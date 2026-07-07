Squads Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 12.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Baartman Ottniel
bowler
Allen Finn
wicket keeper
Breetzke Matthew
wicket keeper
Ashwin Ravichandran
all rounder
Desai Ayan
all rounder
Azam Hammad
all rounder
Gannon Cameron
bowler
Bartlett Xavier
bowler
Hetmyer Shimron
batsman
Connolly Cooper
all rounder
Jahangir Shayan
wicket keeper
Drysdale Juanoy
all rounder
Jariwala Rahul
wicket keeper
Ganesh Saideep
no information yet
Jayasuriya Shehan
all rounder
Gomel Aakarshit
batsman
Lumba Sharad
batsman
Hardie Aaron
all rounder
Nayak Sujit
batsman
Ilyas Mohammad
bowler
Ngidi Lungi
bowler
Immanuel Anirudh
no information yet
Robinson Tim
batsman
Khan Hassan
bowler
Sangha Tanveer
bowler
Seifert Tim
wicket keeper
Peake Oliver
no information yet
Shanaka Dasun
all rounder
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Sheikh Ali
all rounder
Rauf Haris
bowler
Singh Harmeet
all rounder
Short Matt
all rounder
Singh Jessy
bowler
Zia-ul-Haq
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Match has not started yet