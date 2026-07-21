H2h Dambulla Sixers vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 21.07.2026

T20

DAM
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151

KAN
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Dambulla Sixers vs Kandy Royals

T20, T20 Lanka Premier League

DAMDambulla Sixers

KANKandy Royals

T20, T20 Lanka Premier League

KANKandy Royals

187

DAMDambulla Sixers

205