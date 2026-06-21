Major League Cricket
Washington Freedom vs Mi New York
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
245
NEW
215
Washington Freedom vs Seattle Orcas
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
139
SEA
227
Washington Freedom vs Texas Super Kings
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
187
TEX
185
Washington Freedom vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
(7 ov.) 40/3
SAN
126
Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
LOS