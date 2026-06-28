Match details Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 28.06.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

(4 ov.) 33/0

SEA
SEA

154

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:Seattle Orcas won the toss and opt to bat
Time:Sunday, June 28, 2026 09:30 PM (GMT+0)
Venue:Great Park Cricket Stadium, California, PA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Los Angeles Knight Riders Squad

PlayersMunro Colin, Fletcher Andre, Narine Sunil, Holder Jason, Chand Unmukt, Powell Rovman, Badar Saif, Allen Fabian, Tromp Matthew, Schalkwyk Shadley Van, Ali Khan Muhammad Ahsan
BenchGattepalli Karthik, Hales Alex, Hamilton Jahmar, Kumar Nitish, Pope Lloyd, Ramsaran Kristopher, Roux Carmi le, Russell Andre

Seattle Orcas Squad

PlayersSeifert Tim, Jahangir Shayan, Breetzke Matthew, Stoinis Marcus, Hetmyer Shimron, Shanaka Dasun, Sheikh Ali, Singh Harmeet, Gannon Cameron, Singh Jessy, Baartman Ottniel
BenchDesai Ayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer

Venue Guide

StadiumGreat Park Cricket Stadium
CityCalifornia, PA
Capacity10000
Ends
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