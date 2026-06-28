Squads Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 28.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Munro Colin
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Fletcher Andre
wicket keeper
Jahangir Shayan
wicket keeper
Narine Sunil
all rounder
Breetzke Matthew
wicket keeper
Holder Jason
all rounder
Stoinis Marcus
all rounder
Chand Unmukt
batsman
Hetmyer Shimron
batsman
Powell Rovman
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Badar Saif
batsman
Sheikh Ali
all rounder
Allen Fabian
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Tromp Matthew
bowler
Gannon Cameron
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Singh Jessy
bowler
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Gattepalli Karthik
batsman
Desai Ayan
all rounder
Hales Alex
batsman
Jariwala Rahul
wicket keeper
Hamilton Jahmar
batsman
Jayasuriya Shehan
all rounder
Kumar Nitish
batsman
Lumba Sharad
batsman
Pope Lloyd
bowler
Nayak Sujit
batsman
Ramsaran Kristopher
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Roux Carmi le
bowler
Robinson Tim
batsman
Russell Andre
all rounder
Sangha Tanveer
bowler