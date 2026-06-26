Results Score Washington Freedom vs Seattle Orcas T20 Major League Cricket 26.06.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

139

SEA
SEA

227

Best Players

batterRB4s6sSR
Aponso Amilabowler311322238.46
Holland Ianall rounder261912136.84
bowlerOMRWECOWDNB
Singh Jessybowler40245610
Stoinis Marcusall rounder302016.6710

Latest Highlights

16.2
W

Gannon to Netravalkar, appeal, wicket (caught - Netravalkar)

16.1
6

And another! Netravalkar plays a defensive stroke for a half dozen runs.

15.6
4

Jasdeep Singh to Aponso, 4 runs

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