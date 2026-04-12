H2h Kalyan Tuskers vs Koparkairne Titans T20 Navi Mumbai Premier League 12.04.2026

T20

KAL
KAL

141

KOP
KOP

136

Kalyan Tuskers vs Koparkairne Titans

T20, Navi Mumbai Premier League

KOPKoparkairne Titans

KALKalyan Tuskers