Results Score Washington Freedom vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 26.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Aponso Amilabowler
|31
|13
|2
|2
|238.46
|Holland Ianall rounder
|26
|19
|1
|2
|136.84
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Singh Jessybowler
|4
|0
|24
|5
|6
|1
|0
|Stoinis Marcusall rounder
|3
|0
|20
|1
|6.67
|1
|0
Latest Highlights
Read all highlights
16.2
W
Gannon to Netravalkar, appeal, wicket (caught - Netravalkar)
16.1
6
And another! Netravalkar plays a defensive stroke for a half dozen runs.
15.6
4
Jasdeep Singh to Aponso, 4 runs