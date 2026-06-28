Results Score Washington Freedom vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 28.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Owen Mitchell Jall rounder
|77
|35
|7
|6
|220
|Smith Stevebatsman
|30
|21
|0
|3
|142.86
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Milne Adambowler
|4
|0
|31
|2
|7.75
|0
|0
|Hosein Akealbowler
|4
|0
|36
|4
|9
|1
|0
Latest Highlights
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19.6
6
Hosein to Chaudhary, 6 runs
19.5
1lb
Hosein to Ferguson, leg bye, review
19.4
W
Hosein to Mehmood, review (out), wicket (stumped - Mehmood)