Highlights Galle Gallants vs Colombo Kaps T20 T20 Lanka Premier League 07.08.2026
Tharupathi to Arachchige, 4 runs
Tharupathi to Shanaka, 1 run
Binura Fernando to Chamika Karunaratne, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Chamika Karunaratne)
Binura Fernando to Chamika Karunaratne, 4 runs
Binura Fernando to Chamika Karunaratne, 0 runs
Binura Fernando to Chamika Karunaratne, 6 runs
Binura Fernando to Chamika Karunaratne, 0 runs
Binura Fernando to Harper, appeal, wicket (caught - Harper)
Tharupathi to Harper, 1 run
Tharupathi to Harper, 6 runs
Tharupathi to Shanaka, 1 run
Tharupathi to Asalanka, appeal, wicket (caught - Asalanka)
Tharupathi to Asalanka, wide
Tharupathi to Harper, 1 run, appeal
Harper plays a defensive stroke for a couple of runs.
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 2 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 2 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs
M Rathnayaka to Harper, 1 run
Sahan to Asalanka, 4 runs
Sahan to Harper, 1 run
Sahan to Harper, 0 runs
Sahan to Harper, review
Sahan to Asalanka, 1 run
Sahan to Harper, 1 run
Binura Fernando to Harper, 1 run
Binura Fernando to Harper, 6 runs
Binura Fernando to Harper, 0 runs
Binura Fernando to Asalanka, 1 run
Binura Fernando to Asalanka, 6 runs
Binura Fernando to Harper, 1 run
Sahan to Harper, 1 run
Sahan to Harper, 2 runs
Sahan to Asalanka, 1 run
Sahan to Harper, 1 run
Sahan to Harper, 0 runs
Sahan to Asalanka, 1 run
Neesham to Asalanka, 1 run
Neesham to Asalanka, 0 runs
Neesham to Harper, 1 run
Neesham to Asalanka, 1 run
Neesham to Asalanka, 0 runs
Tharupathi to Asalanka, 1 run
Tharupathi to Asalanka, 0 runs
Tharupathi to Harper, 1 run
Tharupathi to Harper, 4 runs
Tharupathi to Harper, 2 runs
Tharupathi to Harper, 0 runs
Binura Fernando to Harper, 1 run
Binura Fernando to Asalanka, 1 run
Binura Fernando to Asalanka, 0 runs
Binura Fernando to Asalanka, 6 runs
FOUR MORE! No ball. Asalanka defends for 4 runs.
Binura Fernando to Asalanka, 0 runs
Binura Fernando to Asalanka, 0 runs
Tharupathi to Harper, 6 runs
Tharupathi to Asalanka, 1 run
Tharupathi to Harper, 1 run
Tharupathi to Harper, 2 runs
Tharupathi to Asalanka, 1 run
Tharupathi to Harper, 1 run, review
Binura Fernando to Harper, 1 run
Binura Fernando to Asalanka, 1 run
Binura Fernando to Asalanka, wide
Binura Fernando to Harper, 1 run
Binura Fernando to Asalanka, 1 run
Binura Fernando to Asalanka, 0 runs
Binura Fernando to Harper, 1 run
Sahan to Asalanka, 0 runs
Sahan to Harper, 1 run
Sahan to Harper, 2 runs
Sahan to Asalanka, 1 run
Sahan to Asalanka, 0 runs
Sahan to Harper, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 2 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 2 wides
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 6 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run
Sahan to Asalanka, 2 runs
Sahan to Asalanka, 0 runs
Sahan to Harper, 1 run
Sahan to Harper, 0 runs
Sahan to Harper, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Harper, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Harper, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Harper, 4 runs
Shahnawaz Dahani to Harper, 4 runs
Shahnawaz Dahani to Asalanka, 1 run
Shahnawaz Dahani to Asalanka, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Asalanka, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, wicket (caught - TF Rogers)
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Harper, 0 runs
Shahnawaz Dahani to Harper, 6 runs
Shahnawaz Dahani to TF Rogers, leg bye
Shahnawaz Dahani to Harper, 1 run
Shahnawaz Dahani to TF Rogers, 1 run
TF Rogers plays a defensive stroke for a pair of runs.
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 4 runs
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to TF Rogers, 0 runs
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 1 run
Mujeeb Ur Rahman to Harper, 0 runs
Malinga to Mujeeb Ur Rahman, appeal, wicket (bowled - Mujeeb Ur Rahman)
Malinga to Sahan, 1 run
Malinga to Mujeeb Ur Rahman, 1 run
Malinga to Mujeeb Ur Rahman, 2 runs
Malinga to Sahan, 1 run
Colombage to Mujeeb Ur Rahman, appeal
Colombage to Mujeeb Ur Rahman, 0 runs
Colombage to Tharupathi, appeal, wicket (caught - Tharupathi)
Colombage to Tharupathi, 4 runs
Colombage to Tharupathi, wide
Colombage to Tharupathi, 2 runs
Colombage to Tharupathi, wide
Colombage to Tharupathi, wide
Colombage to Tharupathi, 2 runs
Tharupathi decides to allow the ball to go through to Harper, and the ball runs away for a bye.
Malinga to M Rathnayaka, 1 run, appeal, wicket (run out - M Rathnayaka)
Malinga to M Rathnayaka, 0 runs
Malinga to Tharupathi, review (out), wicket (run out - RA Hermann)
Malinga to Tharupathi, 6 runs
Malinga to Tharupathi, review
Javed to Tharupathi, 1 run
Javed to Tharupathi, wide
Javed to Tharupathi, 4 runs
Javed to RA Hermann, 1 run
Javed to Tharupathi, 1 run
Javed to RA Hermann, 1 run
Javed to RA Hermann, 6 runs
Malinga to RA Hermann, 1 run
Malinga to Tharupathi, 1 run
Malinga to RA Hermann, 1 run
Malinga to Tharupathi, 1 run
Malinga to Tharupathi, 4 runs
Malinga to Tharupathi, 0 runs
Colombage to RA Hermann, 4 runs
Colombage to Tharupathi, 1 run
Colombage to RA Hermann, 1 run
Colombage to Tharupathi, 1 run
Colombage to Binura Fernando, appeal, wicket (caught - Binura Fernando)
Colombage to RA Hermann, 1 run
Ratnayake to RA Hermann, 1 run
Ratnayake to Binura Fernando, 1 run
Ratnayake to RA Hermann, 1 run
Ratnayake to RA Hermann, wide
Ratnayake to RA Hermann, 6 runs
Ratnayake to RA Hermann, 4 runs
Ratnayake to Binura Fernando, 1 run
Colombage to Binura Fernando, 1 run
Colombage to Binura Fernando, 6 runs
Colombage to RA Hermann, 1 run
Colombage to Binura Fernando, 1 run
Colombage to RA Hermann, 1 run
Colombage to Binura Fernando, leg bye
Malinga to Binura Fernando, 1 run
Malinga to Binura Fernando, 6 runs
Malinga to Binura Fernando, 6 runs
Malinga to RA Hermann, 1 run
Malinga to Binura Fernando, 1 run
Malinga to Binura Fernando, 4 runs
Colombage to RA Hermann, 0 runs
Colombage to Binura Fernando, 1 run
Colombage to Binura Fernando, 0 runs
Colombage to RA Hermann, 1 run
Colombage to Binura Fernando, 1 run
Colombage to RA Hermann, 1 run
Ratnayake to Binura Fernando, 6 runs
Ratnayake to Binura Fernando, 6 runs
Ratnayake to RA Hermann, 1 run
Ratnayake to RA Hermann, 0 runs
Ratnayake to RA Hermann, 0 runs
Ratnayake to Binura Fernando, 1 run
Javed to RA Hermann, 0 runs
Javed to RA Hermann, 2 runs
Javed to Binura Fernando, 1 run
Javed to Binura Fernando, 0 runs
Javed to Binura Fernando, 0 runs
Javed to Binura Fernando, 0 runs
Ratnayake to Binura Fernando, 1 run
Ratnayake to Binura Fernando, 2 runs
Ratnayake to Binura Fernando, 0 runs
Ratnayake to Binura Fernando, 0 runs
Ratnayake to Binura Fernando, 0 runs
Ratnayake to Neesham, appeal, wicket (caught - Neesham)
Javed to RA Hermann, 4 runs
Javed to Neesham, 1 run
Javed to Neesham, 0 runs
Javed to Liyanage, appeal, wicket (caught - Liyanage)
Javed to RA Hermann, 1 run
Javed to RA Hermann, 0 runs
Asalanka to RA Hermann, 1 run
Asalanka to Liyanage, 1 run
Asalanka to Liyanage, 6 runs
Asalanka to Liyanage, 6 runs
Asalanka to Liyanage, 4 runs
Asalanka to Liyanage, 4 runs
Mohammad Nawaz to Liyanage, 1 run
Mohammad Nawaz to RA Hermann, 1 run
Mohammad Nawaz to Liyanage, 1 run
Mohammad Nawaz to Liyanage, 0 runs
Mohammad Nawaz to RA Hermann, 1 run
Mohammad Nawaz to RA Hermann, 0 runs
Asalanka to Kamindu Mendis, wicket (caught - Kamindu Mendis)
Asalanka to RA Hermann, 1 run
Asalanka to RA Hermann, 0 runs
Asalanka to Kamindu Mendis, 1 run
Asalanka to Dabare, review (out => out), wicket (bowled - Dabare)
Asalanka to Dabare, 4 runs
Mohammad Nawaz to Dabare, 1 run
Mohammad Nawaz to RA Hermann, 1 run
Mohammad Nawaz to Samarawickrama, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Samarawickrama)
Mohammad Nawaz to Dabare, 1 run
Mohammad Nawaz to Dabare, 4 runs
Mohammad Nawaz to Samarawickrama, 1 run
Asalanka to Samarawickrama, 1 run
Asalanka to Samarawickrama, 0 runs
Asalanka to Dabare, 1 run
Asalanka to Dabare, wide
Asalanka to Samarawickrama, 1 run
Asalanka to Samarawickrama, 0 runs
Asalanka to Samarawickrama, 2 runs