Mumbai Premier League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 01, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 01, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 02, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 02, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 03, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 03, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 04, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 04, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 05, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 05, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 06, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 06, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 07, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 07, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 08, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 08, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 09, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 09, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 10, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 10, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 11, 2026

08:30 AM

Wankhede Stadium

Jun 11, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Jun 13, 2026

01:30 PM

Wankhede Stadium

Mumbai Premier League Team List

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Arcs Andheri

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Msc Maratha Royals

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Aakash Tigers Mws

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North Mumbai Panthers

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Eagle Thane Strikers

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Namo Bandra Blasters

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Sobo Mumbai Falcons

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Triumph Knights MNE