Squads Washington Freedom vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 28.06.2026

T20George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
WAS

187

TEX
TEX

185

Playing

WAS
WAS
TEX
TEX
First TeamSecond Team
Owen Mitchell J

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Kumar Milind

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Pienaar Obus

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Chaudhary Nikhil

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Jansen Marco

all rounder

Bench

WAS
WAS
TEX
TEX
First TeamSecond Team
Holland Ian

all rounder

Mohsin Mohammad

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Patel Smit

wicket keeper

Milantha Lahiru

wicket keeper

Savage Calvin

all rounder

Mohammad Yasir Saeed

no information yet

Tromp Joshua

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder