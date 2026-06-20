Major League Cricket
Seattle Orcas vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
219
WAS
216
Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
115
LOS
196
Seattle Orcas vs Mi New York
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
127
NEW
132
Seattle Orcas vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
121
TEX
(5 ov.) 33/2
Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SAN