Squads Mi New York vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 26.06.2026

T20Marine Park, New York, NY
NEW
NEW

127

TEX
TEX

(8 ov.) 56/1

Playing

NEW
NEW
TEX
TEX
First TeamSecond Team
De Kock Quinton

wicket keeper

Patel Monank

wicket keeper

Pooran Nicholas

wicket keeper

Pollard Kieron

all rounder

Kumar Milind

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Anderson Corey

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Ferreira Donovan

wicket keeper

Bosch Corbin

all rounder

Ugarkar Rushil

all rounder

De Silva Amshi

no information yet

Bench

NEW
NEW
TEX
TEX
First TeamSecond Team
de Villiers AB

wicket keeper

Mohsin Mohammad

no information yet

Patel Smit

wicket keeper

Savage Calvin

all rounder

Tromp Joshua

no information yet

Phillips Glenn

all rounder

Root Joe

batsman

Shepherd Romario

all rounder

Singh Kunwarjeet

no information yet