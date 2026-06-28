Results Score Washington Freedom vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 28.06.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

187

TEX
TEX

185

Best Players

batterRB4s6sSR
Owen Mitchell Jall rounder773576220
Smith Stevebatsman302103142.86
bowlerOMRWECOWDNB
Milne Adambowler403127.7500
Hosein Akealbowler40364910

Latest Highlights

19.6
6

Hosein to Chaudhary, 6 runs

19.5
1lb

Hosein to Ferguson, leg bye, review

19.4
W

Hosein to Mehmood, review (out), wicket (stumped - Mehmood)

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