Squads Washington Freedom vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Smith Steve
batsman
Seifert Tim
wicket keeper
Owen Mitchell J
all rounder
Jahangir Shayan
wicket keeper
Chapman Mark
batsman
Breetzke Matthew
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Hetmyer Shimron
batsman
Edwards Jack
batsman
Stoinis Marcus
all rounder
Gous Andries
wicket keeper
Shanaka Dasun
all rounder
Pienaar Obus
all rounder
Sheikh Ali
all rounder
Jansen Marco
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Holland Ian
all rounder
Gannon Cameron
bowler
Aponso Amila
bowler
Singh Jessy
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Baartman Ottniel
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Mukhtar
batsman
Desai Ayan
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Jariwala Rahul
wicket keeper
Dwarshuis Ben
bowler
Jayasuriya Shehan
all rounder
Ferguson Lockie
bowler
Lumba Sharad
batsman
Mehmood Asif
bowler
Nayak Sujit
batsman
Milantha Lahiru
wicket keeper
Ngidi Lungi
bowler
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Robinson Tim
batsman
Paradkar Abhishek
all rounder
Sangha Tanveer
bowler
Ravindra Rachin
all rounder