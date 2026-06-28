Highlights Washington Freedom vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 28.06.2026
Hosein to Chaudhary, 6 runs
Hosein to Ferguson, leg bye, review
Hosein to Mehmood, review (out), wicket (stumped - Mehmood)
Hosein to Aponso, appeal, wicket (caught - Aponso)
Hosein to Jansen, appeal, wicket (caught - Jansen)
Hosein to Jansen, 0 runs
Milne to Chaudhary, 0 runs
Milne to Jansen, 1 run
Milne to Jansen, 6 runs
Milne to Jansen, 2 runs
Milne to Pienaar, appeal, wicket (caught - Pienaar)
Milne to Pienaar, 0 runs
Mulder to Chaudhary, 6 runs
Mulder to Pienaar, 1 run
Mulder to Chaudhary, 1 run
Mulder to Chaudhary, 0 runs
Mulder to Pienaar, 1 run
Mulder to Pienaar, 6 runs
De Silva to Pienaar, 1 run
De Silva to Pienaar, 6 runs
De Silva to Pienaar, 2 runs
De Silva to Chaudhary, 1 run
Pienaar plays a defensive stroke for 1 run.
De Silva to Pienaar, wide
De Silva to Chaudhary, 1 run
Mulder to Pienaar, 0 runs
Mulder to Mukhtar Ahmed, appeal, wicket (bowled - Mukhtar Ahmed)
Mulder to Mukhtar Ahmed, review (out => ?)
Mulder to Mukhtar Ahmed, 6 runs
Chaudhary defends for 1 leg bye. TEXAS SUPER KINGS appeal, but the umpire says not out.
Mulder to Chaudhary, 6 runs
Milne to Mukhtar Ahmed, 0 runs
Chaudhary plays a defensive stroke for a single leg bye.
Milne to Chaudhary, 0 runs
Milne to Mukhtar Ahmed, 1 run
Milne to Chaudhary, 1 run
Milne to Chaudhary, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Mukhtar Ahmed, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Mukhtar Ahmed, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Chaudhary, 1 run
Randhirsingh Lamba to Mukhtar Ahmed, 1 run
Randhirsingh Lamba to Mukhtar Ahmed, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Chaudhary, 1 run
Hosein to Chaudhary, 1 run
Hosein to Chaudhary, 0 runs
Hosein to Mukhtar Ahmed, 1 run
Hosein to Mukhtar Ahmed, 0 runs
Hosein to Gous, appeal, wicket (caught - Gous)
Hosein to Chaudhary, 1 run
Randhirsingh Lamba to Gous, review
Randhirsingh Lamba to Gous, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Chaudhary, 1 run
Randhirsingh Lamba to Owen, appeal, wicket (caught - Owen)
Randhirsingh Lamba to Owen, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Owen, 4 runs
De Silva to Gous, 0 runs
De Silva to Gous, 0 runs
De Silva to Gous, 0 runs
De Silva to Gous, 2 runs
De Silva to Owen, leg bye
De Silva to Gous, 1 run
Mulder to Owen, 4 runs
Mulder to Owen, 6 runs
Mulder to Gous, 1 run
Mulder to Owen, 1 run
Mulder to Gous, 1 run
Mulder to Gous, 0 runs
Milne to Gous, 1 run
Milne to Chapman, appeal, wicket (caught - Chapman)
Milne to Chapman, 0 runs
Milne to Owen, 1 run
Milne to Owen, 4 runs
Milne to Chapman, 1 run
Mulder to Chapman, 1 run
Mulder to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Mulder to Owen, 1 run
Mulder to Smith, 1 run
Mulder to Smith, 6 runs
Mulder to Owen, 1 run
Hosein to Owen, 1 run
Hosein to Owen, wide
Hosein to Owen, 0 runs
Hosein to Owen, 4 runs
Hosein to Owen, 6 runs
Hosein to Owen, 4 runs
Hosein to Smith, 1 run
Randhirsingh Lamba to Smith, 1 run
Randhirsingh Lamba to Smith, 6 runs
Randhirsingh Lamba to Owen, 1 run
Randhirsingh Lamba to Owen, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Smith, 1 run
Randhirsingh Lamba to Smith, 0 runs
De Silva to Smith, 1 run
De Silva to Owen, leg bye
De Silva to Smith, 1 run
De Silva to Smith, 2 runs
De Silva to Smith, 0 runs
De Silva to Owen, 1 run
Randhirsingh Lamba to Smith, 6 runs
Randhirsingh Lamba to Smith, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Owen, 1 run
Randhirsingh Lamba to Owen, 0 runs
Randhirsingh Lamba to Smith, 1 run
Randhirsingh Lamba to Smith, 0 runs
De Silva to Owen, 6 runs
De Silva to Smith, 1 run, review
De Silva to Owen, 3 runs
De Silva to Owen, 6 runs
De Silva to Owen, 0 runs
De Silva to Smith, 1 run
Smith plays a defensive stroke for a single leg bye.
Milne to Owen, 1 run
Milne to Owen, 6 runs
Milne to Owen, 0 runs
Milne to Owen, 6 runs
Milne to Owen, 0 runs
Hosein to Smith, 0 runs
Hosein to Owen, 1 run
Hosein to Owen, 4 runs
Hosein to Owen, 4 runs
Hosein to Smith, 1 run
Hosein to Owen, leg bye
Mehmood to Mulder, 2 runs
Mehmood to Ferreira, 1 run
Mehmood to Ferreira, 6 runs
Mehmood to Mulder, leg bye
Mehmood to Ferreira, 1 run
Mehmood to Ferreira, 6 runs
Jansen to Mulder, 6 runs
Jansen to Ferreira, 1 run
Jansen to Mulder, 1 run
Jansen to Ferreira, 1 run
Jansen to Ferreira, 6 runs
Jansen to Ferreira, 6 runs
Ferguson to Ferreira, 1 run
Ferguson to Mulder, 1 run
Ferguson to Mulder, 6 runs
Ferguson to Mulder, 4 runs
Ferguson to Ferreira, 1 run
no ball
Ferguson to Ferreira, 4 runs
Owen to Ferreira, 1 run
Owen to Mulder, 1 run
Owen to Ferreira, 1 run
Owen to Ferreira, 0 runs
Owen to Mulder, 1 run
Owen to Ferreira, 1 run
Mehmood to Ferreira, 1 run
Mehmood to Ferreira, 6 runs
Mehmood to Ferreira, 0 runs
Mehmood to Ferreira, 0 runs
Mehmood to Mulder, 1 run
Mehmood to Mulder, 6 runs
Jansen to Milind Kumar, appeal, wicket (caught - Milind Kumar)
Jansen to Milind Kumar, 0 runs
Jansen to Mulder, 1 run
Jansen to Milind Kumar, 1 run
Jansen to Milind Kumar, 0 runs
Jansen to Mulder, 1 run
Chaudhary to Milind Kumar, 2 runs
Chaudhary to Mulder, 1 run
Chaudhary to Mulder, 6 runs
Chaudhary to Milind Kumar, 1 run
Chaudhary to Mulder, 1 run
Chaudhary to Milind Kumar, 1 run
Aponso to Milind Kumar, 1 run
Aponso to Mulder, 1 run
Aponso to Milind Kumar, 1 run
Aponso to Mulder, 1 run
Aponso to Milind Kumar, 1 run
Aponso to Mulder, 1 run
Chaudhary to Milind Kumar, 0 runs
Chaudhary to Milind Kumar, 4 runs
Chaudhary to Mulder, 1 run
Chaudhary to Rossouw, appeal, wicket (caught - Rossouw)
Chaudhary to Milind Kumar, 1 run
Rossouw defends for one leg bye.
Ferguson to Milind Kumar, 0 runs
Ferguson to Rossouw, 1 run
Ferguson to Rossouw, 0 runs
Ferguson to Rossouw, 0 runs
Ferguson to Rossouw, 4 runs
Ferguson to Rossouw, 0 runs
Chaudhary to Milind Kumar, 0 runs
Chaudhary to Mukkamalla, appeal, wicket (caught - Mukkamalla)
Chaudhary to Rossouw, 1 run
Chaudhary to Mukkamalla, 1 run
Chaudhary to Mukkamalla, 4 runs
Chaudhary to Mukkamalla, 2 runs
Mehmood to Rossouw, 0 runs
Mehmood to Rossouw, 6 runs
Mehmood to Mukkamalla, 1 run
Mehmood to Rossouw, 1 run
Mehmood to Rossouw, 4 runs
Mehmood to Rossouw, 2 runs
Chaudhary to Mukkamalla, 2 runs
Chaudhary to Mukkamalla, 0 runs
Chaudhary to Mukkamalla, 0 runs
Chaudhary to Mukkamalla, 0 runs
Chaudhary to Rossouw, 1 run
Chaudhary to Rossouw, 0 runs
Owen to Mukkamalla, 6 runs
Owen to Rossouw, 1 run
Owen to Mukkamalla, 1 run
Owen to Rossouw, 1 run
Owen to Rossouw, 6 runs
Owen to Rossouw, 4 runs
Jansen to Mukkamalla, 0 runs
Jansen to Mukkamalla, 0 runs
Jansen to Rossouw, 1 run
Jansen to Rossouw, 0 runs
Jansen to Rossouw, 0 runs
Jansen to Mukkamalla, 1 run
Ferguson to Mukkamalla, 1 run
Ferguson to Mukkamalla, 0 runs
Ferguson to Rossouw, 1 run
Ferguson to Rossouw, 0 runs
Ferguson to du Plessis, appeal, review (out => out), wicket (caught - du Plessis)
Ferguson to Mukkamalla, 1 run
Mehmood to Mukkamalla, 1 run
Mehmood to du Plessis, 1 run
Mehmood to Mukkamalla, 2 wides
Mehmood to du Plessis, 1 run
Mehmood to du Plessis, 0 runs
Mehmood to Mukkamalla, 1 run
Mehmood to du Plessis, leg bye
Jansen to du Plessis, 1 run
Jansen to Mukkamalla, 1 run
Jansen to Mukkamalla, 4 runs
Jansen to du Plessis, 1 run
Jansen to Mukkamalla, 1 run
Jansen to du Plessis, 1 run
Aponso to du Plessis, 1 run
Aponso to Mukkamalla, 1 run
Aponso to Mukkamalla, 0 runs
Aponso to Mukkamalla, 4 runs
Aponso to du Plessis, 1 run
0 runs
Ferguson to Mukkamalla, 4 runs
Ferguson to Mukkamalla, 0 runs
Ferguson to du Plessis, 1 run
Ferguson to du Plessis, 0 runs
Ferguson to du Plessis, 0 runs