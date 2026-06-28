Highlights Washington Freedom vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 28.06.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

187

TEX
TEX

185

19.6
6

Hosein to Chaudhary, 6 runs

19.5
1lb

Hosein to Ferguson, leg bye, review

19.4
W

Hosein to Mehmood, review (out), wicket (stumped - Mehmood)

19.3
W

Hosein to Aponso, appeal, wicket (caught - Aponso)

19.2
W

Hosein to Jansen, appeal, wicket (caught - Jansen)

19.1
.

Hosein to Jansen, 0 runs

18.6
.

Milne to Chaudhary, 0 runs

18.5
1

Milne to Jansen, 1 run

18.4
6

Milne to Jansen, 6 runs

18.3
2

Milne to Jansen, 2 runs

18.2
W

Milne to Pienaar, appeal, wicket (caught - Pienaar)

18.1
.

Milne to Pienaar, 0 runs

17.6
6

Mulder to Chaudhary, 6 runs

17.5
1

Mulder to Pienaar, 1 run

17.4
1

Mulder to Chaudhary, 1 run

17.3
.

Mulder to Chaudhary, 0 runs

17.2
1

Mulder to Pienaar, 1 run

17.1
6

Mulder to Pienaar, 6 runs

16.6
1

De Silva to Pienaar, 1 run

16.5
6

De Silva to Pienaar, 6 runs

16.4
2

De Silva to Pienaar, 2 runs

16.3
1

De Silva to Chaudhary, 1 run

16.2
1

Pienaar plays a defensive stroke for 1 run.

16.2
1

De Silva to Pienaar, wide

16.1
1

De Silva to Chaudhary, 1 run

15.6
.

Mulder to Pienaar, 0 runs

15.5
W

Mulder to Mukhtar Ahmed, appeal, wicket (bowled - Mukhtar Ahmed)

15.4
.

Mulder to Mukhtar Ahmed, review (out => ?)

15.3
6

Mulder to Mukhtar Ahmed, 6 runs

15.2
1lb

Chaudhary defends for 1 leg bye. TEXAS SUPER KINGS appeal, but the umpire says not out.

15.1
6

Mulder to Chaudhary, 6 runs

14.6
.

Milne to Mukhtar Ahmed, 0 runs

14.5
1lb

Chaudhary plays a defensive stroke for a single leg bye.

14.4
.

Milne to Chaudhary, 0 runs

14.3
1

Milne to Mukhtar Ahmed, 1 run

14.2
1

Milne to Chaudhary, 1 run

14.1
.

Milne to Chaudhary, 0 runs

13.6
.

Randhirsingh Lamba to Mukhtar Ahmed, 0 runs

13.5
.

Randhirsingh Lamba to Mukhtar Ahmed, 0 runs

13.4
1

Randhirsingh Lamba to Chaudhary, 1 run

13.3
1

Randhirsingh Lamba to Mukhtar Ahmed, 1 run

13.2
.

Randhirsingh Lamba to Mukhtar Ahmed, 0 runs

13.1
1

Randhirsingh Lamba to Chaudhary, 1 run

12.6
1

Hosein to Chaudhary, 1 run

12.5
.

Hosein to Chaudhary, 0 runs

12.4
1

Hosein to Mukhtar Ahmed, 1 run

12.3
.

Hosein to Mukhtar Ahmed, 0 runs

12.2
W

Hosein to Gous, appeal, wicket (caught - Gous)

12.1
1

Hosein to Chaudhary, 1 run

11.6
.

Randhirsingh Lamba to Gous, review

11.5
.

Randhirsingh Lamba to Gous, 0 runs

11.4
1

Randhirsingh Lamba to Chaudhary, 1 run

11.3
W

Randhirsingh Lamba to Owen, appeal, wicket (caught - Owen)

11.2
.

Randhirsingh Lamba to Owen, 0 runs

11.1
4

Randhirsingh Lamba to Owen, 4 runs

10.6
.

De Silva to Gous, 0 runs

10.5
.

De Silva to Gous, 0 runs

10.4
.

De Silva to Gous, 0 runs

10.3
2

De Silva to Gous, 2 runs

10.2
1

De Silva to Owen, leg bye

10.1
1

De Silva to Gous, 1 run

9.6
4

Mulder to Owen, 4 runs

9.5
6

Mulder to Owen, 6 runs

9.4
1

Mulder to Gous, 1 run

9.3
1

Mulder to Owen, 1 run

9.2
1

Mulder to Gous, 1 run

9.1
.

Mulder to Gous, 0 runs

8.6
1

Milne to Gous, 1 run

8.5
W

Milne to Chapman, appeal, wicket (caught - Chapman)

8.4
.

Milne to Chapman, 0 runs

8.3
1

Milne to Owen, 1 run

8.2
4

Milne to Owen, 4 runs

8.1
1

Milne to Chapman, 1 run

7.6
1

Mulder to Chapman, 1 run

7.5
W

Mulder to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

7.4
1

Mulder to Owen, 1 run

7.3
1

Mulder to Smith, 1 run

7.2
6

Mulder to Smith, 6 runs

7.1
1

Mulder to Owen, 1 run

6.6
1

Hosein to Owen, 1 run

6.6
1

Hosein to Owen, wide

6.5
.

Hosein to Owen, 0 runs

6.4
4

Hosein to Owen, 4 runs

6.3
6

Hosein to Owen, 6 runs

6.2
4

Hosein to Owen, 4 runs

6.1
1

Hosein to Smith, 1 run

5.6
1

Randhirsingh Lamba to Smith, 1 run

5.5
6

Randhirsingh Lamba to Smith, 6 runs

5.4
1

Randhirsingh Lamba to Owen, 1 run

5.3
.

Randhirsingh Lamba to Owen, 0 runs

5.2
1

Randhirsingh Lamba to Smith, 1 run

5.1
.

Randhirsingh Lamba to Smith, 0 runs

4.6
1

De Silva to Smith, 1 run

4.5
1

De Silva to Owen, leg bye

4.4
1

De Silva to Smith, 1 run

4.3
2

De Silva to Smith, 2 runs

4.2
.

De Silva to Smith, 0 runs

4.1
1

De Silva to Owen, 1 run

3.6
6

Randhirsingh Lamba to Smith, 6 runs

3.5
.

Randhirsingh Lamba to Smith, 0 runs

3.4
1

Randhirsingh Lamba to Owen, 1 run

3.3
.

Randhirsingh Lamba to Owen, 0 runs

3.2
1

Randhirsingh Lamba to Smith, 1 run

3.1
.

Randhirsingh Lamba to Smith, 0 runs

2.6
6

De Silva to Owen, 6 runs

2.5
1

De Silva to Smith, 1 run, review

2.4
3

De Silva to Owen, 3 runs

2.3
6

De Silva to Owen, 6 runs

2.2
.

De Silva to Owen, 0 runs

2.1
1

De Silva to Smith, 1 run

1.6
1lb

Smith plays a defensive stroke for a single leg bye.

1.5
1

Milne to Owen, 1 run

1.4
6

Milne to Owen, 6 runs

1.3
.

Milne to Owen, 0 runs

1.2
6

Milne to Owen, 6 runs

1.1
.

Milne to Owen, 0 runs

0.6
.

Hosein to Smith, 0 runs

0.5
1

Hosein to Owen, 1 run

0.4
4

Hosein to Owen, 4 runs

0.3
4

Hosein to Owen, 4 runs

0.2
1

Hosein to Smith, 1 run

0.1
1

Hosein to Owen, leg bye

19.6
2

Mehmood to Mulder, 2 runs

19.5
1

Mehmood to Ferreira, 1 run

19.4
6

Mehmood to Ferreira, 6 runs

19.3
1

Mehmood to Mulder, leg bye

19.2
1

Mehmood to Ferreira, 1 run

19.1
6

Mehmood to Ferreira, 6 runs

18.6
6

Jansen to Mulder, 6 runs

18.5
1

Jansen to Ferreira, 1 run

18.4
1

Jansen to Mulder, 1 run

18.3
1

Jansen to Ferreira, 1 run

18.2
6

Jansen to Ferreira, 6 runs

18.1
6

Jansen to Ferreira, 6 runs

17.6
1

Ferguson to Ferreira, 1 run

17.5
1

Ferguson to Mulder, 1 run

17.4
6

Ferguson to Mulder, 6 runs

17.3
4

Ferguson to Mulder, 4 runs

17.2
1

Ferguson to Ferreira, 1 run

17.2
1

no ball

17.1
4

Ferguson to Ferreira, 4 runs

16.6
1

Owen to Ferreira, 1 run

16.5
1

Owen to Mulder, 1 run

16.4
1

Owen to Ferreira, 1 run

16.3
.

Owen to Ferreira, 0 runs

16.2
1

Owen to Mulder, 1 run

16.1
1

Owen to Ferreira, 1 run

15.6
1

Mehmood to Ferreira, 1 run

15.5
6

Mehmood to Ferreira, 6 runs

15.4
.

Mehmood to Ferreira, 0 runs

15.3
.

Mehmood to Ferreira, 0 runs

15.2
1

Mehmood to Mulder, 1 run

15.1
6

Mehmood to Mulder, 6 runs

14.6
W

Jansen to Milind Kumar, appeal, wicket (caught - Milind Kumar)

14.5
.

Jansen to Milind Kumar, 0 runs

14.4
1

Jansen to Mulder, 1 run

14.3
1

Jansen to Milind Kumar, 1 run

14.2
.

Jansen to Milind Kumar, 0 runs

14.1
1

Jansen to Mulder, 1 run

13.6
2

Chaudhary to Milind Kumar, 2 runs

13.5
1

Chaudhary to Mulder, 1 run

13.4
6

Chaudhary to Mulder, 6 runs

13.3
1

Chaudhary to Milind Kumar, 1 run

13.2
1

Chaudhary to Mulder, 1 run

13.1
1

Chaudhary to Milind Kumar, 1 run

12.6
1

Aponso to Milind Kumar, 1 run

12.5
1

Aponso to Mulder, 1 run

12.4
1

Aponso to Milind Kumar, 1 run

12.3
1

Aponso to Mulder, 1 run

12.2
1

Aponso to Milind Kumar, 1 run

12.1
1

Aponso to Mulder, 1 run

11.6
.

Chaudhary to Milind Kumar, 0 runs

11.5
4

Chaudhary to Milind Kumar, 4 runs

11.4
1

Chaudhary to Mulder, 1 run

11.3
W

Chaudhary to Rossouw, appeal, wicket (caught - Rossouw)

11.2
1

Chaudhary to Milind Kumar, 1 run

11.1
1lb

Rossouw defends for one leg bye.

10.6
.

Ferguson to Milind Kumar, 0 runs

10.5
1

Ferguson to Rossouw, 1 run

10.4
.

Ferguson to Rossouw, 0 runs

10.3
.

Ferguson to Rossouw, 0 runs

10.2
4

Ferguson to Rossouw, 4 runs

10.1
.

Ferguson to Rossouw, 0 runs

9.6
.

Chaudhary to Milind Kumar, 0 runs

9.5
W

Chaudhary to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)

9.4
1

Chaudhary to Rossouw, 1 run

9.3
1

Chaudhary to Mukkamalla, 1 run

9.2
4

Chaudhary to Mukkamalla, 4 runs

9.1
2

Chaudhary to Mukkamalla, 2 runs

8.6
.

Mehmood to Rossouw, 0 runs

8.5
6

Mehmood to Rossouw, 6 runs

8.4
1

Mehmood to Mukkamalla, 1 run

8.3
1

Mehmood to Rossouw, 1 run

8.2
4

Mehmood to Rossouw, 4 runs

8.1
2

Mehmood to Rossouw, 2 runs

7.6
2

Chaudhary to Mukkamalla, 2 runs

7.5
.

Chaudhary to Mukkamalla, 0 runs

7.4
.

Chaudhary to Mukkamalla, 0 runs

7.3
.

Chaudhary to Mukkamalla, 0 runs

7.2
1

Chaudhary to Rossouw, 1 run

7.1
.

Chaudhary to Rossouw, 0 runs

6.6
6

Owen to Mukkamalla, 6 runs

6.5
1

Owen to Rossouw, 1 run

6.4
1

Owen to Mukkamalla, 1 run

6.3
1

Owen to Rossouw, 1 run

6.2
6

Owen to Rossouw, 6 runs

6.1
4

Owen to Rossouw, 4 runs

5.6
.

Jansen to Mukkamalla, 0 runs

5.5
.

Jansen to Mukkamalla, 0 runs

5.4
1

Jansen to Rossouw, 1 run

5.3
.

Jansen to Rossouw, 0 runs

5.2
.

Jansen to Rossouw, 0 runs

5.1
1

Jansen to Mukkamalla, 1 run

4.6
1

Ferguson to Mukkamalla, 1 run

4.5
.

Ferguson to Mukkamalla, 0 runs

4.4
1

Ferguson to Rossouw, 1 run

4.3
.

Ferguson to Rossouw, 0 runs

4.2
W

Ferguson to du Plessis, appeal, review (out => out), wicket (caught - du Plessis)

4.1
1

Ferguson to Mukkamalla, 1 run

3.6
1

Mehmood to Mukkamalla, 1 run

3.5
1

Mehmood to du Plessis, 1 run

3.5
2

Mehmood to Mukkamalla, 2 wides

3.4
1

Mehmood to du Plessis, 1 run

3.3
.

Mehmood to du Plessis, 0 runs

3.2
1

Mehmood to Mukkamalla, 1 run

3.1
1

Mehmood to du Plessis, leg bye

2.6
1

Jansen to du Plessis, 1 run

2.5
1

Jansen to Mukkamalla, 1 run

2.4
4

Jansen to Mukkamalla, 4 runs

2.3
1

Jansen to du Plessis, 1 run

2.2
1

Jansen to Mukkamalla, 1 run

2.1
1

Jansen to du Plessis, 1 run

1.6
1

Aponso to du Plessis, 1 run

1.5
1

Aponso to Mukkamalla, 1 run

1.4
.

Aponso to Mukkamalla, 0 runs

1.3
4

Aponso to Mukkamalla, 4 runs

1.2
1

Aponso to du Plessis, 1 run

1.1
.

0 runs

0.5
4

Ferguson to Mukkamalla, 4 runs

0.4
.

Ferguson to Mukkamalla, 0 runs

0.3
1

Ferguson to du Plessis, 1 run

0.2
.

Ferguson to du Plessis, 0 runs

0.1
.

Ferguson to du Plessis, 0 runs