Major League Cricket
Mi New York vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
127
TEX
(8 ov.) 56/1
Mi New York vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
144
LOS
(6 ov.) 53/1
Mi New York vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
SAN
Mi New York vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
SEA
Mi New York vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
WAS