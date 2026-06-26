Highlights Mi New York vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 26.06.2026

T20Marine Park, New York, NY
NEW
NEW

127

TEX
TEX

(8 ov.) 56/1

8.1
1

Bosch to Mukkamalla, 1 run

7.6
1

TS Dhillon to Mukkamalla, 1 run

7.5
1

TS Dhillon to Rossouw, 1 run

7.4
1

TS Dhillon to Mukkamalla, 1 run

7.3
1

TS Dhillon to Rossouw, 1 run

7.2
1

TS Dhillon to Mukkamalla, 1 run

7.1
2

TS Dhillon to Mukkamalla, 2 runs

6.6
1

Patel to Mukkamalla, 1 run

6.5
.

Patel to Mukkamalla, 0 runs

6.4
1

Patel to Rossouw, 1 run

6.3
1

Patel to Mukkamalla, 1 run

6.2
6

Patel to Mukkamalla, 6 runs

6.1
1

Patel to Rossouw, 1 run

5.6
1

Ugarkar to Rossouw, 1 run

5.5
.

Ugarkar to Rossouw, 0 runs

5.4
1

Ugarkar to Mukkamalla, 1 run

5.3
.

Ugarkar to Mukkamalla, 0 runs

5.2
.

Ugarkar to Mukkamalla, 0 runs

5.1
.

Ugarkar to Mukkamalla, 0 runs

4.6
1

Boult to Mukkamalla, 1 run

4.5
.

Boult to Mukkamalla, 0 runs

4.4
4

Boult to Mukkamalla, 4 runs

4.3
.

Boult to Mukkamalla, 0 runs

4.2
.

Boult to Mukkamalla, 0 runs

4.1
4

Boult to Mukkamalla, 4 runs

3.6
.

Ugarkar to Rossouw, 0 runs

3.5
.

Ugarkar to Rossouw, 0 runs

3.4
W

Ugarkar to du Plessis, appeal, wicket (caught - du Plessis)

3.3
1

Ugarkar to Mukkamalla, 1 run

3.2
6

Ugarkar to Mukkamalla, 6 runs

3.1
.

Ugarkar to Mukkamalla, 0 runs

2.6
6

Boult to du Plessis, 6 runs

2.5
4

Boult to du Plessis, 4 runs

2.4
.

Boult to du Plessis, 0 runs

2.3
.

Boult to du Plessis, 0 runs

2.2
1

Boult to Mukkamalla, 1 run

2.1
1

Boult to du Plessis, 1 run

1.6
4

Bosch to Mukkamalla, 4 runs

1.5
.

Bosch to Mukkamalla, 0 runs

1.4
.

Bosch to Mukkamalla, 0 runs

1.4
1

Bosch to Mukkamalla, wide

1.3
.

Bosch to Mukkamalla, 0 runs

1.2
1

Bosch to du Plessis, 1 run

1.1
.

Bosch to du Plessis, 0 runs

0.6
.

Boult to Mukkamalla, 0 runs

0.5
.

Boult to Mukkamalla, 0 runs

0.4
2

Boult to Mukkamalla, 2 runs

0.3
.

Boult to Mukkamalla, 0 runs

0.2
.

Boult to Mukkamalla, 0 runs

0.1
1

Boult to du Plessis, 1 run

19.6
4

Mulder to Patel, 4 runs

19.5
2

Patel defends for two runs.

19.5
1

Mulder to Patel, wide

19.4
2

Mulder to Patel, 2 runs

19.3
1

Mulder to Ugarkar, 1 run

19.2
W

Mulder to Boult, appeal, wicket (caught - Boult)

18.6
.

Milne to Patel, 0 runs

18.5
1

Milne to Boult, 1 run

18.4
.

Milne to Boult, 0 runs

18.3
4

Milne to Boult, 4 runs

18.2
.

Milne to Boult, 0 runs

18.1
6

Milne to Boult, 6 runs

17.6
1

Mulder to Boult, 1 run

17.5
1

Mulder to Patel, 1 run

17.4
.

Mulder to Patel, 0 runs

17.3
1

Mulder to Boult, 1 run

17.2
4

Mulder to Boult, 4 runs

17.1
.

Mulder to Boult, 0 runs

16.6
1

De Silva to Boult, 1 run

16.5
W

De Silva to Bosch, appeal, wicket (bowled - Bosch)

16.4
4

De Silva to Bosch, 4 runs

16.3
.

De Silva to Bosch, 0 runs

16.2
4

De Silva to Bosch, 4 runs

16.2
1

De Silva to Bosch, no ball

16.1
1

De Silva to Patel, 1 run

15.6
.

Milne to Bosch, 0 runs

15.5
.

Milne to Bosch, 0 runs

15.4
1

Milne to Patel, 1 run

15.3
2

Milne to Patel, 2 runs

15.2
.

Milne to Patel, 0 runs

15.1
1

Milne to Bosch, 1 run

14.6
.

De Silva to Patel, 0 runs

14.5
1

De Silva to Bosch, 1 run

14.4
1

De Silva to Patel, 1 run

14.3
4

De Silva to Patel, 4 runs

14.2
1

De Silva to Bosch, 1 run

14.1
.

De Silva to Bosch, 0 runs

13.6
1

Viljoen to Bosch, 1 run

13.5
1

Viljoen to Patel, 1 run

13.5
1

Viljoen to Patel, wide

13.4
.

Viljoen to Patel, 0 runs

13.3
4

Viljoen to Patel, 4 runs

13.2
1

Viljoen to Bosch, 1 run

13.1
1

Viljoen to Patel, 1 run

12.6
1

De Silva to Patel, 1 run

12.5
1

De Silva to Bosch, 1 run, appeal

12.4
1

De Silva to Patel, 1 run

12.3
.

De Silva to Patel, 0 runs

12.2
.

De Silva to Patel, 0 runs

12.1
1

De Silva to Bosch, 1 run

11.6
.

Randhirsingh Lamba to Patel, 0 runs

11.5
.

Randhirsingh Lamba to Patel, 0 runs

11.4
.

Randhirsingh Lamba to Patel, 0 runs

11.3
W

Randhirsingh Lamba to Anderson, review (out), wicket (caught - Anderson)

11.2
.

Randhirsingh Lamba to Anderson, 0 runs

11.1
1

Randhirsingh Lamba to Bosch, 1 run

10.6
.

Ferreira to Anderson, 0 runs

10.5
.

Ferreira to Anderson, 0 runs

10.4
.

Ferreira to Anderson, 0 runs

10.3
.

Ferreira to Anderson, 0 runs

10.2
W

Ferreira to Pooran, appeal, review (out => out), wicket (caught - Pooran)

10.1
.

Ferreira to Pooran, 0 runs

9.6
.

Randhirsingh Lamba to Bosch, 0 runs

9.5
2

Randhirsingh Lamba to Bosch, 2 runs

9.4
.

Randhirsingh Lamba to Bosch, 0 runs

9.3
1

Randhirsingh Lamba to Pooran, 1 run

9.2
.

Randhirsingh Lamba to Pooran, 0 runs

9.1
1

Randhirsingh Lamba to Bosch, 1 run

8.6
.

Ferreira to Pooran, 0 runs

8.5
2

Ferreira to Pooran, 2 runs

8.4
.

Ferreira to Pooran, 0 runs

8.3
1

Ferreira to Bosch, 1 run

8.2
.

Ferreira to Bosch, 0 runs

8.1
.

Ferreira to Bosch, 0 runs

7.6
.

Randhirsingh Lamba to Pooran, 0 runs

7.5
.

Randhirsingh Lamba to Pooran, 0 runs

7.4
.

Randhirsingh Lamba to Pooran, 0 runs

7.3
1

Randhirsingh Lamba to Bosch, 1 run

7.2
.

Randhirsingh Lamba to Bosch, 0 runs

7.1
2

Randhirsingh Lamba to Bosch, 2 runs

6.6
1

Ferreira to Bosch, 1 run

6.5
W

Ferreira to Pollard, appeal, wicket (caught - Pollard)

6.4
W

Ferreira to de Kock, appeal, wicket (bowled - de Kock)

6.3
.

Ferreira to de Kock, 0 runs

6.2
.

Ferreira to de Kock, 0 runs

6.1
2

Ferreira to de Kock, 2 runs

5.6
.

Viljoen to Pooran, 0 runs

5.6
1

Viljoen to Pooran, wide

5.5
W

Viljoen to TS Dhillon, appeal, wicket (caught - TS Dhillon)

5.4
6

Viljoen to TS Dhillon, 6 runs

5.3
4

Viljoen to TS Dhillon, 4 runs

5.2
6

Viljoen to TS Dhillon, 6 runs

5.1
1

De Kock defends for 1 run.

4.6
1

De Silva to de Kock, 1 run

4.5
.

De Silva to de Kock, 0 runs

4.4
1

De Silva to TS Dhillon, 1 run

4.3
4

De Silva to TS Dhillon, 4 runs

4.2
.

De Silva to TS Dhillon, 0 runs

4.1
.

De Silva to TS Dhillon, 0 runs

4.1
1

De Silva to TS Dhillon, wide

3.6
.

Milne to de Kock, 0 runs

3.5
.

Milne to de Kock, 0 runs

3.4
1

Milne to TS Dhillon, 1 run

3.3
.

Milne to TS Dhillon, 0 runs

3.2
W

Milne to Rickelton, review (out), wicket (lbw - Rickelton)

3.1
4

Milne to Rickelton, 4 runs

2.6
.

Ferreira to de Kock, 0 runs

2.5
1

Ferreira to Rickelton, 1 run

2.4
.

Ferreira to Rickelton, 0 runs

2.3
.

Randhirsingh Lamba to Rickelton, 0 runs

2.2
1

Randhirsingh Lamba to de Kock, 1 run

2.1
6

Randhirsingh Lamba to de Kock, 6 runs

1.6
.

Milne to Rickelton, 0 runs

1.5
.

Milne to Rickelton, 0 runs

1.4
W

appeal, wicket (caught - Patel)

1.3
1

Milne to de Kock, 1 run

1.2
.

Milne to de Kock, 0 runs

1.1
1

Milne to Patel, 1 run

0.6
6

SIX MORE! De Kock defends for 6 runs.

0.5
2

Randhirsingh Lamba to de Kock, 2 runs

0.4
.

Randhirsingh Lamba to de Kock, 0 runs

0.1
.

Randhirsingh Lamba to Patel, 0 runs

0.1
1

wide