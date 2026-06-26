Highlights Washington Freedom vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 26.06.2026
Gannon to Netravalkar, appeal, wicket (caught - Netravalkar)
And another! Netravalkar plays a defensive stroke for a half dozen runs.
Jasdeep Singh to Aponso, 4 runs
Jasdeep Singh to Aponso, 0 runs
Jasdeep Singh to Netravalkar, 1 run
Jasdeep Singh to Netravalkar, 0 runs
Jasdeep Singh to Netravalkar, 0 runs
Jasdeep Singh to Aponso, 1 run
Harmeet Singh to Aponso, 1 run
Harmeet Singh to Aponso, 2 runs
Harmeet Singh to Aponso, 4 runs
Harmeet Singh to Aponso, wide
Harmeet Singh to Aponso, 2 runs
Harmeet Singh to Aponso, 6 runs
Harmeet Singh to Aponso, wide
Harmeet Singh to Aponso, 6 runs
Jasdeep Singh to Jansen, appeal, wicket (caught - Jansen)
Jasdeep Singh to Jansen, 0 runs
Jasdeep Singh to Aponso, 1 run
Jasdeep Singh to Jansen, 1 run
Jasdeep Singh to Aponso, 1 run
Jasdeep Singh to Aponso, 2 runs
Harmeet Singh to Jansen, 6 runs
Harmeet Singh to Jansen, 2 runs
Harmeet Singh to Aponso, 1 run
Harmeet Singh to Holland, appeal, wicket (caught - Holland)
Harmeet Singh to Holland, 0 runs
Harmeet Singh to Jansen, 1 run
Ali Sheikh to Holland, 4 runs
Ali Sheikh to Holland, 6 runs
Ali Sheikh to Holland, 6 runs
Ali Sheikh to Jansen, 1 run
Ali Sheikh to Holland, 1 run
Ali Sheikh to Holland, 0 runs
Harmeet Singh to Holland, 1 run
Harmeet Singh to Holland, wide
Harmeet Singh to Jansen, 1 run
Harmeet Singh to Holland, 1 run
Harmeet Singh to Jansen, 1 run
Harmeet Singh to Jansen, wide
Harmeet Singh to Holland, leg bye
Harmeet Singh to Jansen, 1 run
Shanaka to Jansen, 1 run
Shanaka to Holland, 1 run
Shanaka to Jansen, 1 run
Shanaka to Holland, 1 run
Shanaka to Jansen, 1 run
Shanaka to Holland, 1 run
Gannon to Holland, 1 run
Gannon to Holland, 0 runs
Gannon to Jansen, 1 run
Gannon to Jansen, 0 runs
Gannon to Holland, 1 run
Gannon to Holland, 0 runs
Stoinis to Holland, 1 run
Stoinis to Jansen, leg bye
Stoinis to Jansen, wide
Stoinis to Jansen, 0 runs
Stoinis to Holland, 1 run
Stoinis to Chapman, appeal, wicket (caught - Chapman)
Stoinis to Jansen, 1 run
Gannon to Chapman, 0 runs
Gannon to Jansen, 1 run
Gannon to Jansen, 0 runs
Gannon to Pienaar, appeal, wicket (caught - Pienaar)
And again! Pienaar plays a defensive stroke for a half dozen runs.
Gannon to Pienaar, 0 runs
Baartman to Chapman, 0 runs
Baartman to Chapman, 0 runs
Baartman to Pienaar, leg bye
Baartman to Pienaar, 0 runs
Baartman to Chapman, 1 run
Baartman to Chapman, 0 runs
Jasdeep Singh to Pienaar, 4 runs
Jasdeep Singh to J Edwards, appeal, wicket (caught - J Edwards)
Jasdeep Singh to J Edwards, wide
Jasdeep Singh to J Edwards, 4 runs
Jasdeep Singh to J Edwards, 0 runs
Jasdeep Singh to Maxwell, appeal, wicket (bowled - Maxwell)
Jasdeep Singh to Gous, appeal, wicket (bowled - Gous)
Stoinis to Chapman, 4 runs
Stoinis to Chapman, 0 runs
Stoinis to Gous, 1 run
Stoinis to Gous, 6 runs
Stoinis to Gous, 0 runs
Stoinis to Chapman, 1 run
Baartman to Chapman, 1 run
Baartman to Owen, appeal, wicket (caught - Owen)
Baartman to Gous, 1 run
Baartman to Gous, 0 runs
Baartman to Gous, 6 runs
Baartman to Gous, 2 runs
Jasdeep Singh to Gous, 1 run
Jasdeep Singh to Owen, 1 run
Jasdeep Singh to Gous, 1 run
Jasdeep Singh to Gous, 0 runs
Jasdeep Singh to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Jasdeep Singh to Owen, 1 run
Stoinis to Owen, leg bye
Stoinis to Smith, 1 run
Stoinis to Smith, 0 runs
Stoinis to Owen, 1 run
Stoinis to Owen, 2 runs
Stoinis to Owen, 0 runs
J Edwards to Ali Sheikh, appeal, wicket (caught - Ali Sheikh)
J Edwards to Hetmyer, 1 run
J Edwards to Hetmyer, 0 runs
J Edwards to Hetmyer, 6 runs
J Edwards to Hetmyer, 6 runs
J Edwards to Hetmyer, 6 runs
Netravalkar to Ali Sheikh, 6 runs
Netravalkar to Hetmyer, 1 run
Netravalkar to Ali Sheikh, 1 run
Netravalkar to Ali Sheikh, 4 runs
Netravalkar to Hetmyer, 1 run
Netravalkar to Hetmyer, 6 runs
Jansen to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)
Jansen to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)
Jansen to Stoinis, 6 runs
Jansen to Stoinis, 0 runs
Jansen to Stoinis, 2 runs
Jansen to Hetmyer, 1 run
Holland to Stoinis, 6 runs
Holland to Stoinis, 0 runs
Holland to Stoinis, 6 runs
Holland to Stoinis, 6 runs
Holland to Stoinis, 6 runs
Holland to Stoinis, 6 runs
Owen to Hetmyer, 6 runs
Owen to Stoinis, 1 run
Owen to Stoinis, 0 runs
Owen to Hetmyer, 1 run
Owen to Stoinis, 1 run
Owen to Stoinis, 0 runs
Holland to Stoinis, 1 run
Holland to Hetmyer, leg bye
Holland to Hetmyer, 0 runs
Holland to Stoinis, 1 run
Holland to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)
Holland to Hetmyer, 1 run
Netravalkar to Hetmyer, 1 run
Netravalkar to Hetmyer, 6 runs
Netravalkar to Hetmyer, 6 runs
Netravalkar to Hetmyer, 0 runs
Netravalkar to Breetzke, 1 run
Netravalkar to Hetmyer, 1 run
Owen to Hetmyer, 1 run
Owen to Hetmyer, 6 runs
Owen to Breetzke, 1 run
Owen to Breetzke, 6 runs
Owen to Breetzke, 0 runs
Owen to Hetmyer, 1 run
J Edwards to Hetmyer, 1 run
J Edwards to Hetmyer, 6 runs
J Edwards to Breetzke, 1 run
J Edwards to Breetzke, 4 runs
J Edwards to Hetmyer, 1 run
J Edwards to Breetzke, 1 run
Holland to Breetzke, 1 run
Holland to Hetmyer, 1 run
Holland to Hetmyer, 4 runs
Holland to Breetzke, 1 run
Holland to Breetzke, 6 runs
Holland to Hetmyer, 1 run
Jansen to Hetmyer, 1 run
Jansen to Breetzke, 1 run
Jansen to Breetzke, 0 runs
Jansen to Breetzke, 0 runs
Jansen to Breetzke, 0 runs
Jansen to Hetmyer, 1 run
Jansen to Hetmyer, wide
J Edwards to Hetmyer, 1 run
J Edwards to Breetzke, 1 run
J Edwards to Breetzke, 6 runs
J Edwards to Breetzke, 0 runs
J Edwards to Breetzke, 0 runs
J Edwards to Breetzke, 0 runs
Jansen to Hetmyer, 0 runs
Jansen to Hetmyer, 4 runs
Jansen to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)
Jansen to Breetzke, 1 run
Jansen to Shayan Jahangir, leg bye
Jansen to Shayan Jahangir, 0 runs
Holland to Breetzke, 0 runs
Holland to Shayan Jahangir, 1 run
Holland to Shayan Jahangir, 0 runs
Holland to Shayan Jahangir, 0 runs
Holland to Breetzke, 1 run
Holland to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)
Netravalkar to Shayan Jahangir, appeal
Netravalkar to Seifert, 1 run
Netravalkar to Shayan Jahangir, 1 run
Netravalkar to Shayan Jahangir, 0 runs
Netravalkar to Shayan Jahangir, 2 runs
Netravalkar to Seifert, 1 run
J Edwards to Seifert, 1 run
J Edwards to Seifert, 6 runs
J Edwards to Seifert, wide
J Edwards to Shayan Jahangir, 1 run
J Edwards to Shayan Jahangir, 4 runs
J Edwards to Seifert, 1 run
J Edwards to Shayan Jahangir, 1 run
Jansen to Seifert, 6 runs
Jansen to Shayan Jahangir, 1 run
Jansen to Seifert, 1 run
Jansen to Seifert, 6 runs
Jansen to Seifert, 0 runs
Jansen to Shayan Jahangir, 1 run
Aponso to Seifert, 0 runs
Aponso to Shayan Jahangir, 1 run
Aponso to Seifert, 1 run
Aponso to Seifert, 4 runs
Aponso to Seifert, 6 runs
Aponso to Shayan Jahangir, 1 run
Netravalkar to Shayan Jahangir, 1 run
Netravalkar to Seifert, 1 run
Netravalkar to Shayan Jahangir, 1 run
Netravalkar to Shayan Jahangir, 0 runs
Netravalkar to Seifert, 1 run
Netravalkar to Seifert, 0 runs
Aponso to Shayan Jahangir, 4 runs
Aponso to Shayan Jahangir, 0 runs
Aponso to Shayan Jahangir, 2 runs
Aponso to Seifert, 1 run
Aponso to Seifert, 0 runs
Aponso to Seifert, 0 runs