan
bowler
Halambage Vishen
bowler
Liyanage Janith
batsman
Hasaranga Wanindu
all rounder
Mahmud Hasan
bowler
Khan Zahir
bowler
McDermott Ben
wicket keeper
Lakshan Muditha
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Mathews Angelo
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
McMullen Brandon
all rounder
Neesham James
all rounder
Perera Kusal
wicket keeper
Pragasam Arul
no information yet
Phillips Dale
batsman
Rathnayake Milan
bowler
Sandesh Pawan
all rounder
Samarawickreme Sadheera
wicket keeper
Sanketh Garuka
bowler
Shanmuganathan Sharujan
wicket keeper
Shankar Vijay
all rounder
Subasingha Movin Hansaja
all rounder
Silva Sahan Mihira De
bowler
Tharupathi Malsha
bowler
Thushara Nuwan
bowler
Ur Rahman Mujeeb
bowler
Udara Lahiru
wicket keeper
Vandersay Jeffrey
bowler
Wijesundera Isitha
bowler