Squads Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 12.07.2026

T20

Redmond, WA

SEA
SEA
SAN
SAN

Playing

SEA
SEA
SAN
SAN
First TeamSecond Team
Allen Finn

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Desai Ayan

all rounder

Azam Hammad

all rounder

Connolly Cooper

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Drysdale Juanoy

all rounder

Jariwala Rahul

wicket keeper

Ganesh Saideep

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Immanuel Anirudh

no information yet

Seifert Tim

wicket keeper

Peake Oliver

no information yet

Shanaka Dasun

all rounder

Pretorius Lhuan-dre

wicket keeper

Sheikh Ali

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Short Matt

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Bench

SEA
SEA
SAN
SAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet