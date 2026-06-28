Highlights Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 28.06.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

(4 ov.) 33/0

SEA
SEA

154

4.2
1

Jasdeep Singh to Munro, 1 run

4.1
4

Jasdeep Singh to Munro, 4 runs

3.6
1

Stoinis to Munro, 1 run

3.5
.

Stoinis to Munro, 0 runs

3.4
.

Stoinis to Munro, 0 runs

3.3
4

Stoinis to Munro, 4 runs

3.2
4

Stoinis to Munro, 4 runs

3.1
.

Stoinis to Munro, 0 runs

2.6
4

Baartman to Fletcher, 4 runs

2.5
4

Baartman to Fletcher, 4 runs

2.4
4

Baartman to Fletcher, 4 runs

2.4
1

Baartman to Fletcher, wide

2.3
1

Baartman to Munro, 1 run

2.2
.

Baartman to Munro, 0 runs

2.1
.

Baartman to Munro, 0 runs

1.6
1

Jasdeep Singh to Munro, leg bye

1.5
.

Jasdeep Singh to Munro, appeal, review (out => ?)

1.4
1

Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run

1.3
.

Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs

1.2
1

Jasdeep Singh to Munro, 1 run

1.1
1

Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run

0.6
1

Stoinis to Fletcher, 1 run

0.5
.

Stoinis to Fletcher, 0 runs

0.4
.

Stoinis to Fletcher, 0 runs

0.3
1

Stoinis to Munro, 1 run

0.2
.

Stoinis to Munro, 0 runs

0.1
.

Stoinis to Munro, 0 runs

19.6
1

Ali-Khan to Shanaka, 1 run

19.5
4

Ali-Khan to Shanaka, 4 runs

19.4
4

Ali-Khan to Shanaka, 4 runs

19.4
1

Ali-Khan to Shanaka, wide

19.3
6

Ali-Khan to Shanaka, 6 runs

19.2
2

Ali-Khan to Shanaka, 2 runs

19.1
1

Ali-Khan to Gannon, bye

18.6
.

van Schalkwyk to Shanaka, 0 runs

18.5
4

van Schalkwyk to Shanaka, 4 runs

18.4
1

van Schalkwyk to Gannon, 1 run

18.3
1

van Schalkwyk to Shanaka, 1 run

18.3
1

van Schalkwyk to Shanaka, wide

18.2
4

van Schalkwyk to Shanaka, 4 runs

18.2
1

van Schalkwyk to Shanaka, wide

18.1
1

van Schalkwyk to Gannon, 1 run

17.6
4

Holder to Shanaka, 4 runs, appeal

17.5
1

Holder to Gannon, 1 run

17.4
1

Holder to Shanaka, 1 run

17.3
1

Holder to Gannon, 1 run

17.2
1

Holder to Shanaka, 1 run

17.1
.

Holder to Shanaka, appeal

17.1
1

Holder to Shanaka, wide

16.6
W

van Schalkwyk to Harmeet Singh, appeal, wicket (stumped - Harmeet Singh)

16.5
1

van Schalkwyk to Shanaka, 1 run

16.4
6

van Schalkwyk to Shanaka, 6 runs

16.3
.

van Schalkwyk to Shanaka, 0 runs

16.2
1

van Schalkwyk to Harmeet Singh, 1 run

16.1
.

van Schalkwyk to Harmeet Singh, 0 runs

15.6
1

Holder to Harmeet Singh, 1 run

15.5
2

Holder to Harmeet Singh, 2 runs

15.4
4

Holder to Harmeet Singh, 4 runs

15.3
2

Holder to Harmeet Singh, 2 runs

15.2
1

Holder to Shanaka, 1 run

15.1
1

Holder to Harmeet Singh, 1 run

14.6
6

Ali-Khan to Shanaka, 6 runs

14.5
6

Ali-Khan to Shanaka, 6 runs

14.4
1

Ali-Khan to Harmeet Singh, 1 run

14.3
4

Ali-Khan to Harmeet Singh, 4 runs

14.2
1

Ali-Khan to Shanaka, leg bye

14.1
1

Ali-Khan to Harmeet Singh, leg bye

13.6
1

Narine to Harmeet Singh, 1 run

13.5
.

Narine to Harmeet Singh, 0 runs

13.4
.

Narine to Harmeet Singh, 0 runs

13.3
2

Narine to Harmeet Singh, 2 runs

13.2
.

Narine to Harmeet Singh, 0 runs

13.1
W

Narine to Ali Sheikh, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Ali Sheikh)

12.6
6

van Schalkwyk to Shanaka, 6 runs

12.5
.

van Schalkwyk to Shanaka, 0 runs

12.4
.

van Schalkwyk to Shanaka, 0 runs

12.3
W

van Schalkwyk to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)

12.2
.

van Schalkwyk to Stoinis, 0 runs

12.1
1

van Schalkwyk to Ali Sheikh, 1 run

11.6
.

Narine to Stoinis, 0 runs

11.5
.

Narine to Stoinis, 0 runs

11.4
.

Narine to Stoinis, 0 runs

11.3
1

Narine to Ali Sheikh, 1 run

11.2
1

Narine to Stoinis, 1 run

11.1
1

Narine to Ali Sheikh, 1 run

10.6
.

Allen to Stoinis, 0 runs

10.5
2

Allen to Stoinis, 2 runs

10.4
.

Allen to Stoinis, 0 runs

10.3
.

Allen to Stoinis, 0 runs

10.2
1

Allen to Ali Sheikh, 1 run

10.1
1

Allen to Stoinis, 1 run

9.6
.

Ali-Khan to Ali Sheikh, 0 runs

9.5
.

Ali-Khan to Ali Sheikh, 0 runs

9.4
.

Ali-Khan to Ali Sheikh, 0 runs

9.3
1

Ali-Khan to Stoinis, 1 run

9.2
1

Ali-Khan to Ali Sheikh, 1 run

9.1
6

Ali-Khan to Ali Sheikh, 6 runs

8.6
1

Allen to Ali Sheikh, 1 run

8.5
1

Allen to Stoinis, 1 run

8.4
.

Allen to Stoinis, 0 runs

8.3
1

Allen to Ali Sheikh, 1 run

8.2
6

Allen to Ali Sheikh, 6 runs

8.1
1

Allen to Stoinis, 1 run

7.6
4

Ali-Khan to Ali Sheikh, 4 runs

7.5
1

Ali-Khan to Stoinis, 1 run

7.4
1

Ali-Khan to Ali Sheikh, 1 run

7.3
.

Ali-Khan to Ali Sheikh, 0 runs

7.2
1

Ali-Khan to Stoinis, 1 run

7.1
.

Ali-Khan to Stoinis, 0 runs

6.6
.

Allen to Ali Sheikh, 0 runs

6.5
1

Allen to Stoinis, 1 run

6.4
W

Allen to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)

6.3
.

Allen to Seifert, 0 runs

6.2
.

Seifert defends. LOS ANGELES KNIGHT RIDERS appeal, however the umpire is unmoved.

6.1
.

Allen to Seifert, 0 runs

5.6
.

Narine to Ali Sheikh, 0 runs

5.5
4

Narine to Ali Sheikh, 4 runs

5.4
6

Narine to Ali Sheikh, 6 runs

5.3
.

Narine to Ali Sheikh, 0 runs

5.2
.

Narine to Ali Sheikh, 0 runs

5.1
1

Narine to Seifert, 1 run

4.6
4

Holder to Ali Sheikh, 4 runs

4.5
.

Holder to Ali Sheikh, 0 runs

4.4
.

Holder to Ali Sheikh, 0 runs

4.3
.

Holder to Ali Sheikh, 0 runs

4.2
1

Holder to Seifert, 1 run

4.1
.

Holder to Seifert, 0 runs

3.6
.

Narine to Ali Sheikh, 0 runs

3.5
.

Narine to Ali Sheikh, 0 runs

3.4
.

Narine to Ali Sheikh, 0 runs

3.3
W

appeal, wicket (caught - Hetmyer)

3.2
.

Narine to Hetmyer, 0 runs

3.1
.

Narine to Hetmyer, 0 runs

2.6
1

Holder to Hetmyer, 1 run

2.5
.

Holder to Hetmyer, 0 runs

2.4
.

Holder to Hetmyer, 0 runs

2.3
W

Holder to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)

2.2
.

Holder to Breetzke, 0 runs

1.6
1

Allen to Breetzke, 1 run

1.5
.

Allen to Breetzke, 0 runs

1.4
.

Allen to Breetzke, 0 runs

1.3
1

Allen to Seifert, 1 run

1.2
1

Allen to Breetzke, 1 run

1.1
W

Allen to Shayan Jahangir, appeal, wicket (bowled - Shayan Jahangir)

0.6
.

van Schalkwyk to Seifert, 0 runs

0.5
6

van Schalkwyk to Seifert, 6 runs

0.4
1

van Schalkwyk to Shayan Jahangir, 1 run

0.3
.

van Schalkwyk to Shayan Jahangir, 0 runs

0.2
4

van Schalkwyk to Shayan Jahangir, 4 runs

0.1
1

van Schalkwyk to Seifert, 1 run