Highlights Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 12.07.2026

Live
T20Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SEA

(20 ov.) 190/7

SAN
SAN
19.6
4

Bartlett to Jasdeep Singh, 4 runs

19.5
.

Bartlett to Jasdeep Singh, 0 runs

19.4
W

appeal, wicket (caught - Stoinis)

19.3
.

Bartlett to Stoinis, 0 runs

19.2
.

Bartlett to Stoinis, 0 runs

19.1
4

Bartlett to Stoinis, 4 runs

18.6
.

Hardie to Gannon, 0 runs

18.5
6

Hardie to Gannon, 6 runs

18.4
6

Hardie to Gannon, 6 runs

18.3
1

Stoinis plays a defensive stroke for one run.

18.3
1

Hardie to Stoinis, wide

18.2
1

Hardie to Gannon, 1 run

18.1
1

Hardie to Stoinis, 1 run

17.6
.

Siddle to Gannon, 0 runs

17.5
.

Siddle to Gannon, 0 runs

17.4
.

Siddle to Gannon, 0 runs

17.3
.

Siddle to Gannon, 0 runs

17.2
1

Siddle to Stoinis, 1 run

17.1
6

Back-to-back maximums! Stoinis defends for 6 runs.

16.6
1

MH Khan to Stoinis, 1 run

16.5
.

MH Khan to Stoinis, 0 runs

16.4
2

MH Khan to Stoinis, 2 runs

16.3
4

MH Khan to Stoinis, 4 runs

16.2
.

MH Khan to Stoinis, 0 runs

16.1
.

MH Khan to Stoinis, 0 runs

15.6
.

Bartlett to Gannon, 0 runs

15.5
1

Bartlett to Stoinis, 1 run

15.4
1

Bartlett to Gannon, 1 run

15.3
1

Bartlett to Stoinis, 1 run

15.2
6

Bartlett to Stoinis, 6 runs

15.1
4

Bartlett to Stoinis, 4 runs

14.6
.

MH Khan to Gannon, 0 runs

14.5
1

MH Khan to Stoinis, 1 run

14.4
1

MH Khan to Gannon, 1 run

14.3
1

MH Khan to Stoinis, 1 run

14.2
.

MH Khan to Stoinis, 0 runs

14.1
4

MH Khan to Stoinis, 4 runs

13.6
.

Siddle to Gannon, 0 runs

13.5
.

Siddle to Gannon, 0 runs

13.4
W

Siddle to Ali Sheikh, review (out), wicket (run out - Ali Sheikh)

13.3
W

Siddle to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)

13.2
1

Siddle to Stoinis, 1 run

13.1
1

Siddle to Breetzke, 1 run

12.6
1

MH Khan to Breetzke, 1 run

12.5
1

MH Khan to Stoinis, 1 run

12.4
4

MH Khan to Stoinis, 4 runs

12.3
.

MH Khan to Stoinis, 0 runs

12.2
1

MH Khan to Breetzke, 1 run

12.1
1

MH Khan to Stoinis, 1 run

11.6
2

Hardie to Breetzke, 2 runs

11.6
1

Hardie to Breetzke, wide

11.5
1

Hardie to Stoinis, 1 run

11.5
1

Hardie to Stoinis, wide

11.4
1

Hardie to Breetzke, 1 run

11.3
6

Hardie to Breetzke, 6 runs

11.2
1

Hardie to Stoinis, 1 run

11.1
1

Hardie to Breetzke, 1 run

10.6
1

MH Khan to Breetzke, 1 run

10.5
.

MH Khan to Breetzke, 0 runs

10.4
1

MH Khan to Stoinis, 1 run

10.3
.

MH Khan to Stoinis, 0 runs

10.2
.

MH Khan to Stoinis, 0 runs

10.1
1

MH Khan to Breetzke, 1 run

9.6
1

Couch to Breetzke, 1 run, review

9.5
4

Couch to Breetzke, 4 runs

9.4
1

Couch to Stoinis, 1 run

9.3
.

Couch to Stoinis, 0 runs

9.2
.

Couch to Stoinis, 0 runs

9.1
W

Couch to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)

8.6
1

Short to Hetmyer, 1 run

8.5
2

Short to Hetmyer, 2 runs

8.4
1

Short to Breetzke, 1 run

8.3
1

Short to Hetmyer, 1 run

8.2
2

Short to Hetmyer, 2 runs

8.1
1

Short to Breetzke, 1 run

7.6
.

Hardie to Hetmyer, 0 runs

7.5
4

Hardie to Hetmyer, 4 runs

7.4
1

Hardie to Breetzke, 1 run

7.3
1

Hardie to Hetmyer, 1 run

7.2
4

Hardie to Hetmyer, 4 runs

7.1
2

Hardie to Hetmyer, 2 runs

6.6
1

Couch to Hetmyer, 1 run

6.5
4

Couch to Hetmyer, 4 runs

6.4
2

Couch to Hetmyer, 2 runs

6.3
4

Couch to Hetmyer, 4 runs

6.2
2

Couch to Hetmyer, 2 runs

6.1
1

Couch to Breetzke, 1 run

5.6
4

Siddle to Hetmyer, 4 runs

5.5
.

Siddle to Hetmyer, 0 runs

5.4
1

Siddle to Breetzke, 1 run

5.4
1

Siddle to Breetzke, wide

5.3
6

Siddle to Breetzke, 6 runs

5.2
4

Siddle to Breetzke, 4 runs

5.1
1

Siddle to Hetmyer, leg bye

4.6
4

Short to Breetzke, 4 runs

4.5
1

Short to Hetmyer, 1 run

4.4
1

Short to Breetzke, 1 run

4.3
1

Short to Hetmyer, 1 run

4.2
1

Short to Breetzke, 1 run

4.1
6

Short to Breetzke, 6 runs

3.6
.

Bartlett to Hetmyer, 0 runs

3.5
W

Bartlett to Jayasuriya, appeal, wicket (bowled - Jayasuriya)

3.4
1

Bartlett to Breetzke, 1 run

3.3
.

Bartlett to Breetzke, 0 runs

3.2
6

Bartlett to Breetzke, 6 runs

3.1
.

Bartlett to Breetzke, 0 runs

2.6
1

Short to Breetzke, 1 run

2.5
W

Short to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)

2.4
1

Short to Jayasuriya, 1 run

2.3
6

Short to Jayasuriya, 6 runs

2.2
4

Short to Jayasuriya, 4 runs

2.1
1

Short to Seifert, 1 run

1.6
1

Siddle to Seifert, 1 run

1.5
.

Siddle to Seifert, 0 runs

1.4
1

Siddle to Jayasuriya, 1 run

1.3
.

Siddle to Jayasuriya, 0 runs

1.2
4

Siddle to Jayasuriya, 4 runs

1.1
.

Siddle to Jayasuriya, review (out => ?)

0.6
.

Bartlett to Seifert, 0 runs

0.5
W

Bartlett to Seifert, appeal, wicket (run out - Shayan Jahangir)

0.4
4

Bartlett to Seifert, 4 runs

0.3
1

Bartlett to Shayan Jahangir, 1 run

0.2
3

Bartlett to Seifert, 3 runs

0.1
.

Bartlett to Seifert, 0 runs