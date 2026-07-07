Match details Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns T20 Major League Cricket 12.07.2026

T20

Redmond, WA

SEA
SEA
SAN
SAN

Match Info

Match:Major League Cricket 2026
Date:Friday, June 19, 2026 - Saturday, July 18, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, July 12, 2026 12:30 AM (GMT+0)
Venue:Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA, USA
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Seattle Orcas Squad

PlayersBaartman Ottniel, Breetzke Matthew, Desai Ayan, Gannon Cameron, Hetmyer Shimron, Jahangir Shayan, Jariwala Rahul, Jayasuriya Shehan, Lumba Sharad, Nayak Sujit, Ngidi Lungi, Robinson Tim, Sangha Tanveer, Seifert Tim, Shanaka Dasun, Sheikh Ali, Singh Harmeet, Singh Jessy, Stoinis Marcus
Benchno information yet

San Francisco Unicorns Squad

PlayersAllen Finn, Ashwin Ravichandran, Azam Hammad, Bartlett Xavier, Connolly Cooper, Drysdale Juanoy, Ganesh Saideep, Gomel Aakarshit, Hardie Aaron, Ilyas Mohammad, Immanuel Anirudh, Khan Hassan, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Peake Oliver, Pretorius Lhuan-dre, Rauf Haris, Short Matt, Zia-ul-Haq
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumMarymoor Cricket Community Park Stadium
CityRedmond, WA
Capacity6000
EndsEnd 1
Hosts to

Match has not started yet