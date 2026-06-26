Squads Mi New York vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
De Kock Quinton
wicket keeper
Du Plessis Faf
batsman
Patel Monank
wicket keeper
Mukkamalla Saiteja
batsman
Pooran Nicholas
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Pollard Kieron
all rounder
Kumar Milind
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Anderson Corey
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Rickelton Ryan
wicket keeper
Ferreira Donovan
wicket keeper
Bosch Corbin
all rounder
Viljoen Hardus
bowler
Boult Trent
bowler
Milne Adam
bowler
Ugarkar Rushil
all rounder
De Silva Amshi
no information yet
Patel Sunny
batsman
Lamba Abhimanyu
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmadzai Faisal Khan
all rounder
Burger Nandre
bowler
Chopra Agni
batsman
Hosein Akeal
bowler
de Villiers AB
wicket keeper
Maharaj Keshav
bowler
Gayle Chris
batsman
Mohsin Mohammad
no information yet
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Patel Smit
wicket keeper
Kenjige Nosthush
bowler
Savage Calvin
all rounder
Kohli Virat
batsman
Tromp Joshua
no information yet
Luus Tristan
bowler
Phillips Glenn
all rounder
Root Joe
batsman
Shepherd Romario
all rounder
Singh Kunwarjeet
no information yet
Williamson Kane
batsman