Washington Freedom

Washington Freedom

Gender:Men

Players

2026 Players

Abhishek Paradkar

USA

Abraham Jacobus Pienaar

South Africa

Andries Gous

South Africa

Asif Mehmood

Bamunugama Koralalage Eshan Lahiru M

Sri Lanka

Ben Dwarshuis

Australia

Benjamin Vincent Sears

New Zealand

Glenn Dominic Phillips

New Zealand

Glenn James Maxwell

Australia

Ian Gabriel Holland

Australia

Jack Edwards

Australia

Jason Paul Behrendorff

Australia

Justin Greef Dill

South Africa

Lachlan Hammond Ferguson

New Zealand

Malmeege Amila Aponso

Sri Lanka

Marco Jansen

South Africa

Mark Sinclair Chapman

New Zealand

Matthew Forde

Barbados

Mitchell J Owen

Australia

Mukhtar Ahmed

Pakistan

Nikhil Chaudhary

India

Rachin Ravindra

New Zealand

Saurabh Naresh Netravalkar

India

Steven Peter Devereux Smith

Australia

Yasir Saeed Mohammad

United states

Statistics

Major League Cricket 2026

Matches Played3
Won1
Drawn0
Lost2
No result0

Washington Freedom Team Schedule & Results

Major League Cricket

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

WAS

WAS

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Another teams

Mi New York

Mi New York

Bhutan

Bhutan

Southern Storm

Southern Storm

Desert Blaze

Desert Blaze

Texas Super Kings

Texas Super Kings

Scotland

Scotland

Oman A

Oman A

Afghanistan A

Afghanistan A

Myanmar

Myanmar

Northern Tide

Northern Tide