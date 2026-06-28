Highlights Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 28.06.2026
Jasdeep Singh to Munro, 1 run
Jasdeep Singh to Munro, 4 runs
Stoinis to Munro, 1 run
Stoinis to Munro, 0 runs
Stoinis to Munro, 0 runs
Stoinis to Munro, 4 runs
Stoinis to Munro, 4 runs
Stoinis to Munro, 0 runs
Baartman to Fletcher, 4 runs
Baartman to Fletcher, 4 runs
Baartman to Fletcher, 4 runs
Baartman to Fletcher, wide
Baartman to Munro, 1 run
Baartman to Munro, 0 runs
Baartman to Munro, 0 runs
Jasdeep Singh to Munro, leg bye
Jasdeep Singh to Munro, appeal, review (out => ?)
Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run
Jasdeep Singh to Fletcher, 0 runs
Jasdeep Singh to Munro, 1 run
Jasdeep Singh to Fletcher, 1 run
Stoinis to Fletcher, 1 run
Stoinis to Fletcher, 0 runs
Stoinis to Fletcher, 0 runs
Stoinis to Munro, 1 run
Stoinis to Munro, 0 runs
Stoinis to Munro, 0 runs
Ali-Khan to Shanaka, 1 run
Ali-Khan to Shanaka, 4 runs
Ali-Khan to Shanaka, 4 runs
Ali-Khan to Shanaka, wide
Ali-Khan to Shanaka, 6 runs
Ali-Khan to Shanaka, 2 runs
Ali-Khan to Gannon, bye
van Schalkwyk to Shanaka, 0 runs
van Schalkwyk to Shanaka, 4 runs
van Schalkwyk to Gannon, 1 run
van Schalkwyk to Shanaka, 1 run
van Schalkwyk to Shanaka, wide
van Schalkwyk to Shanaka, 4 runs
van Schalkwyk to Shanaka, wide
van Schalkwyk to Gannon, 1 run
Holder to Shanaka, 4 runs, appeal
Holder to Gannon, 1 run
Holder to Shanaka, 1 run
Holder to Gannon, 1 run
Holder to Shanaka, 1 run
Holder to Shanaka, appeal
Holder to Shanaka, wide
van Schalkwyk to Harmeet Singh, appeal, wicket (stumped - Harmeet Singh)
van Schalkwyk to Shanaka, 1 run
van Schalkwyk to Shanaka, 6 runs
van Schalkwyk to Shanaka, 0 runs
van Schalkwyk to Harmeet Singh, 1 run
van Schalkwyk to Harmeet Singh, 0 runs
Holder to Harmeet Singh, 1 run
Holder to Harmeet Singh, 2 runs
Holder to Harmeet Singh, 4 runs
Holder to Harmeet Singh, 2 runs
Holder to Shanaka, 1 run
Holder to Harmeet Singh, 1 run
Ali-Khan to Shanaka, 6 runs
Ali-Khan to Shanaka, 6 runs
Ali-Khan to Harmeet Singh, 1 run
Ali-Khan to Harmeet Singh, 4 runs
Ali-Khan to Shanaka, leg bye
Ali-Khan to Harmeet Singh, leg bye
Narine to Harmeet Singh, 1 run
Narine to Harmeet Singh, 0 runs
Narine to Harmeet Singh, 0 runs
Narine to Harmeet Singh, 2 runs
Narine to Harmeet Singh, 0 runs
Narine to Ali Sheikh, appeal, review (out => out), wicket (lbw - Ali Sheikh)
van Schalkwyk to Shanaka, 6 runs
van Schalkwyk to Shanaka, 0 runs
van Schalkwyk to Shanaka, 0 runs
van Schalkwyk to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)
van Schalkwyk to Stoinis, 0 runs
van Schalkwyk to Ali Sheikh, 1 run
Narine to Stoinis, 0 runs
Narine to Stoinis, 0 runs
Narine to Stoinis, 0 runs
Narine to Ali Sheikh, 1 run
Narine to Stoinis, 1 run
Narine to Ali Sheikh, 1 run
Allen to Stoinis, 0 runs
Allen to Stoinis, 2 runs
Allen to Stoinis, 0 runs
Allen to Stoinis, 0 runs
Allen to Ali Sheikh, 1 run
Allen to Stoinis, 1 run
Ali-Khan to Ali Sheikh, 0 runs
Ali-Khan to Ali Sheikh, 0 runs
Ali-Khan to Ali Sheikh, 0 runs
Ali-Khan to Stoinis, 1 run
Ali-Khan to Ali Sheikh, 1 run
Ali-Khan to Ali Sheikh, 6 runs
Allen to Ali Sheikh, 1 run
Allen to Stoinis, 1 run
Allen to Stoinis, 0 runs
Allen to Ali Sheikh, 1 run
Allen to Ali Sheikh, 6 runs
Allen to Stoinis, 1 run
Ali-Khan to Ali Sheikh, 4 runs
Ali-Khan to Stoinis, 1 run
Ali-Khan to Ali Sheikh, 1 run
Ali-Khan to Ali Sheikh, 0 runs
Ali-Khan to Stoinis, 1 run
Ali-Khan to Stoinis, 0 runs
Allen to Ali Sheikh, 0 runs
Allen to Stoinis, 1 run
Allen to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)
Allen to Seifert, 0 runs
Seifert defends. LOS ANGELES KNIGHT RIDERS appeal, however the umpire is unmoved.
Allen to Seifert, 0 runs
Narine to Ali Sheikh, 0 runs
Narine to Ali Sheikh, 4 runs
Narine to Ali Sheikh, 6 runs
Narine to Ali Sheikh, 0 runs
Narine to Ali Sheikh, 0 runs
Narine to Seifert, 1 run
Holder to Ali Sheikh, 4 runs
Holder to Ali Sheikh, 0 runs
Holder to Ali Sheikh, 0 runs
Holder to Ali Sheikh, 0 runs
Holder to Seifert, 1 run
Holder to Seifert, 0 runs
Narine to Ali Sheikh, 0 runs
Narine to Ali Sheikh, 0 runs
Narine to Ali Sheikh, 0 runs
appeal, wicket (caught - Hetmyer)
Narine to Hetmyer, 0 runs
Narine to Hetmyer, 0 runs
Holder to Hetmyer, 1 run
Holder to Hetmyer, 0 runs
Holder to Hetmyer, 0 runs
Holder to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)
Holder to Breetzke, 0 runs
Allen to Breetzke, 1 run
Allen to Breetzke, 0 runs
Allen to Breetzke, 0 runs
Allen to Seifert, 1 run
Allen to Breetzke, 1 run
Allen to Shayan Jahangir, appeal, wicket (bowled - Shayan Jahangir)
van Schalkwyk to Seifert, 0 runs
van Schalkwyk to Seifert, 6 runs
van Schalkwyk to Shayan Jahangir, 1 run
van Schalkwyk to Shayan Jahangir, 0 runs
van Schalkwyk to Shayan Jahangir, 4 runs
van Schalkwyk to Seifert, 1 run