Major League Cricket
Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(6 ov.) 70/1
SAN
150
Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(4 ov.) 33/0
SEA
154
Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
108
WAS
110
Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
175
TEX
173
Los Angeles Knight Riders vs Mi New York
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
165
NEW
168