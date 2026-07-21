Squads Dambulla Sixers vs Kandy Royals T20 T20 Lanka Premier League 21.07.2026

T20

DAM
DAM

151

KAN
KAN

194

Playing

DAM
DAM
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Chandimal Dinesh

wicket keeper

Udara Lahiru

wicket keeper

Dickwella Niroshan

wicket keeper

Rathnayake Paven

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Naib Gulbadin

all rounder

Shankar Vijay

all rounder

Kumara Vishwa

all rounder

Perera Kusal

wicket keeper

Bench

DAM
DAM
KAN
KAN
First TeamSecond Team
Mendis Ramesh

all rounder

Lakshan Muditha

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Sandesh Pawan

all rounder