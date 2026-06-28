Squads Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 28.06.2026

T20Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
LOS

(4 ov.) 33/0

SEA
SEA

154

Playing

LOS
LOS
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Fletcher Andre

wicket keeper

Jahangir Shayan

wicket keeper

Narine Sunil

all rounder

Breetzke Matthew

wicket keeper

Holder Jason

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Powell Rovman

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Badar Saif

batsman

Sheikh Ali

all rounder

Allen Fabian

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Bench

LOS
LOS
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Desai Ayan

all rounder

Hales Alex

batsman

Jariwala Rahul

wicket keeper

Russell Andre

all rounder