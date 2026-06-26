Squads Washington Freedom vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 26.06.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

139

SEA
SEA

227

Playing

WAS
WAS
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Seifert Tim

wicket keeper

Owen Mitchell J

all rounder

Jahangir Shayan

wicket keeper

Breetzke Matthew

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Shanaka Dasun

all rounder

Pienaar Obus

all rounder

Sheikh Ali

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Holland Ian

all rounder

Bench

WAS
WAS
SEA
SEA
First TeamSecond Team
Desai Ayan

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Jariwala Rahul

wicket keeper

Milantha Lahiru

wicket keeper

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder