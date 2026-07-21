Squads Dambulla Sixers vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 21.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chandimal Dinesh
wicket keeper
Udara Lahiru
wicket keeper
Dickwella Niroshan
wicket keeper
Phillips Dale
batsman
Hendricks Reeza
batsman
Mathews Angelo
batsman
Rathnayake Paven
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Naib Gulbadin
all rounder
Shankar Vijay
all rounder
Kumara Vishwa
all rounder
Hasaranga Wanindu
all rounder
Lakshan Dhananjaya
all rounder
Arachchige Dushan Ishara Munasinghe
all rounder
Fernando Asitha
bowler
Chameera Dushmantha
bowler
Halambage Vishen
bowler
Wasim Jr Mohammad
bowler
Afridi Shaheen
bowler
Farhan Sahibzada
batsman
Thushara Nuwan
bowler
Farooqi Fazalhaq
bowler
Perera Kusal
wicket keeper
Ackerman Marques
batsman
Bench
|First Team
|Second Team
Dananjaya Akila
bowler
Atal Sediqullah
batsman
Jayathilake Sachitha
all rounder
Khan Zahir
bowler
Mendis Ramesh
all rounder
Lakshan Muditha
all rounder
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
McMullen Brandon
all rounder
Weerasinghe Gayana
all rounder
Sandesh Pawan
all rounder