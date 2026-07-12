Highlights Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 12.07.2026
Bartlett to Jasdeep Singh, 4 runs
Bartlett to Jasdeep Singh, 0 runs
appeal, wicket (caught - Stoinis)
Bartlett to Stoinis, 0 runs
Bartlett to Stoinis, 0 runs
Bartlett to Stoinis, 4 runs
Hardie to Gannon, 0 runs
Hardie to Gannon, 6 runs
Hardie to Gannon, 6 runs
Stoinis plays a defensive stroke for one run.
Hardie to Stoinis, wide
Hardie to Gannon, 1 run
Hardie to Stoinis, 1 run
Siddle to Gannon, 0 runs
Siddle to Gannon, 0 runs
Siddle to Gannon, 0 runs
Siddle to Gannon, 0 runs
Siddle to Stoinis, 1 run
Back-to-back maximums! Stoinis defends for 6 runs.
MH Khan to Stoinis, 1 run
MH Khan to Stoinis, 0 runs
MH Khan to Stoinis, 2 runs
MH Khan to Stoinis, 4 runs
MH Khan to Stoinis, 0 runs
MH Khan to Stoinis, 0 runs
Bartlett to Gannon, 0 runs
Bartlett to Stoinis, 1 run
Bartlett to Gannon, 1 run
Bartlett to Stoinis, 1 run
Bartlett to Stoinis, 6 runs
Bartlett to Stoinis, 4 runs
MH Khan to Gannon, 0 runs
MH Khan to Stoinis, 1 run
MH Khan to Gannon, 1 run
MH Khan to Stoinis, 1 run
MH Khan to Stoinis, 0 runs
MH Khan to Stoinis, 4 runs
Siddle to Gannon, 0 runs
Siddle to Gannon, 0 runs
Siddle to Ali Sheikh, review (out), wicket (run out - Ali Sheikh)
Siddle to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)
Siddle to Stoinis, 1 run
Siddle to Breetzke, 1 run
MH Khan to Breetzke, 1 run
MH Khan to Stoinis, 1 run
MH Khan to Stoinis, 4 runs
MH Khan to Stoinis, 0 runs
MH Khan to Breetzke, 1 run
MH Khan to Stoinis, 1 run
Hardie to Breetzke, 2 runs
Hardie to Breetzke, wide
Hardie to Stoinis, 1 run
Hardie to Stoinis, wide
Hardie to Breetzke, 1 run
Hardie to Breetzke, 6 runs
Hardie to Stoinis, 1 run
Hardie to Breetzke, 1 run
MH Khan to Breetzke, 1 run
MH Khan to Breetzke, 0 runs
MH Khan to Stoinis, 1 run
MH Khan to Stoinis, 0 runs
MH Khan to Stoinis, 0 runs
MH Khan to Breetzke, 1 run
Couch to Breetzke, 1 run, review
Couch to Breetzke, 4 runs
Couch to Stoinis, 1 run
Couch to Stoinis, 0 runs
Couch to Stoinis, 0 runs
Couch to Hetmyer, appeal, wicket (caught - Hetmyer)
Short to Hetmyer, 1 run
Short to Hetmyer, 2 runs
Short to Breetzke, 1 run
Short to Hetmyer, 1 run
Short to Hetmyer, 2 runs
Short to Breetzke, 1 run
Hardie to Hetmyer, 0 runs
Hardie to Hetmyer, 4 runs
Hardie to Breetzke, 1 run
Hardie to Hetmyer, 1 run
Hardie to Hetmyer, 4 runs
Hardie to Hetmyer, 2 runs
Couch to Hetmyer, 1 run
Couch to Hetmyer, 4 runs
Couch to Hetmyer, 2 runs
Couch to Hetmyer, 4 runs
Couch to Hetmyer, 2 runs
Couch to Breetzke, 1 run
Siddle to Hetmyer, 4 runs
Siddle to Hetmyer, 0 runs
Siddle to Breetzke, 1 run
Siddle to Breetzke, wide
Siddle to Breetzke, 6 runs
Siddle to Breetzke, 4 runs
Siddle to Hetmyer, leg bye
Short to Breetzke, 4 runs
Short to Hetmyer, 1 run
Short to Breetzke, 1 run
Short to Hetmyer, 1 run
Short to Breetzke, 1 run
Short to Breetzke, 6 runs
Bartlett to Hetmyer, 0 runs
Bartlett to Jayasuriya, appeal, wicket (bowled - Jayasuriya)
Bartlett to Breetzke, 1 run
Bartlett to Breetzke, 0 runs
Bartlett to Breetzke, 6 runs
Bartlett to Breetzke, 0 runs
Short to Breetzke, 1 run
Short to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)
Short to Jayasuriya, 1 run
Short to Jayasuriya, 6 runs
Short to Jayasuriya, 4 runs
Short to Seifert, 1 run
Siddle to Seifert, 1 run
Siddle to Seifert, 0 runs
Siddle to Jayasuriya, 1 run
Siddle to Jayasuriya, 0 runs
Siddle to Jayasuriya, 4 runs
Siddle to Jayasuriya, review (out => ?)
Bartlett to Seifert, 0 runs
Bartlett to Seifert, appeal, wicket (run out - Shayan Jahangir)
Bartlett to Seifert, 4 runs
Bartlett to Shayan Jahangir, 1 run
Bartlett to Seifert, 3 runs
Bartlett to Seifert, 0 runs