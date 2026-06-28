Squads Washington Freedom vs Texas Super Kings T20 Major League Cricket 28.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Smith Steve
batsman
Du Plessis Faf
batsman
Owen Mitchell J
all rounder
Mukkamalla Saiteja
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Chapman Mark
batsman
Kumar Milind
all rounder
Ahmed Mukhtar
batsman
Ferreira Donovan
wicket keeper
Pienaar Obus
all rounder
Mulder Wiaan
all rounder
Chaudhary Nikhil
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Jansen Marco
all rounder
De Silva Amshi
bowler
Aponso Amila
bowler
Milne Adam
bowler
Mehmood Asif
bowler
Lamba Abhimanyu
bowler
Ferguson Lockie
bowler
Hosein Akeal
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Dwarshuis Ben
bowler
Burger Nandre
bowler
Edwards Jack
batsman
Maharaj Keshav
bowler
Holland Ian
all rounder
Mohsin Mohammad
no information yet
Maxwell Glenn
all rounder
Patel Smit
wicket keeper
Milantha Lahiru
wicket keeper
Savage Calvin
all rounder
Mohammad Yasir Saeed
no information yet
Tromp Joshua
no information yet
Netravalkar Saurabh
bowler
Viljoen Hardus
bowler
Paradkar Abhishek
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder