Mumbai Premier League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 01, 2026
08:30 AM
Namo Bandra Blasters vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 01, 2026
01:30 PM
Msc Maratha Royals vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 02, 2026
08:30 AM
North Mumbai Panthers vs Triumph Knights MNE
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 02, 2026
01:30 PM
Sobo Mumbai Falcons vs Arcs Andheri
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 03, 2026
08:30 AM
North Mumbai Panthers vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 03, 2026
01:30 PM
Aakash Tigers Mws vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 04, 2026
08:30 AM
Msc Maratha Royals vs Sobo Mumbai Falcons
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 04, 2026
01:30 PM
Triumph Knights MNE vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 05, 2026
08:30 AM
Eagle Thane Strikers vs Arcs Andheri
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 05, 2026
01:30 PM
Aakash Tigers Mws vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 06, 2026
08:30 AM
Namo Bandra Blasters vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 06, 2026
01:30 PM
Triumph Knights MNE vs Sobo Mumbai Falcons
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 07, 2026
08:30 AM
Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 07, 2026
01:30 PM
Eagle Thane Strikers vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 08, 2026
08:30 AM
Msc Maratha Royals vs Triumph Knights MNE
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 08, 2026
01:30 PM
Arcs Andheri vs Namo Bandra Blasters
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 09, 2026
08:30 AM
Sobo Mumbai Falcons vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 09, 2026
01:30 PM
Triumph Knights MNE vs Eagle Thane Strikers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 10, 2026
08:30 AM
Sobo Mumbai Falcons vs North Mumbai Panthers
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 10, 2026
01:30 PM
Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 11, 2026
08:30 AM
Arcs Andheri vs Aakash Tigers Mws
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 11, 2026
01:30 PM
North Mumbai Panthers vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium
Jun 13, 2026
01:30 PM
Arcs Andheri vs Msc Maratha Royals
Mumbai Premier League
Wankhede Stadium