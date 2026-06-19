San Francisco Unicorns

San Francisco Unicorns

Gender:Men

Players

2026 Players

Aakarshit Praveenchand Gomel

India

Aaron Mark Hardie

Australia

Achilles Brown

Anirudh Immanuel

Benjamin George Lister

New Zealand

Brody L Couch

Australia

Callum Stow

Australia

Carmi le Roux

South Africa

Connor Esterhuizen

South Africa

Cooper Connolly

Australia

Corey James Anderson

New Zealand

Finnley Hugh Allen

New Zealand

Ghulam Mudassar

Pakistan

Hammad Azam

Pakistan

Haris Rauf

Pakistan

Hassan Khan

Pakistan

Jake Fraser-McGurk

Australia

Juanoy Drysdale

USA

Karima Gore

USA

Lhuan-dre Pretorius

South Africa

Liam Edward Plunkett

England

Matthew James Henry

New Zealand

Matthew William Short

Australia

Mohammad Ilyas

Pakistan

Oliver John Peake

Australia

Peter Matthew Siddle

Australia

Ravichandran Ashwin

India

Romario Shepherd

Guyana

Saideep Ganesh

United states

Sanjay Prasad Krishnamurthi

USA

Tim Louis Seifert

New Zealand

Xavier Colin Bartlett

Australia

Zia-ul-Haq

Pakistan

Statistics

Major League Cricket 2026

Matches Played3
Won1
Drawn0
Lost2
No result0

San Francisco Unicorns Team Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

ResultSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

105

NEW

NEW

104

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

San Fransico Unicorns News

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Get to know San Fransico Unicorns, learn everything first about the players of this cricket team, how they train and how these trainings help them to go out on the cricket field and handle all the challenges.

Indian Cricket Veteran Joins San Francisco Unicorns for MLC Season

Indian Cricket Veteran Joins San Francisco Unicorns for MLC Season

Major League Cricket is about to have its fourth season soon, and some major announcements have been made. This time, we will also see Ravichandran Ashwin, a veteran Indian all-rounder, play in this tournament. He has been signed by the San Francisco Unicorns for the upcoming season.

San Fransico Unicorns02:32 PM, 23 October, 2025

Shane Watson parts ways with San Francisco Unicorns after three seasons as head coach

San Fransico Unicorns06:14 PM, 10 September, 2025

MLC 2026 | Fourth season of USA’s premier franchise league to be held in June-July next year

San Fransico Unicorns10:52 PM, 10 July, 2025

WATCH, MLC | Trent Boult turns all-rounder in eliminator against San Francisco Unicorns

San Fransico Unicorns09:34 PM, 10 July, 2025

MLC 2025 | MI New York eliminate San Francisco Unicorns in low-scoring thriller

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