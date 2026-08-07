Highlights Galle Gallants vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 07.08.2026

T20

GAL
GAL

177

COL
COL

176

18.2
4

Tharupathi to Arachchige, 4 runs

18.1
1

Tharupathi to Shanaka, 1 run

17.6
W

Binura Fernando to Chamika Karunaratne, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Chamika Karunaratne)

17.5
4

Binura Fernando to Chamika Karunaratne, 4 runs

17.4
.

Binura Fernando to Chamika Karunaratne, 0 runs

17.3
6

Binura Fernando to Chamika Karunaratne, 6 runs

17.2
.

Binura Fernando to Chamika Karunaratne, 0 runs

17.1
W

Binura Fernando to Harper, appeal, wicket (caught - Harper)

16.6
1

Tharupathi to Harper, 1 run

16.5
6

Tharupathi to Harper, 6 runs

16.4
1

Tharupathi to Shanaka, 1 run

16.3
W

Tharupathi to Asalanka, appeal, wicket (caught - Asalanka)

16.3
1

Tharupathi to Asalanka, wide

16.2
1

Tharupathi to Harper, 1 run, appeal

16.1
2

Harper plays a defensive stroke for a couple of runs.

15.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run

15.5
1

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 1 run

15.4
2

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 2 runs

15.3
2

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 2 runs

15.2
.

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs

15.1
1

M Rathnayaka to Harper, 1 run

14.6
4

Sahan to Asalanka, 4 runs

14.5
1

Sahan to Harper, 1 run

14.4
.

Sahan to Harper, 0 runs

14.3
.

Sahan to Harper, review

14.2
1

Sahan to Asalanka, 1 run

14.1
1

Sahan to Harper, 1 run

13.6
1

Binura Fernando to Harper, 1 run

13.5
6

Binura Fernando to Harper, 6 runs

13.4
.

Binura Fernando to Harper, 0 runs

13.3
1

Binura Fernando to Asalanka, 1 run

13.2
6

Binura Fernando to Asalanka, 6 runs

13.1
1

Binura Fernando to Harper, 1 run

12.6
1

Sahan to Harper, 1 run

12.5
2

Sahan to Harper, 2 runs

12.4
1

Sahan to Asalanka, 1 run

12.3
1

Sahan to Harper, 1 run

12.2
.

Sahan to Harper, 0 runs

12.1
1

Sahan to Asalanka, 1 run

11.6
1

Neesham to Asalanka, 1 run

11.5
.

Neesham to Asalanka, 0 runs

11.4
1

Neesham to Harper, 1 run

11.3
1

Neesham to Asalanka, 1 run

11.1
.

Neesham to Asalanka, 0 runs

10.6
1

Tharupathi to Asalanka, 1 run

10.5
.

Tharupathi to Asalanka, 0 runs

10.4
1

Tharupathi to Harper, 1 run

10.3
4

Tharupathi to Harper, 4 runs

10.2
2

Tharupathi to Harper, 2 runs

10.1
.

Tharupathi to Harper, 0 runs

9.6
1

Binura Fernando to Harper, 1 run

9.5
1

Binura Fernando to Asalanka, 1 run

9.4
.

Binura Fernando to Asalanka, 0 runs

9.3
6

Binura Fernando to Asalanka, 6 runs

9.3
nb

FOUR MORE! No ball. Asalanka defends for 4 runs.

9.2
.

Binura Fernando to Asalanka, 0 runs

9.1
.

Binura Fernando to Asalanka, 0 runs

8.6
6

Tharupathi to Harper, 6 runs

8.5
1

Tharupathi to Asalanka, 1 run

8.4
1

Tharupathi to Harper, 1 run

8.3
2

Tharupathi to Harper, 2 runs

8.2
1

Tharupathi to Asalanka, 1 run

8.1
1

Tharupathi to Harper, 1 run, review

7.6
1

Binura Fernando to Harper, 1 run

7.5
1

Binura Fernando to Asalanka, 1 run

7.5
1

Binura Fernando to Asalanka, wide

7.4
1

Binura Fernando to Harper, 1 run

7.3
1

Binura Fernando to Asalanka, 1 run

7.2
.

Binura Fernando to Asalanka, 0 runs

7.1
1

Binura Fernando to Harper, 1 run

6.6
.

Sahan to Asalanka, 0 runs

6.5
1

Sahan to Harper, 1 run

6.4
2

Sahan to Harper, 2 runs

6.3
1

Sahan to Asalanka, 1 run

6.2
.

Sahan to Asalanka, 0 runs

6.1
1

Sahan to Harper, 1 run

5.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run

5.5
4

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 4 runs

5.4
2

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 2 runs

5.4
2

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 2 wides

5.3
4

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 4 runs

5.2
6

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 6 runs

5.1
1

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run

4.6
2

Sahan to Asalanka, 2 runs

4.5
.

Sahan to Asalanka, 0 runs

4.4
1

Sahan to Harper, 1 run

4.3
.

Sahan to Harper, 0 runs

4.2
.

Sahan to Harper, 0 runs

3.6
.

Shahnawaz Dahani to Harper, 0 runs

3.5
.

Shahnawaz Dahani to Harper, 0 runs

3.4
4

Shahnawaz Dahani to Harper, 4 runs

3.3
4

Shahnawaz Dahani to Harper, 4 runs

3.2
1

Shahnawaz Dahani to Asalanka, 1 run

3.1
.

Shahnawaz Dahani to Asalanka, 0 runs

2.6
1

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 1 run

2.5
.

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs

2.4
.

Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs

2.3
W

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, wicket (caught - TF Rogers)

2.2
4

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 4 runs

2.1
.

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 0 runs

1.6
.

Shahnawaz Dahani to Harper, 0 runs

1.5
6

Shahnawaz Dahani to Harper, 6 runs

1.4
1

Shahnawaz Dahani to TF Rogers, leg bye

1.3
1

Shahnawaz Dahani to Harper, 1 run

1.2
1

Shahnawaz Dahani to TF Rogers, 1 run

1.1
2

TF Rogers plays a defensive stroke for a pair of runs.

0.6
1

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 1 run

0.5
4

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 4 runs

0.4
.

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 0 runs

0.3
.

Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 0 runs

0.2
1

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run

0.1
.

Mujeeb Ur Rahman to Harper, 0 runs

18.5
W

Malinga to Mujeeb Ur Rahman, appeal, wicket (bowled - Mujeeb Ur Rahman)

18.4
1

Malinga to Sahan, 1 run

18.3
1

Malinga to Mujeeb Ur Rahman, 1 run

18.2
2

Malinga to Mujeeb Ur Rahman, 2 runs

18.1
1

Malinga to Sahan, 1 run

17.6
.

Colombage to Mujeeb Ur Rahman, appeal

17.5
.

Colombage to Mujeeb Ur Rahman, 0 runs

17.4
W

Colombage to Tharupathi, appeal, wicket (caught - Tharupathi)

17.3
4

Colombage to Tharupathi, 4 runs

17.3
1

Colombage to Tharupathi, wide

17.2
2

Colombage to Tharupathi, 2 runs

17.2
1

Colombage to Tharupathi, wide

17.2
1

Colombage to Tharupathi, wide

17.1
2

Colombage to Tharupathi, 2 runs

16.6
1b

Tharupathi decides to allow the ball to go through to Harper, and the ball runs away for a bye.

16.5
W

Malinga to M Rathnayaka, 1 run, appeal, wicket (run out - M Rathnayaka)

16.4
.

Malinga to M Rathnayaka, 0 runs

16.3
W

Malinga to Tharupathi, review (out), wicket (run out - RA Hermann)

16.2
6

Malinga to Tharupathi, 6 runs

16.1
.

Malinga to Tharupathi, review

15.6
1

Javed to Tharupathi, 1 run

15.6
1

Javed to Tharupathi, wide

15.5
4

Javed to Tharupathi, 4 runs

15.4
1

Javed to RA Hermann, 1 run

15.3
1

Javed to Tharupathi, 1 run

15.2
1

Javed to RA Hermann, 1 run

15.1
6

Javed to RA Hermann, 6 runs

14.6
1

Malinga to RA Hermann, 1 run

14.5
1

Malinga to Tharupathi, 1 run

14.4
1

Malinga to RA Hermann, 1 run

14.3
1

Malinga to Tharupathi, 1 run

14.2
4

Malinga to Tharupathi, 4 runs

14.1
.

Malinga to Tharupathi, 0 runs

13.6
4

Colombage to RA Hermann, 4 runs

13.5
1

Colombage to Tharupathi, 1 run

13.4
1

Colombage to RA Hermann, 1 run

13.3
1

Colombage to Tharupathi, 1 run

13.2
W

Colombage to Binura Fernando, appeal, wicket (caught - Binura Fernando)

13.1
1

Colombage to RA Hermann, 1 run

12.6
1

Ratnayake to RA Hermann, 1 run

12.5
1

Ratnayake to Binura Fernando, 1 run

12.4
1

Ratnayake to RA Hermann, 1 run

12.4
1

Ratnayake to RA Hermann, wide

12.3
6

Ratnayake to RA Hermann, 6 runs

12.2
4

Ratnayake to RA Hermann, 4 runs

12.1
1

Ratnayake to Binura Fernando, 1 run

11.6
1

Colombage to Binura Fernando, 1 run

11.5
6

Colombage to Binura Fernando, 6 runs

11.4
1

Colombage to RA Hermann, 1 run

11.3
1

Colombage to Binura Fernando, 1 run

11.2
1

Colombage to RA Hermann, 1 run

11.1
1

Colombage to Binura Fernando, leg bye

10.6
1

Malinga to Binura Fernando, 1 run

10.5
6

Malinga to Binura Fernando, 6 runs

10.4
6

Malinga to Binura Fernando, 6 runs

10.3
1

Malinga to RA Hermann, 1 run

10.2
1

Malinga to Binura Fernando, 1 run

10.1
4

Malinga to Binura Fernando, 4 runs

9.6
.

Colombage to RA Hermann, 0 runs

9.5
1

Colombage to Binura Fernando, 1 run

9.4
.

Colombage to Binura Fernando, 0 runs

9.3
1

Colombage to RA Hermann, 1 run

9.2
1

Colombage to Binura Fernando, 1 run

9.1
1

Colombage to RA Hermann, 1 run

8.6
6

Ratnayake to Binura Fernando, 6 runs

8.5
6

Ratnayake to Binura Fernando, 6 runs

8.4
1

Ratnayake to RA Hermann, 1 run

8.3
.

Ratnayake to RA Hermann, 0 runs

8.2
.

Ratnayake to RA Hermann, 0 runs

8.1
1

Ratnayake to Binura Fernando, 1 run

7.6
.

Javed to RA Hermann, 0 runs

7.5
2

Javed to RA Hermann, 2 runs

7.4
1

Javed to Binura Fernando, 1 run

7.3
.

Javed to Binura Fernando, 0 runs

7.2
.

Javed to Binura Fernando, 0 runs

7.1
.

Javed to Binura Fernando, 0 runs

6.6
1

Ratnayake to Binura Fernando, 1 run

6.5
2

Ratnayake to Binura Fernando, 2 runs

6.4
.

Ratnayake to Binura Fernando, 0 runs

6.3
.

Ratnayake to Binura Fernando, 0 runs

6.2
.

Ratnayake to Binura Fernando, 0 runs

6.1
W

Ratnayake to Neesham, appeal, wicket (caught - Neesham)

5.6
4

Javed to RA Hermann, 4 runs

5.5
1

Javed to Neesham, 1 run

5.4
.

Javed to Neesham, 0 runs

5.3
W

Javed to Liyanage, appeal, wicket (caught - Liyanage)

5.2
1

Javed to RA Hermann, 1 run

5.1
.

Javed to RA Hermann, 0 runs

4.6
1

Asalanka to RA Hermann, 1 run

4.5
1

Asalanka to Liyanage, 1 run

4.4
6

Asalanka to Liyanage, 6 runs

4.3
6

Asalanka to Liyanage, 6 runs

4.2
4

Asalanka to Liyanage, 4 runs

4.1
4

Asalanka to Liyanage, 4 runs

3.6
1

Mohammad Nawaz to Liyanage, 1 run

3.5
1

Mohammad Nawaz to RA Hermann, 1 run

3.4
1

Mohammad Nawaz to Liyanage, 1 run

3.3
.

Mohammad Nawaz to Liyanage, 0 runs

3.2
1

Mohammad Nawaz to RA Hermann, 1 run

3.1
.

Mohammad Nawaz to RA Hermann, 0 runs

2.6
W

Asalanka to Kamindu Mendis, wicket (caught - Kamindu Mendis)

2.5
1

Asalanka to RA Hermann, 1 run

2.4
.

Asalanka to RA Hermann, 0 runs

2.3
1

Asalanka to Kamindu Mendis, 1 run

2.2
W

Asalanka to Dabare, review (out => out), wicket (bowled - Dabare)

2.1
4

Asalanka to Dabare, 4 runs

1.6
1

Mohammad Nawaz to Dabare, 1 run

1.5
1

Mohammad Nawaz to RA Hermann, 1 run

1.4
W

Mohammad Nawaz to Samarawickrama, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Samarawickrama)

1.3
1

Mohammad Nawaz to Dabare, 1 run

1.2
4

Mohammad Nawaz to Dabare, 4 runs

1.1
1

Mohammad Nawaz to Samarawickrama, 1 run

0.6
1

Asalanka to Samarawickrama, 1 run

0.5
.

Asalanka to Samarawickrama, 0 runs

0.4
1

Asalanka to Dabare, 1 run

0.4
1

Asalanka to Dabare, wide

0.3
1

Asalanka to Samarawickrama, 1 run

0.2
.

Asalanka to Samarawickrama, 0 runs

0.1
2

Asalanka to Samarawickrama, 2 runs