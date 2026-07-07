Match details Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 12.07.2026
Match Info
|Match:
|Major League Cricket 2026
|Date:
|Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, July 12, 2026 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA, USA
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Seattle Orcas Squad
|Players
|Baartman Ottniel, Breetzke Matthew, Desai Ayan, Gannon Cameron, Hetmyer Shimron, Jahangir Shayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer, Seifert Tim, Shanaka Dasun, Sheikh Ali, Singh Harmeet, Singh Jessy, Stoinis Marcus
|Bench
|no information yet
San Francisco Unicorns Squad
|Players
|Allen Finn, Ashwin Ravichandran, Azam Hammad, Bartlett Xavier, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Hardie Aaron, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Khan Hassan, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Peake Oliver, Pretorius Lhuan-dre, Rauf Haris, Short Matt, Zia-ul-Haq
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Marymoor Cricket Community Park Stadium
|City
|Redmond, WA
|Capacity
|6000
|Ends
|End 1
|Hosts to
Match has not started yet