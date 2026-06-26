Highlights Washington Freedom vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 26.06.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

139

SEA
SEA

227

16.2
W

Gannon to Netravalkar, appeal, wicket (caught - Netravalkar)

16.1
6

And another! Netravalkar plays a defensive stroke for a half dozen runs.

15.6
4

Jasdeep Singh to Aponso, 4 runs

15.5
.

Jasdeep Singh to Aponso, 0 runs

15.4
1

Jasdeep Singh to Netravalkar, 1 run

15.3
.

Jasdeep Singh to Netravalkar, 0 runs

15.2
.

Jasdeep Singh to Netravalkar, 0 runs

15.1
1

Jasdeep Singh to Aponso, 1 run

14.6
1

Harmeet Singh to Aponso, 1 run

14.5
2

Harmeet Singh to Aponso, 2 runs

14.4
4

Harmeet Singh to Aponso, 4 runs

14.4
1

Harmeet Singh to Aponso, wide

14.3
2

Harmeet Singh to Aponso, 2 runs

14.2
6

Harmeet Singh to Aponso, 6 runs

14.2
1

Harmeet Singh to Aponso, wide

14.1
6

Harmeet Singh to Aponso, 6 runs

13.6
W

Jasdeep Singh to Jansen, appeal, wicket (caught - Jansen)

13.5
.

Jasdeep Singh to Jansen, 0 runs

13.4
1

Jasdeep Singh to Aponso, 1 run

13.3
1

Jasdeep Singh to Jansen, 1 run

13.2
1

Jasdeep Singh to Aponso, 1 run

13.1
2

Jasdeep Singh to Aponso, 2 runs

12.6
6

Harmeet Singh to Jansen, 6 runs

12.5
2

Harmeet Singh to Jansen, 2 runs

12.4
1

Harmeet Singh to Aponso, 1 run

12.3
W

Harmeet Singh to Holland, appeal, wicket (caught - Holland)

12.2
.

Harmeet Singh to Holland, 0 runs

12.1
1

Harmeet Singh to Jansen, 1 run

11.6
4

Ali Sheikh to Holland, 4 runs

11.5
6

Ali Sheikh to Holland, 6 runs

11.4
6

Ali Sheikh to Holland, 6 runs

11.3
1

Ali Sheikh to Jansen, 1 run

11.2
1

Ali Sheikh to Holland, 1 run

11.1
.

Ali Sheikh to Holland, 0 runs

10.6
1

Harmeet Singh to Holland, 1 run

10.6
1

Harmeet Singh to Holland, wide

10.5
1

Harmeet Singh to Jansen, 1 run

10.4
1

Harmeet Singh to Holland, 1 run

10.3
1

Harmeet Singh to Jansen, 1 run

10.3
1

Harmeet Singh to Jansen, wide

10.2
1

Harmeet Singh to Holland, leg bye

10.1
1

Harmeet Singh to Jansen, 1 run

9.6
1

Shanaka to Jansen, 1 run

9.5
1

Shanaka to Holland, 1 run

9.4
1

Shanaka to Jansen, 1 run

9.3
1

Shanaka to Holland, 1 run

9.2
1

Shanaka to Jansen, 1 run

9.1
1

Shanaka to Holland, 1 run

8.6
1

Gannon to Holland, 1 run

8.5
.

Gannon to Holland, 0 runs

8.4
1

Gannon to Jansen, 1 run

8.3
.

Gannon to Jansen, 0 runs

8.2
1

Gannon to Holland, 1 run

8.1
.

Gannon to Holland, 0 runs

7.6
1

Stoinis to Holland, 1 run

7.5
1

Stoinis to Jansen, leg bye

7.5
1

Stoinis to Jansen, wide

7.4
.

Stoinis to Jansen, 0 runs

7.3
1

Stoinis to Holland, 1 run

7.2
W

Stoinis to Chapman, appeal, wicket (caught - Chapman)

7.1
1

Stoinis to Jansen, 1 run

6.6
.

Gannon to Chapman, 0 runs

6.5
1

Gannon to Jansen, 1 run

6.4
.

Gannon to Jansen, 0 runs

6.3
W

Gannon to Pienaar, appeal, wicket (caught - Pienaar)

6.2
6

And again! Pienaar plays a defensive stroke for a half dozen runs.

6.1
.

Gannon to Pienaar, 0 runs

5.6
.

Baartman to Chapman, 0 runs

5.5
.

Baartman to Chapman, 0 runs

5.4
1

Baartman to Pienaar, leg bye

5.3
.

Baartman to Pienaar, 0 runs

5.2
1

Baartman to Chapman, 1 run

5.1
.

Baartman to Chapman, 0 runs

4.6
4

Jasdeep Singh to Pienaar, 4 runs

4.5
W

Jasdeep Singh to J Edwards, appeal, wicket (caught - J Edwards)

4.5
1

Jasdeep Singh to J Edwards, wide

4.4
4

Jasdeep Singh to J Edwards, 4 runs

4.3
.

Jasdeep Singh to J Edwards, 0 runs

4.2
W

Jasdeep Singh to Maxwell, appeal, wicket (bowled - Maxwell)

4.1
W

Jasdeep Singh to Gous, appeal, wicket (bowled - Gous)

3.6
4

Stoinis to Chapman, 4 runs

3.5
.

Stoinis to Chapman, 0 runs

3.4
1

Stoinis to Gous, 1 run

3.3
6

Stoinis to Gous, 6 runs

3.2
.

Stoinis to Gous, 0 runs

3.1
1

Stoinis to Chapman, 1 run

2.6
1

Baartman to Chapman, 1 run

2.5
W

Baartman to Owen, appeal, wicket (caught - Owen)

2.4
1

Baartman to Gous, 1 run

2.3
.

Baartman to Gous, 0 runs

2.2
6

Baartman to Gous, 6 runs

2.1
2

Baartman to Gous, 2 runs

1.6
1

Jasdeep Singh to Gous, 1 run

1.5
1

Jasdeep Singh to Owen, 1 run

1.4
1

Jasdeep Singh to Gous, 1 run

1.3
.

Jasdeep Singh to Gous, 0 runs

1.2
W

Jasdeep Singh to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

1.1
1

Jasdeep Singh to Owen, 1 run

0.6
1

Stoinis to Owen, leg bye

0.5
1

Stoinis to Smith, 1 run

0.4
.

Stoinis to Smith, 0 runs

0.3
1

Stoinis to Owen, 1 run

0.2
2

Stoinis to Owen, 2 runs

0.1
.

Stoinis to Owen, 0 runs

19.6
W

J Edwards to Ali Sheikh, appeal, wicket (caught - Ali Sheikh)

19.5
1

J Edwards to Hetmyer, 1 run

19.4
.

J Edwards to Hetmyer, 0 runs

19.3
6

J Edwards to Hetmyer, 6 runs

19.2
6

J Edwards to Hetmyer, 6 runs

19.1
6

J Edwards to Hetmyer, 6 runs

18.6
6

Netravalkar to Ali Sheikh, 6 runs

18.5
1

Netravalkar to Hetmyer, 1 run

18.4
1

Netravalkar to Ali Sheikh, 1 run

18.3
4

Netravalkar to Ali Sheikh, 4 runs

18.2
1

Netravalkar to Hetmyer, 1 run

18.1
6

Netravalkar to Hetmyer, 6 runs

17.6
W

Jansen to Shanaka, appeal, wicket (caught - Shanaka)

17.5
W

Jansen to Stoinis, appeal, wicket (caught - Stoinis)

17.4
6

Jansen to Stoinis, 6 runs

17.3
.

Jansen to Stoinis, 0 runs

17.2
2

Jansen to Stoinis, 2 runs

17.1
1

Jansen to Hetmyer, 1 run

16.6
6

Holland to Stoinis, 6 runs

16.5
.

Holland to Stoinis, 0 runs

16.4
6

Holland to Stoinis, 6 runs

16.3
6

Holland to Stoinis, 6 runs

16.2
6

Holland to Stoinis, 6 runs

16.1
6

Holland to Stoinis, 6 runs

15.6
6

Owen to Hetmyer, 6 runs

15.5
1

Owen to Stoinis, 1 run

15.4
.

Owen to Stoinis, 0 runs

15.3
1

Owen to Hetmyer, 1 run

15.2
1

Owen to Stoinis, 1 run

15.1
.

Owen to Stoinis, 0 runs

14.6
1

Holland to Stoinis, 1 run

14.5
1

Holland to Hetmyer, leg bye

14.4
.

Holland to Hetmyer, 0 runs

14.3
1

Holland to Stoinis, 1 run

14.2
W

Holland to Breetzke, appeal, wicket (caught - Breetzke)

14.1
1

Holland to Hetmyer, 1 run

13.6
1

Netravalkar to Hetmyer, 1 run

13.5
6

Netravalkar to Hetmyer, 6 runs

13.4
6

Netravalkar to Hetmyer, 6 runs

13.3
.

Netravalkar to Hetmyer, 0 runs

13.2
1

Netravalkar to Breetzke, 1 run

13.1
1

Netravalkar to Hetmyer, 1 run

12.6
1

Owen to Hetmyer, 1 run

12.5
6

Owen to Hetmyer, 6 runs

12.4
1

Owen to Breetzke, 1 run

12.3
6

Owen to Breetzke, 6 runs

12.2
.

Owen to Breetzke, 0 runs

12.1
1

Owen to Hetmyer, 1 run

11.6
1

J Edwards to Hetmyer, 1 run

11.5
6

J Edwards to Hetmyer, 6 runs

11.4
1

J Edwards to Breetzke, 1 run

11.3
4

J Edwards to Breetzke, 4 runs

11.2
1

J Edwards to Hetmyer, 1 run

11.1
1

J Edwards to Breetzke, 1 run

10.6
1

Holland to Breetzke, 1 run

10.5
1

Holland to Hetmyer, 1 run

10.4
4

Holland to Hetmyer, 4 runs

10.3
1

Holland to Breetzke, 1 run

10.2
6

Holland to Breetzke, 6 runs

10.1
1

Holland to Hetmyer, 1 run

9.6
1

Jansen to Hetmyer, 1 run

9.5
1

Jansen to Breetzke, 1 run

9.4
.

Jansen to Breetzke, 0 runs

9.3
.

Jansen to Breetzke, 0 runs

9.2
.

Jansen to Breetzke, 0 runs

9.1
1

Jansen to Hetmyer, 1 run

9.1
1

Jansen to Hetmyer, wide

8.6
1

J Edwards to Hetmyer, 1 run

8.5
1

J Edwards to Breetzke, 1 run

8.4
6

J Edwards to Breetzke, 6 runs

8.3
.

J Edwards to Breetzke, 0 runs

8.2
.

J Edwards to Breetzke, 0 runs

8.1
.

J Edwards to Breetzke, 0 runs

7.6
.

Jansen to Hetmyer, 0 runs

7.5
4

Jansen to Hetmyer, 4 runs

7.4
W

Jansen to Shayan Jahangir, appeal, wicket (caught - Shayan Jahangir)

7.3
1

Jansen to Breetzke, 1 run

7.2
1

Jansen to Shayan Jahangir, leg bye

7.1
.

Jansen to Shayan Jahangir, 0 runs

6.6
.

Holland to Breetzke, 0 runs

6.5
1

Holland to Shayan Jahangir, 1 run

6.4
.

Holland to Shayan Jahangir, 0 runs

6.3
.

Holland to Shayan Jahangir, 0 runs

6.2
1

Holland to Breetzke, 1 run

6.1
W

Holland to Seifert, appeal, wicket (caught - Seifert)

5.6
.

Netravalkar to Shayan Jahangir, appeal

5.5
1

Netravalkar to Seifert, 1 run

5.4
1

Netravalkar to Shayan Jahangir, 1 run

5.3
.

Netravalkar to Shayan Jahangir, 0 runs

5.2
2

Netravalkar to Shayan Jahangir, 2 runs

5.1
1

Netravalkar to Seifert, 1 run

4.6
1

J Edwards to Seifert, 1 run

4.5
6

J Edwards to Seifert, 6 runs

4.5
1

J Edwards to Seifert, wide

4.4
1

J Edwards to Shayan Jahangir, 1 run

4.3
4

J Edwards to Shayan Jahangir, 4 runs

4.2
1

J Edwards to Seifert, 1 run

4.1
1

J Edwards to Shayan Jahangir, 1 run

3.6
6

Jansen to Seifert, 6 runs

3.5
1

Jansen to Shayan Jahangir, 1 run

3.4
1

Jansen to Seifert, 1 run

3.3
6

Jansen to Seifert, 6 runs

3.2
.

Jansen to Seifert, 0 runs

3.1
1

Jansen to Shayan Jahangir, 1 run

2.6
.

Aponso to Seifert, 0 runs

2.5
1

Aponso to Shayan Jahangir, 1 run

2.4
1

Aponso to Seifert, 1 run

2.3
4

Aponso to Seifert, 4 runs

2.2
6

Aponso to Seifert, 6 runs

2.1
1

Aponso to Shayan Jahangir, 1 run

1.6
1

Netravalkar to Shayan Jahangir, 1 run

1.5
1

Netravalkar to Seifert, 1 run

1.4
1

Netravalkar to Shayan Jahangir, 1 run

1.3
.

Netravalkar to Shayan Jahangir, 0 runs

1.2
1

Netravalkar to Seifert, 1 run

1.1
.

Netravalkar to Seifert, 0 runs

0.6
4

Aponso to Shayan Jahangir, 4 runs

0.5
.

Aponso to Shayan Jahangir, 0 runs

0.4
2

Aponso to Shayan Jahangir, 2 runs

0.3
1

Aponso to Seifert, 1 run

0.2
.

Aponso to Seifert, 0 runs

0.1
.

Aponso to Seifert, 0 runs