Highlights Mi New York vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 26.06.2026
Bosch to Mukkamalla, 1 run
TS Dhillon to Mukkamalla, 1 run
TS Dhillon to Rossouw, 1 run
TS Dhillon to Mukkamalla, 1 run
TS Dhillon to Rossouw, 1 run
TS Dhillon to Mukkamalla, 1 run
TS Dhillon to Mukkamalla, 2 runs
Patel to Mukkamalla, 1 run
Patel to Mukkamalla, 0 runs
Patel to Rossouw, 1 run
Patel to Mukkamalla, 1 run
Patel to Mukkamalla, 6 runs
Patel to Rossouw, 1 run
Ugarkar to Rossouw, 1 run
Ugarkar to Rossouw, 0 runs
Ugarkar to Mukkamalla, 1 run
Ugarkar to Mukkamalla, 0 runs
Ugarkar to Mukkamalla, 0 runs
Ugarkar to Mukkamalla, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 1 run
Boult to Mukkamalla, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 4 runs
Boult to Mukkamalla, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 4 runs
Ugarkar to Rossouw, 0 runs
Ugarkar to Rossouw, 0 runs
Ugarkar to du Plessis, appeal, wicket (caught - du Plessis)
Ugarkar to Mukkamalla, 1 run
Ugarkar to Mukkamalla, 6 runs
Ugarkar to Mukkamalla, 0 runs
Boult to du Plessis, 6 runs
Boult to du Plessis, 4 runs
Boult to du Plessis, 0 runs
Boult to du Plessis, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 1 run
Boult to du Plessis, 1 run
Bosch to Mukkamalla, 4 runs
Bosch to Mukkamalla, 0 runs
Bosch to Mukkamalla, 0 runs
Bosch to Mukkamalla, wide
Bosch to Mukkamalla, 0 runs
Bosch to du Plessis, 1 run
Bosch to du Plessis, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 2 runs
Boult to Mukkamalla, 0 runs
Boult to Mukkamalla, 0 runs
Boult to du Plessis, 1 run
Mulder to Patel, 4 runs
Patel defends for two runs.
Mulder to Patel, wide
Mulder to Patel, 2 runs
Mulder to Ugarkar, 1 run
Mulder to Boult, appeal, wicket (caught - Boult)
Milne to Patel, 0 runs
Milne to Boult, 1 run
Milne to Boult, 0 runs
Milne to Boult, 4 runs
Milne to Boult, 0 runs
Milne to Boult, 6 runs
Mulder to Boult, 1 run
Mulder to Patel, 1 run
Mulder to Patel, 0 runs
Mulder to Boult, 1 run
Mulder to Boult, 4 runs
Mulder to Boult, 0 runs
De Silva to Boult, 1 run
De Silva to Bosch, appeal, wicket (bowled - Bosch)
De Silva to Bosch, 4 runs
De Silva to Bosch, 0 runs
De Silva to Bosch, 4 runs
De Silva to Bosch, no ball
De Silva to Patel, 1 run
Milne to Bosch, 0 runs
Milne to Bosch, 0 runs
Milne to Patel, 1 run
Milne to Patel, 2 runs
Milne to Patel, 0 runs
Milne to Bosch, 1 run
De Silva to Patel, 0 runs
De Silva to Bosch, 1 run
De Silva to Patel, 1 run
De Silva to Patel, 4 runs
De Silva to Bosch, 1 run
De Silva to Bosch, 0 runs
Viljoen to Bosch, 1 run
Viljoen to Patel, 1 run
Viljoen to Patel, wide
Viljoen to Patel, 0 runs
Viljoen to Patel, 4 runs
Viljoen to Bosch, 1 run
Viljoen to Patel, 1 run
De Silva to Patel, 1 run
De Silva to Bosch, 1 run, appeal
De Silva to Patel, 1 run
De Silva to Patel, 0 runs
De Silva to Patel, 0 runs
De Silva to Bosch, 1 run
Randhirsingh Lamba to Patel, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Patel, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Patel, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Anderson, review (out), wicket (caught - Anderson)
Randhirsingh Lamba to Anderson, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Bosch, 1 run
Ferreira to Anderson, 0 runs
Ferreira to Anderson, 0 runs
Ferreira to Anderson, 0 runs
Ferreira to Anderson, 0 runs
Ferreira to Pooran, appeal, review (out => out), wicket (caught - Pooran)
Ferreira to Pooran, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Bosch, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Bosch, 2 runs
Randhirsingh Lamba to Bosch, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Pooran, 1 run
Randhirsingh Lamba to Pooran, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Bosch, 1 run
Ferreira to Pooran, 0 runs
Ferreira to Pooran, 2 runs
Ferreira to Pooran, 0 runs
Ferreira to Bosch, 1 run
Ferreira to Bosch, 0 runs
Ferreira to Bosch, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Pooran, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Pooran, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Pooran, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Bosch, 1 run
Randhirsingh Lamba to Bosch, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Bosch, 2 runs
Ferreira to Bosch, 1 run
Ferreira to Pollard, appeal, wicket (caught - Pollard)
Ferreira to de Kock, appeal, wicket (bowled - de Kock)
Ferreira to de Kock, 0 runs
Ferreira to de Kock, 0 runs
Ferreira to de Kock, 2 runs
Viljoen to Pooran, 0 runs
Viljoen to Pooran, wide
Viljoen to TS Dhillon, appeal, wicket (caught - TS Dhillon)
Viljoen to TS Dhillon, 6 runs
Viljoen to TS Dhillon, 4 runs
Viljoen to TS Dhillon, 6 runs
De Kock defends for 1 run.
De Silva to de Kock, 1 run
De Silva to de Kock, 0 runs
De Silva to TS Dhillon, 1 run
De Silva to TS Dhillon, 4 runs
De Silva to TS Dhillon, 0 runs
De Silva to TS Dhillon, 0 runs
De Silva to TS Dhillon, wide
Milne to de Kock, 0 runs
Milne to de Kock, 0 runs
Milne to TS Dhillon, 1 run
Milne to TS Dhillon, 0 runs
Milne to Rickelton, review (out), wicket (lbw - Rickelton)
Milne to Rickelton, 4 runs
Ferreira to de Kock, 0 runs
Ferreira to Rickelton, 1 run
Ferreira to Rickelton, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Rickelton, 0 runs
Randhirsingh Lamba to de Kock, 1 run
Randhirsingh Lamba to de Kock, 6 runs
Milne to Rickelton, 0 runs
Milne to Rickelton, 0 runs
appeal, wicket (caught - Patel)
Milne to de Kock, 1 run
Milne to de Kock, 0 runs
Milne to Patel, 1 run
SIX MORE! De Kock defends for 6 runs.
Randhirsingh Lamba to de Kock, 2 runs
Randhirsingh Lamba to de Kock, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Patel, 0 runs
wide